Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Holnaptól már a kutakon is érezhetjük az USA és Irán háborúját

Meglesz vajon?

Riadót fújt Kijev: nyoma veszett Zelenszkijnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Rossz hír érkezett. Bizonytalan a Finalissima, azaz a spanyol és az argentin labdarúgó-válogatott összecsapásának megrendezése, mivel a Katari Labdarúgó Szövetség az Iránt ért izraeli és amerikai támadások, illetve az azokra adott, Arab-félszigetet érintő iráni válaszlépések miatt felfüggesztette a sportági eseményeket.

A Finalissima, azaz az Európa-bajnok és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzése az eredeti tervek szerint március 27-én lenne a Luszail Stadionban.

Nagy a káosz a Finalissima körül, nem örülnek a szurkolók
Nagy a káosz a Finalissima körül, nem örülnek a szurkolók
Fotó: CRISTIAN LEYVA / NurPhoto

Bizonytalan a Finalissima katari megrendezése

A helyi szövetség - vasárnapi bejelentése szerint - további döntésig elhalasztotta a labdarúgó események lebonyolítását. 

A sorozatok, a tornák, illetve mérkőzések újraindításáról a hivatalos csatornáin számol majd be, a spanyol-argentin Finalissimát illetően pedig a végső döntést az európai, illetve dél-amerikai kontinentális szövetség hozza meg

 - írja az MTI.

A bahreini szövetség is felfüggesztette a futballeseményeket, az ázsiai konföderáció pedig a térségben esedékes Bajnokok Ligája-mérkőzéseket halasztotta el.

Irán az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul számos térségi ország, illetve környékbeli amerikai támaszpontok ellen intézett rakétatámadásokat a hétvégén.

Újabb káosz fenyegeti a foci-vb-t: Irán bojkottal fenyegetőzik
Veszélyben a foci-vb megrendezése? Megdöbbentő a FIFA reakciója a mexikói erőszakhullámra

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!