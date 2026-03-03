Filipe Luís az elmúlt tíz év leggyengébb idénykezdetét hozta össze a Flamengónál, amely két kupadöntőt is elbukott a közelmúltban. Így fordulhatott elő, hogy bár a csapat 8-0-ra legyőzte a Madureirát a riói állami bajnokság elődöntőjében – és így összesítésben 11-0-val jutott tovább –, a vezetőség úgy döntött, hogy a 40 esztendős szakembernek távoznia kell.

Filipe Luís és a Flamengo közös története véget ért

Fotó: Jorge Rodrigues/AGIF/AFP

Filipe Luíst a nyolcgólos győzelem után tájékoztatták

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Filipe Luís még nem tudta, hogy elbocsátották – értesülések szerint a távozásról a klub sportigazgatója, José Boto közvetlenül a sajtóesemény után tájékoztatta őt, amikor a játékosok már elhagyták a stadiont. A klub hivatalos közleménye szerint a döntés kedden lépett életbe, emellett a stáb két másik tagja – Ivan Palanco és Diogo Linhares – szintén távozik a trénerrel együtt.

A döntésben szerepet játszhatott az is, hogy a hírek szerint Filipe Luís kapcsolata megromlott a klubelnökkel és a sportigazgatóval. A sajtó szerint a játékosok és szurkolók részéről is növekvő elégedetlenség volt érzékelhető az eredmények és a csapat teljesítménye miatt.

Filipe Luís neve nem ismeretlen a nemzetközi futballban: korábban játékosként szerepelt többek között az Atlético Madridnál és a Chelsea-nél, majd edzőként az ifjúsági csapatoktól kezdve gyorsan építette karrierjét a Flamengónál. Vezetésével a csapat több jelentős trófeát nyert, köztük a Libertadores-kupát 2025-ben, összesen 101 mérkőzés alatt hét serleget szerzett – ez átlagban körülbelül 14 meccsenként jelent trófeát.