Kétgólos előnyt szerzett a magyar rekordbajnok az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Braga ellen. A Fradi játékosai elégedetten nyilatkoztak a találkozó után, azonban tudják, még nem nyerték meg a párharcot.

Csodálatos meccset játszott Robbie Keane csapata. A Fradi 2-0-ra győzött a Groupama Arénában a portugál Braga ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjében.

A Fradi az egyik legjobb meccsét produkálta az Európa-ligában
A Fradi az egyik legjobb meccsét produkálta az Európa-ligában
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi az egyik legjobb meccsét produkálta az Európa-ligában

A Ferencvárosi TC vezető gól szerzője, Gabi Kanichowsky már nem először nyitotta meg a gólcsapot. A Ludogorets elleni visszavágón is a középpályás kezdte meg a gólgyártást. A Braga elleni meccs után azonban szerényen nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

„Nem gondolom, hogy specialitásom lenne az első gól megszerzése. Csak segíteni szeretnék a csapatomnak a góljaimmal. Nekem csak az a lényeg, hogy továbbjussunk. Nem érdekel, hogy én vagy valaki más szerzi a gólt. Csapatmunka volt a mai, egy nagyon jó ellenfél ellen értünk el jó eredményt, de még a jövő héten is játszunk. Mindkét lábbal a földön kell maradnunk és el kell végeznünk a munkát” – értékelt Kanichowsky, majd hozzátette.

Először vagyunk a torna ezen szakaszában. Sok játékosnak ez új volt. A szurkolók nagyon sokat segítettek, de a szokásosnál többet kellett kiadnunk magunkból, hogy elérhessük ezt az eredményt.”

Gróf Dávid szerint a fegyelem volt a kulcsszó a mérkőzésen. Az FTC kapusa szerint ennyire összeszedett még nem volt a Fradi.

„A második félidőben gyakorlatilag alig kellett labdához érnem” – mondta Gróf, majd hozzátette. „Tudjuk, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk Portugáliában, de felkészülünk, ahogy erre a találkozóra is.”

Kristoffer Zachariassen arról beszélt a győzelem után, hogy kiváló kapcsolat volt a csapat között. Úgy gondolja, a legjobb teljesítményt nyújtották ebben a szezonban a mai estén. Sárga lapjai miatt azonban nem lehet ott a visszavágón, emiatt kissé csalódott volt, de biztosított mindenkit, hogy az edzéseken teljes vállszélességgel segíti majd csapatát.

„Hihetetlenek voltunk a mai napon. Fegyelmezetten játszottunk, rengeteget futottunk és kontrolláltuk a mérkőzést. A szurkolók olyan atmoszférát teremtettek, amely elképesztő volt” – mondta.

 

