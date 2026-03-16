Az Ázsiai Labdarúgó Szövetség (AFC) hétfői közlése szerint nem kapott jelzést arról, hogy az iráni válogatott visszalépne a nyári világbajnokságtól, amivel a FIFA rendkívül érdekes helyzetbe kerülne. Irán ugyanis kijutott a 48 csapatot felvonultató tornára, amelynek június 11-től az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. Új-Zéland és Belgium nemzeti csapatával Los Angelesben, az egyiptomi együttessel Seattle-ben játszana az ázsiai gárda, amelynek részvétele a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt vált kérdésessé. A társházigazda Egyesült Államok, valamint Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője.

A FIFA soha nem látott döntést hozhat, ha Irán visszalép a vb-től

A FIFA érdekes helyzet előtt állhat

Az iráni sportminiszter múlt hét szerdán arról beszélt, a háború miatt kizárt, hogy hazája válogatottja ott legyen a vb-n. „Ez egy nagyon érzelmes pillanat, mindenki sok mindent mond” – vélekedett az AFC főtitkára, Windsor John Kuala Lumpurban. – „Végül az iráni szövetség lesz az, amely elhatározza, pályára lépnek-e. Mai állás szerint pedig az álláspontja az, hogy a válogatott elutazik a világbajnokságra.” A főtitkár kiemelte: az AFC azt szeretné, ha tagországa válogatottja részt venne a világbajnokságon azt követően, hogy megszerezte a szereplés jogát. „Reméljük, hogy megoldják a problémáikat, bármik is legyenek azok, és képesek lesznek a részvételre” – hangsúlyozta.

A visszalépés a modern időszak világbajnokságait tekintve példa nélküli, a pótlás sürgős feladat elé állítaná a FIFA-t.