A Fradi szenzációs játékkal győzte le a portugál sztárcsapatot az El-nyolcaddöntőben

A Fradi az Európa-liga rájátszásának első körében 3-2-es összesítéssel búcsúztatta a bolgár Ludogorec együttesét. A Ferencváros ezzel történelmet írt, ugyanis az 1975-ös KEK-döntőig tartó menetelése óta először jutott tovább tavasszal a kieséses szakaszban.
A zöld-fehérek a nyolcaddöntő sorsolásakor a portugál Braga csapatát kapták, akik hatodikként zártak az Európa-liga alapszakaszában - két ponttal többet szerezve a Ferencvárosnál -, így nem kellett még egy párharcot megvívniuk a nyolcaddöntős szereplésért.
A Fradi ismét borította a papírformát
A Fradi továbbjutási esélyeire a párharc előtt 24%-ot adtak a statisztikusok, azonban a magyar bajnokcsapat az utóbbi években már többször is borította a papírformát az európai kupaporondon, így volt miben bízni a portugál bajnokság negyedik helyezettje ellen is.
A mérkőzés előtt Robbie Keane, a Fradi ír edzője elmondta, hogy a Braga rendkívül technikás csapat, amely szereti birtokolni a labdát, így a legfontosabb feladat ennek a meggátolása lesz a Ferencváros játékosai számára.
Carlos Vicens, a Braga vezetőedzője sokoldalú és a párharcokban erős csapatnak tartja a Fradit. A spanyol szakember a meccs előtt hangsúlyozta, a Fradi egy adott meccsnek ugyanabban a periódusában képes agresszívan futballozni, miközben kontrollálja is az összecsapást. Vicens emellett kiemelkedőnek nevezte a fradisták küzdőszellemét.
A találkozó előtt sokan azt hitték, Dibusz Dénes visszatér a csapatba a nyolcaddöntős párharcra. A 35 éves kapus december elején kézsérülést szenvedett, így kikerült a Fradi El-keretéből. Dibusz március elején, a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-negyeddöntőben tért vissza, majd a Nyíregyháza elleni bajnokin is az ő nevével kezdődött a Fradi összeállítása. Ezek után sokan azt gondolták, hogy a 47-szeres magyar válogatott kapus ott lehet a Braga elleni meccsen, azonban nem került vissza a Fradi keretébe, pedig a klubnak lett volna lehetősége cserélni.
A Fradi így a Gróf – Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Zachariassen, O’Dowda – Yusuf, Joseph összeállításban futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére.
A mérkőzés elején többet birtokolta a labdát a Braga, a portugál csapat folyamatosan laposan, rövid passzokkal próbálta kihozni a labdát, de sokáig nem jutott, mert a Ferencváros letámadása remekül működött. Az első helyzet a Fradi előtt adódott, a negyedik percben Mohammed Abu Fani bal oldali szögletére Lenny Joseph érkezett, de a francia támadó nyolcméteres fejese kapu fölé ment. A hatodik percben a portugálok is veszélyeztettek egy gyors kontrából, melynek végén Rodrigo Zalazar lőtt éles szögből, de a kivetődő Gróf Dávid, valamint az argentin Mariano Gómez együttes erővel blokkoltak.
A folytatásban a Fradi átvette a játék irányítását, a Braga pedig középmagas blokkban védekezett és gyors kontrákra rendezkedett be. A mérkőzés első ziccerére a 19. percig kellett várni, ekkor Abu Fani félpályáról elvégzett szabadrúgására Gómez robbant be, az argentin védő teljesen tisztán fejelhetett volna a rossz ütemben kimozduló Lukáš Horníček kapujába, azonban a labdája néhány centivel elkerülte a bal kapufát.
A 26. percben a portugál csapat is eljutott egy nagy helyzetig.
Egy labdaszerzés után Rodrigo Zalazar gyorsított rá a Fradi védelmére, az uruguayi támadó átjutott Gómezen, majd Toon Raemaekersen is, a kilencméteres lövését azonban Gróf Dávid védeni tudta.
