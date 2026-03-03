Live
A Ferencváros El-nyolcaddöntős ellenfele, a portugál Braga is elhalasztotta az eredetileg március 15-re kiírt Casa Pia elleni bajnoki mérkőzését. A Fradi azon a hétvégén a Puskás Akadémiával találkozott volna, azonban a találkozót el kellett halasztani, mert a PAFC elleni összecsapás és a Braga elleni találkozó között nem telt volna el a minimálisan előírt idő.

Az Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzését a Fradi a Groupama Arénában játssza március 12-én, a visszavágóra pedig március 18-án, szerdán 16:30-kor kerül sor Portugáliában, a Braga otthonában.

Ferencvárosi TC – Kolorcity Kazincbarcika, FTC-Kazincbarcika, Fradi, Ferencváros, FTCKazincbarcika, FerencvárosiKazincbarcika, FerencvárosiTC–KolorcityKazincbarcika, 2026.03.01.
A Fradi a bajnoki címért harcol az El-szereplés mellett
Fotó: Polyák Attila

A március 16-án, este 20:00-ra kiírt Ferencváros–Puskás Akadémia bajnoki mérkőzést azért kellett elhalasztani, mert a Braga elleni visszavágóig nem telne el a szabályzatában előírt minimális idő. 

Miért halasztott a Fradi ellenfele?

A szabályzat kimondja, hogy egy csapat a legutóbbi meccséhez viszonyítva a rákövetkezendő 3. napon léphet ismét pályára, azonban ha az előzetesen megadott időpontban játszanák le a Fradi-Puskás meccset, akkor a Braga elleni találkozóig 48 óra sem telne el.

A mérkőzésre azonban nemcsak a Fradi fog rápihenni, hanem a portugál csapat is. A Braga ugyanis a hivatalos honlapján tudatta, hogy a március 15-re kiírt Casa Pia elleni bajnokiját április 23-ra halasztotta. A portugálok nem írtak indoklást a halasztás miatt, de minden bizonnyal hasonló okok miatt halasztották el az ő meccsüket is, mint a Fradiét. 

