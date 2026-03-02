Mint arról nemrég beszámoltunk, meccsek maradtak el a mexikói kartellvezér halála után, amelyet követően a világ azonnal a nyári foci-vb miatt kezdett el aggódni.

Irán válogatottja mégsem lesz ott a foci-vb-n?

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto



Újabb csapás a foci-vb-nek?

A helyzet pénteken és szombaton vált különösen súlyossá, amikor az Egyesült Államok és Izrael közös katonai művelet keretében csapást mért több iráni nagyvárosra, köztük Teheránra. Donald Trump amerikai elnök kemény hangú üzenetben jelezte: „olyan erővel csapunk le, amilyet még soha nem láttak”.

Irán válaszul rakétákat indított a térség több országa – köztük az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Katar – irányába. A brit légierő gépeit is bevetették, hogy megvédjék a szövetséges államokat az iráni támadásoktól, így a világbajnokságon részt vevő nemzetek közül több is közvetlenül érintetté vált a konfliktusban.

A válság különösen kényes időszakban robbant ki, hiszen mindössze három hónap van hátra a tornáig, amelyen Irán válogatottja is részt venne. Az iráni labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Taj azonban erősen megkérdőjelezte a csapat indulását.

A Marca beszámolója szerint így fogalmazott:

A mai események és az Egyesült Államok támadása után valószínűtlen, hogy a világbajnokságra tudnánk készülni.”

Hozzátette: „A végső döntést a sportvezetőknek kell meghozniuk.”

Irán a csoportmérkőzéseit Los Angelesben és Seattle-ben játszaná, és akár az amerikai válogatottal is összekerülhetne az egyenes kieséses szakaszban. A jelenlegi politikai helyzet fényében azonban egy ilyen mérkőzés megszervezése komoly biztonsági kihívásokat vetne fel.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség vezetése egyelőre kivár. A FIFA főtitkára, Mattias Grafstrom elmondta:

Ugyanúgy olvastam a híreket ma reggel, mint önök. Volt egy megbeszélésünk, de korai lenne részletesen kommentálni.”

Hozzátette: „Természetesen figyelemmel kísérjük a fejleményeket.” A svéd sportvezető kiemelte: a cél egy biztonságos világbajnokság, amelyen minden csapat részt vehet, és folyamatos egyeztetés zajlik a három rendező ország kormányával.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Irán már korábban is az Egyesült Államok feketelistáján szerepelt, így az iráni szurkolók várhatóan nem kapnának vízumot a tornára. Kérdéses az is, hogy az amerikai hatóságok teljes létszámban beengednék-e az iráni stábtagokat és szövetségi képviselőket.