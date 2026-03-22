Mindössze 21 éves korában meghalt Kubilaj Kundakci török focista, aki a regionális amatőr bajnokságban szereplő Kars 36 Spor játékosa volt. A török sajtó szerint a fiatal játékost március 19-éről 20-ára virradó éjszaka a támadás. A rendőrség információi szerint a támadók két járművel érkeztek a gyilkosság helyszínére – az egyik ráadásul rendőrségi villogóval volt felszerelve – majd amint a Kundakchit szállító autó mellé értek, azonnal tüzet nyitottak. A futballistát ugyan kórházba szállították, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem sikerült megmenteni az életét.

Fotó: Instagram/aleynakalayciogluu

Az ügy még nagyobb visszhangot kapott Törökországban, amikor kiderült, hogy a népszerű énekesnőnek, Aleyna Kalaycıoglunak is köze lehet a gyilkossághoz.

A rendőrség arra gyanakszik, hogy nem Kundakci volt a célpont, pusztán rosszkor volt rossz helyen két zenész szerelmi vitájában. A végzetes támadás előtt a fiatal focista éppen a török rapper Kanabeyhez tartott, hogy megpróbálja kibékíteni barátját és annak exbarátnőjét.

A gyanú szerint az Instagramon több mint egymilliós követőtáborral büszkélkedő Kalaycıoglu új barátja állhat a gyilkosság megszervezése mögött, mert állítólag a nő bosszút akart állni a volt barátján. A népszerű énekesnőt őrizetbe vette a rendőrség, a nyomozás azonban még tart, így minden bizonnyal több embert is kihallgatnak még az ügyben.