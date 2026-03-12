Csodálatos meccset játszott Robbie Keane csapata. A Fradi 2-0-ra győzött a Groupama Arénában a portugál Braga ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjében.

A Fradi az egyik legjobb meccsét produkálta az Európa-ligában

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencvárosi TC vezető gól szerzője, Gabi Kanichowsky már nem először nyitotta meg a gólcsapot. A Ludogorets elleni visszavágón is a középpályás kezdte meg a gólgyártást. A Braga elleni meccs után azonban szerényen nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

„Nem gondolom, hogy specialitásom lenne az első gól megszerzése. Csak segíteni szeretnék a csapatomnak a góljaimmal. Nekem csak az a lényeg, hogy továbbjussunk. Nem érdekel, hogy én vagy valaki más szerzi a gólt. Csapatmunka volt a mai, egy nagyon jó ellenfél ellen értünk el jó eredményt, de még a jövő héten is játszunk. Mindkét lábbal a földön kell maradnunk és el kell végeznünk a munkát” – értékelt Kanichowsky, majd hozzátette.

Először vagyunk a torna ezen szakaszában. Sok játékosnak ez új volt. A szurkolók nagyon sokat segítettek, de a szokásosnál többet kellett kiadnunk magunkból, hogy elérhessük ezt az eredményt.”

Gróf Dávid szerint a fegyelem volt a kulcsszó a mérkőzésen. Az FTC kapusa szerint ennyire összeszedett még nem volt a Fradi.

„A második félidőben gyakorlatilag alig kellett labdához érnem” – mondta Gróf, majd hozzátette. „Tudjuk, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk Portugáliában, de felkészülünk, ahogy erre a találkozóra is.”