Vinícius Júnior, a Real Madrid brazil sztárja több szempontból is középpontba került a Benfica elleni BL-párharc során. Egyfelől Lisszabonban, majd a madridi visszavágón is győztes gólt szerzett, ám ennél is nagyobb visszhangot kapott az első meccsen kirobbant rasszista botrány. Gianluca Prestianni ugyan tagadta, hogy efféle sértést vágott volna a brazil fejéhez, de az UEFA eltiltását végül nem úszta meg, így nem léphetett pályára a Santiago Bernabéuban. Most már a FIFA is azon dolgozik, hogy elejét vegye a hasonló eseteknek.

A FIFA precedenst teremthet a Vinícius-botrány után

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A felvételek alapján csak azt lehetett megállapítani, hogy az argentin szélső valóban mondott valamit a brazil játékosnak, a száját azonban gondosan letakarta a mezével. Vinícius közösségi médiában élesen reagált az esetre, és egyenesen gyávának nevezte Prestiannit.

Bár a Benfica fiatal játékosa egy meccsre szóló eltiltást kapott, ennél akár súlyosabb büntetés is várhat rá, mivel az incidens miatt indított vizsgálat még folyamatban van.

A FIFA elnöke nem kegyelmezne a szájukat eltakaró focistáknak

Az üggyel kapcsolatban a FIFA elnöke, Gianni Infantino a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta, szerinte ilyen esetekben az illetékes szövetségeknek, jelen esetben az UEFA-nak kell fellépnie, de hangsúlyozta, hogy a futballnak példát kell mutatnia a tisztelet és a fair play terén – nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. A FIFA elnöke szerint nem engedhető meg rasszista, vagy bármilyen sértő megnyilvánulás, ezért olyan szabálymódosítást vezethetnek be a labdarúgásba, ami „elrettentő hatással” lenne.

Infantino szerint minden olyan játékost piros lappal kell büntetni, aki a száját eltakarva beszél az ellenfelével. Mindez már múlt hétvégén az IFAB éves közgyűlésén is felmerült Walesben.

Ha egy játékos befogja a száját és mond valamit, ami feltehetően rasszista sértés, akkor nyilvánvalóan ki kell állítani. A játékvezetőknek abból kellene kiindulniuk, hogy olyasmi hangzik el, aminek nem szabadna, különben nem lenne a játékosok szája eltakarva. Ha nincs rejtegetnivalód, akkor nem takarod el a szádat, miközben beszélsz. Ez ilyen egyszerű”

– jelentette ki a nemzetközi szövetséget tíz éve irányító sportvezető.