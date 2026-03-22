A pontosztozkodással a hajdúságiak immár öt kör óta veretlenek a Fizz Liga hazai sorozatában.

A Fizz Liga felcsúti meccsén Bárány (j) szerezte az első gólt

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Fizz Liga: Lukácsnak csak az egyik gólját adták meg

Az első húsz percben sok technikai hiba tarkította a mérkőzést, így nagy helyzet nem alakult ki. Valamelyest a Debrecen futballozott veszélyesebben, amit Dzsudzsák két lövése és Bárány emelése jelzett, de a hazaiak válogatott kapusának, Szappanosnak csak egyszer kellett védenie. A hajdúságiak a játékrész derekán túl a vezetést is megszerezték Bárány büntetőjével, miután Golla szabálytalankodott vele szemben.

A felcsútiak nem sokat voltak hátrányban, mert váratlanul az első értékelhető támadásukból egyenlítettek Lukács révén. A szünetig hátralévő negyedórában kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán, közelebb ismét a DVSC járt a gólhoz, de Szűcs közeli fejesét Szappanos hárította.

Térfélcserét követően visszaesett az iram, de a technikai hibák megmaradtak, ráadásul a sok szabálytalanság miatt töredezett volt a játék, így elsősorban a két büntetőterület között küzdöttek egymással a felek.

Húsz perc alatt egy-egy nagyobb lehetőség adódott a csapatok előtt, előbb egy hazai szöglet után Németh fejese centikkel szállt el a bal kapufa mellett, majd a túloldalon a csereként beállt Szuhodovszki 15 méterről lőtt fölé.

A hajrában sem tudott egyik gárda sem fölénybe kerülni, mindkét kapusnak egy-egy nagyobb védése volt, amikor pedig a vendégeknél Erdélyi nem tudott hárítani, akkor Lukács lesről indult, így a szépségdíjas találatát érvénytelenítették.

Fizz Liga, 27. forduló:

Puskás Akadémia FC - Debreceni VSC 1-1 (1-1)

Felcsút, Pancho Aréna, v.: Karakó

Puskás Akadémia FC: Szappanos - Orján, Golla, Markgráf, Nagy Zs. - Duarte, Dárdai P. (Mondovics, 84.), Kern (Magyar, 78.), Semel (Soisalo, 78.) - Lukács, Németh A. (Fameyeh, 68.)

Debreceni VSC: Erdélyi - Kusnyír, Mejias (Hofmann, 80.), Lang, Vajda (Guerrero, 64.) - Batik, Szűcs - Kocsis D. (Manzanara, 89.), Dzsudzsák (Szuhodovszki, 64.), Gordic (Komáromi, 80.) - Bárány

gól: Lukács (30.), illetve Bárány (24., 11-esből)

sárga lap: Németh A. (46.), Lukács (87.), illetve Gordic (43.), Mejias (56.)