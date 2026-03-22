Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális gyilkosság rázta meg a futballvilágot. Egy véres leszámolás során lelőttek egy 21 éves focistát Törökországban. A tragikus eset után egy népszerű énekesnőt, Alejna Kalaidzioglut őrizetbe vette a rendőrség.

Mindössze 21 éves korában meghalt Kubilaj Kundakci török focista, aki a regionális amatőr bajnokságban szereplő Kars 36 Spor játékosa volt. A török sajtó szerint a fiatal játékost március 19-éről 20-ára virradó éjszaka a támadás. A rendőrség információi szerint a támadók két járművel érkeztek a gyilkosság helyszínére – az egyik ráadásul rendőrségi villogóval volt felszerelve – majd amint a Kundakchit szállító autó mellé értek, azonnal tüzet nyitottak. A futballistát ugyan kórházba szállították, de a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem sikerült megmenteni az életét.

Alejna Kalaidzioglu is benne lehetett a fiatal török focista halálában
Fotó: Instagram/aleynakalayciogluu

A népszerű énekesnő állhat a fiatal török focista meggyilkolása mögött

Az ügy még nagyobb visszhangot kapott Törökországban, amikor kiderült, hogy a népszerű énekesnőnek, Aleyna Kalaycıoglunak is köze lehet a gyilkossághoz.

A rendőrség arra gyanakszik, hogy nem Kundakci volt a célpont, pusztán rosszkor volt rossz helyen két zenész szerelmi vitájában. A végzetes támadás előtt a fiatal focista éppen a török rapper Kanabeyhez tartott, hogy megpróbálja kibékíteni barátját és annak exbarátnőjét. 

A gyanú szerint az Instagramon több mint egymilliós követőtáborral büszkélkedő Kalaycıoglu új barátja állhat a gyilkosság megszervezése mögött, mert állítólag a nő bosszút akart állni a volt barátján. A népszerű énekesnőt őrizetbe vette a rendőrség, a nyomozás azonban még tart, így minden bizonnyal több embert is kihallgatnak még az ügyben. 

  • Kapcsolódó cikkek:
A törökök ismét megtalálták Szoboszlait, aljas támadás indult ellene
Steven Gerrard elmagyarázta, miért szenvednek Szoboszlaiék a Premier League-ben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!