Komoly következményei lehetnek a Benfica és a Real Madrid BL-meccse után kitört rasszista botránynak. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino radikális szabálymódosítást vezetne be, amivel végleg eltörölné a rasszista megnyilvánulásokat a pályán.

Vinícius Júnior, a Real Madrid brazil sztárja több szempontból is középpontba került a Benfica elleni BL-párharc során. Egyfelől Lisszabonban, majd a madridi visszavágón is győztes gólt szerzett, ám ennél is nagyobb visszhangot kapott az első meccsen kirobbant rasszista botrány. Gianluca Prestianni ugyan tagadta, hogy efféle sértést vágott volna a brazil fejéhez, de az UEFA eltiltását végül nem úszta meg, így nem léphetett pályára a Santiago Bernabéuban. Most már a FIFA is azon dolgozik, hogy elejét vegye a hasonló eseteknek.

A FIFA precedenst teremthet a Vinícius-botrány után
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A felvételek alapján csak azt lehetett megállapítani, hogy az argentin szélső valóban mondott valamit a brazil játékosnak, a száját azonban gondosan letakarta a mezével. Vinícius közösségi médiában élesen reagált az esetre, és egyenesen gyávának nevezte Prestiannit.

Bár a Benfica fiatal játékosa egy meccsre szóló eltiltást kapott, ennél akár súlyosabb büntetés is várhat rá, mivel az incidens miatt indított vizsgálat még folyamatban van.

A FIFA elnöke nem kegyelmezne a szájukat eltakaró focistáknak

Az üggyel kapcsolatban a FIFA elnöke, Gianni Infantino a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta, szerinte ilyen esetekben az illetékes szövetségeknek, jelen esetben az UEFA-nak kell fellépnie, de hangsúlyozta, hogy a futballnak példát kell mutatnia a tisztelet és a fair play terén – nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. A FIFA elnöke szerint nem engedhető meg rasszista, vagy bármilyen sértő megnyilvánulás, ezért olyan szabálymódosítást vezethetnek be a labdarúgásba, ami „elrettentő hatással” lenne.

Infantino szerint minden olyan játékost piros lappal kell büntetni, aki a száját eltakarva beszél az ellenfelével. Mindez már múlt hétvégén az IFAB éves közgyűlésén is felmerült Walesben.

Ha egy játékos befogja a száját és mond valamit, ami feltehetően rasszista sértés, akkor nyilvánvalóan ki kell állítani. A játékvezetőknek abból kellene kiindulniuk, hogy olyasmi hangzik el, aminek nem szabadna, különben nem lenne a játékosok szája eltakarva. Ha nincs rejtegetnivalód, akkor nem takarod el a szádat, miközben beszélsz. Ez ilyen egyszerű”

– jelentette ki a nemzetközi szövetséget tíz éve irányító sportvezető.

International Association Football Federation (FIFA) President Gianni Infantino looks on at the end of the womens singles final match, at the Qatar Open tennis tournament in Doha. FIFA President Gianni Infantino is very calm about Mexico hosting the 2026 World Cup, he told AFP, after the country faced a wave of violence following the death of its biggest drug lord. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
Gianni Infantino FIFA-elnök elsöpörné a rasszizmust a futballpályákról
Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Döntés ugyan egyelőre nem született a szabály bevezetéséről, de a szövetség képviselői megállapodtak abban, hogy egy későbbi időpontban, a FIFA április 30-i vancouveri kongresszusán ismét megvitatják a vitatott kérdést. Amennyiben sikerül megállapodni, úgy már a nyári világbajnokságon bevezethetik ezt a szabályt.

Mark Bullingham, a nemzetközi szövetség vezérigazgatója úgy véli, szükség van a további tárgyalásokra, hogy a lehető legjobb megoldást tudják megtalálni a problémára.

„Át kell gondolnunk még az egészet, és ki kell találnunk, hogyan kerülhetjük el a váratlan helyzeteket. Nagyon ritka az olyan helyzet, amikor egy játékosnak be kell fognia a száját, amikor az ellenfelével beszélget, vagy konfrontálódik. Ettől függetlenül mindent meg kell vizsgálnunk, és meg kell győződnünk arról, hogy a szabálymódosítással nem fogunk további problémákat okozni” – mondta Bullingham, aki a futball szabályalkotó testületének (IFAB) is a tagja.