Fél perccel később ismét a Fradi kapusa volt a főszereplő. Ezúttal a leshatárról kilépő Mario Dorgeles kapott egy átadást, aki éles szögből el akarta tekerni a hosszúra, de Gróf olvasta a szándékot és vetődve védeni tudta az elefántcsontparti szélső kísérletét.
A 32. percben aztán felrobbant a Groupama Aréna, ugyanis egy gyönyörű támadás végén megszerezte a vezetést a Fradi.
Raemaekers szerzett labdát a félpályánál, majd a vonalak közé felpasszolt a labdáját a visszalépő Joseph vette át, majd tökéletes ütemben tálalt a leshatárról kilépő Gavriel Kanikovszkinak, aki ziccerbe került, majd higgadtan a kapu bal oldalába belsőzött a tehetetlen Horníček mellett (1–0).
A vezetés megszerzése után nem változott a játék képe, a Braga próbálkozott a rövid passzos labdakihozatalokkal, de átmeneteket és helyzeteket nem tudtak generálni belőle, így teljesen veszélytelenek voltak a Fradi kapujára. Ráadásul az első félidő végén akár növelhették is volna az előnyüket a zöld-fehérek. Egy labdaszerzés után a gólszerző Kanikovszki gyorsította rá a Braga védelmére, majd két befele cselt követően 18 méterről megcélozta a jobb alsót, de a bombáját Horníček védeni tudta, így az első játékrész egygólos Fradi-vezetéssel zárult.
A fordulás után a Fradi kezdett intenzívebben, de komoly helyzete nem volt a magyar bajnoknak, tíz perc elteltével pedig a Braga átvette a játék irányítását, és a 62. percben majdnem egyenlíteni is tudott. Egy gyors kontratámadás végén Dorgeles került helyzetbe, a 14 méteres lövésével azonban pont csapattársát, a kapu előtt álló Florian Grillitsch-t találta telibe.
A 65. percben aztán a Fradi előtt is adódott egy nagy helyzet. Egy labdaszerzés után Joseph kapott indítást a jobb oldalon, betört a tizenhatoson belülre, de a 14 méteres lövésébe Arrey-Mbi az utolsó pillanatban bele tudott lépni. A szögletből is veszélyeztetett a Fradi. A jobbról belőtt labda elszállt a berobbanó Bamidele Yusuf feje fölött, de így lett jó a hosszún érkező Joseph-nek, azonban a francia támadó lyukat rúgott a kapu közvetlen közelében.
A 69. percben gyönyörű góllal növelte az előnyét a Ferencváros.
Egy gyors támadás végén Čebrails Makreckis ment el a jobb szélen, az alapvonal környékéről visszakészítette a labdát Joseph-nek, a francia támadó pedig nyolc méterről védhetetlen gólt lőtt (2–0).
Az utolsó húsz percben a Braga feljebb tolta a védekezést, de komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Fradi kapuja előtt, így Robbie Keane együttese szenzációs győzelmet aratott és kétgólos előnnyel utazhat a jövő hét szerdán esedékes visszavágóra, melyet 16:30-tól rendeznek majd a bragai Estádio Municipalban.
A Ferencváros ezzel a 2–0-s sikerrel a csütörtöki Európa-liga játéknap legnagyobb különbségű győzelmét aratta.
Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzés:
Ferencvárosi TC–SC Braga 2–0 (1–0)
Budapest, Groupama Aréna, 19 859 néző
játékvezető: Nicholas Walsh (walesi)
Ferencváros: Gróf – Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Madarász, 90.), Zachariassen, O’Dowda – Yusuf (Kovačević, 90+3.), Joseph (Júlio Romão, 84.). Vezetőedző: Robbie Keane.
Braga: Hornicek – Lagerbielke, Niakaté (Moscado, 62.), Arrey-Mbi, Leonardo Lelo (Diego Rodrigues, 90.) – Joao Moutinho (Gorby, 74.), Grillitsch, Dorgeles (Martínez, 62.) – Horta, Zalazar – Pau Victor (Fran Navarro, 74.). Vezetőedző: Carlos Vicens.
gólszerzők: Kanikovszki (32.), Joseph (69.)
sárga lapok: Zachariassen (25.), ill. Arrey-Mbi (60.), Moscado (74.)
