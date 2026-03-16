Az Európa- és a Copa América-győztes mérkőzését eredetileg a 2022-es világbajnokság döntőjének helyszínén, Katarban játszották volna március 27-én. A mérkőzés sorsa azután vált kérdésessé, hogy a katari szövetség bizonytalan időre felfüggesztette a labdarúgó események lebonyolítását, miután Irán – az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul – számos térségbeli ország, illetve környékbeli amerikai támaszpont ellen intézett rakétatámadásokat a háborúban. A katariak ekkor azt közölték, hogy az európai, illetve dél-amerikai kontinentális szövetség hozza meg a végső döntést a Finalissima kapcsán, amelyet Spanyolország és Argentína játszott volna.

Elmarad a Finalissima - Lamine Yamal és Lionel Messi nem csap össze a pályán

Elmarad a Finalissima, de nemcsak a háború miatt

Bár néhány napja még több más helyszín, köztük a Real Madrid otthot adó Santiago Bernabéu Stadion is szóba került, mint lehetséges beugró, ám ezt a lehetőséget az argentin szövetség elvetette, és végül a felek nem tudtak megállapodni. A Cadena SER beszámolója szerint az argentinok ragaszkodtak hozzá, hogy a mérkőzést semleges pályán kell megrendezni, s ugyan az UEFA felajánlotta, hogy rendezzenek oda-visszavágós párharcot Madridban, illetve Buenos Airesben, de ez az alternatíva sem felelt meg a dél-amerikaiaknak. Az argentinok később egy március 31-i, olaszországi mérkőzést javasoltak, de ez az időpont már nem fért bele a nemzetközi versenynaptárba. Miután a felek nem tudtak megállapodni az új helyszínről és időpontról, az UEFA végül hivatalosan is törölte a mérkőzést.

A spanyol szövetség már reagált is a fejleményekre, ugyanis március 27-én barátságos mérkőzésen fogadja Szerbiát.

A döntés komoly csalódást jelenthet a szurkolók számára, hiszen így biztosan nélkülözniük kell a nyolcszoros Lionel Messi és a Barcelona jelenlegi sztárjának, Lamine Yamal találkozóját.