A Finalissima, azaz az Európa-bajnok és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzése az eredeti tervek szerint március 27-én lenne a Luszail Stadionban.
Bizonytalan a Finalissima katari megrendezése
A helyi szövetség - vasárnapi bejelentése szerint - további döntésig elhalasztotta a labdarúgó események lebonyolítását.
A sorozatok, a tornák, illetve mérkőzések újraindításáról a hivatalos csatornáin számol majd be, a spanyol-argentin Finalissimát illetően pedig a végső döntést az európai, illetve dél-amerikai kontinentális szövetség hozza meg
- írja az MTI.
A bahreini szövetség is felfüggesztette a futballeseményeket, az ázsiai konföderáció pedig a térségben esedékes Bajnokok Ligája-mérkőzéseket halasztotta el.
Irán az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul számos térségi ország, illetve környékbeli amerikai támaszpontok ellen intézett rakétatámadásokat a hétvégén.