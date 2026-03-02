A Finalissima, azaz az Európa-bajnok és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzése az eredeti tervek szerint március 27-én lenne a Luszail Stadionban.

Nagy a káosz a Finalissima körül, nem örülnek a szurkolók

Fotó: CRISTIAN LEYVA / NurPhoto

Bizonytalan a Finalissima katari megrendezése

A helyi szövetség - vasárnapi bejelentése szerint - további döntésig elhalasztotta a labdarúgó események lebonyolítását.

A sorozatok, a tornák, illetve mérkőzések újraindításáról a hivatalos csatornáin számol majd be, a spanyol-argentin Finalissimát illetően pedig a végső döntést az európai, illetve dél-amerikai kontinentális szövetség hozza meg

- írja az MTI.

The much-awaited showdown–Finalissima 2026–is coming your way. Don't miss it!

Buy your tickets now! pic.twitter.com/N8Vt5BrudT — The Supreme Committee for Delivery and Legacy (@RoadtoQatar_en) February 25, 2026

A bahreini szövetség is felfüggesztette a futballeseményeket, az ázsiai konföderáció pedig a térségben esedékes Bajnokok Ligája-mérkőzéseket halasztotta el.

The Finalissima could get postponed due to the rising political tensions in middle east Asia. #Finalissima2026 https://t.co/FgtuuuGJUZ — India Today Sports (@ITGDsports) March 2, 2026

Irán az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul számos térségi ország, illetve környékbeli amerikai támaszpontok ellen intézett rakétatámadásokat a hétvégén.