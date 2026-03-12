A Fradi szenzációs játékkal győzte le a portugál sztárcsapatot az El-nyolcaddöntőben

A Fradi az Európa-liga rájátszásának első körében 3-2-es összesítéssel búcsúztatta a bolgár Ludogorec együttesét. A Ferencváros ezzel történelmet írt, ugyanis az 1975-ös KEK-döntőig tartó menetelése óta először jutott tovább tavasszal a kieséses szakaszban.

A Fradi az előző körben történelmi győzelmet aratott

Fotó: Mirkó István

A zöld-fehérek a nyolcaddöntő sorsolásakor a portugál Braga csapatát kapták, akik hatodikként zártak az Európa-liga alapszakaszában - két ponttal többet szerezve a Ferencvárosnál -, így nem kellett még egy párharcot megvívniuk a nyolcaddöntős szereplésért.

A Fradi ismét borította a papírformát

A Fradi továbbjutási esélyeire a párharc előtt 24%-ot adtak a statisztikusok, azonban a magyar bajnokcsapat az utóbbi években már többször is borította a papírformát az európai kupaporondon, így volt miben bízni a portugál bajnokság negyedik helyezettje ellen is.

A mérkőzés előtt Robbie Keane, a Fradi ír edzője elmondta, hogy a Braga rendkívül technikás csapat, amely szereti birtokolni a labdát, így a legfontosabb feladat ennek a meggátolása lesz a Ferencváros játékosai számára.

Robbie Keane tudja, hogy a Braga az esélyes, de így is győzni akar csapatával

Fotó: Polyák Attila

Carlos Vicens, a Braga vezetőedzője sokoldalú és a párharcokban erős csapatnak tartja a Fradit. A spanyol szakember a meccs előtt hangsúlyozta, a Fradi egy adott meccsnek ugyanabban a periódusában képes agresszívan futballozni, miközben kontrollálja is az összecsapást. Vicens emellett kiemelkedőnek nevezte a fradisták küzdőszellemét.

A találkozó előtt sokan azt hitték, Dibusz Dénes visszatér a csapatba a nyolcaddöntős párharcra. A 35 éves kapus december elején kézsérülést szenvedett, így kikerült a Fradi El-keretéből. Dibusz március elején, a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-negyeddöntőben tért vissza, majd a Nyíregyháza elleni bajnokin is az ő nevével kezdődött a Fradi összeállítása. Ezek után sokan azt gondolták, hogy a 47-szeres magyar válogatott kapus ott lehet a Braga elleni meccsen, azonban nem került vissza a Fradi keretébe, pedig a klubnak lett volna lehetősége cserélni.

A Fradi így a Gróf – Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani, Zachariassen, O’Dowda – Yusuf, Joseph összeállításban futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére.