A portugál sportsajtó természetesen a Sporting Lisszabon elképesztő BL-fordításával volt tele, a két legnagyobb lap, az A Bola és a Record is hosszú oldalakon keresztül taglalta a kedd esti eseményeket. A Sporting és a norvég Bodö/Glimt párharca mellett a Braga és a Fradi meccsével is foglalkozott a helyi sajtó, mindkét újság két-két oldalt hozott le a szerda délutáni Európa-liga-nyolcaddöntőről.

Az A Bola két oldalas cikkben vezette fel a Braga és a Fradi mérkőzését

Nem ismerik a portugálok a Fradi játékoskeretét?

Az A Bola és a Record is kiemelte, hogy nehéz küldetés előtt áll a Braga, hiszen a Ferencváros kétgólos előnyt szerzett Budapesten, a párharc első összecsapásán. A portugálok szerint a magyar csapat kellemetlen ellenfél, és csakis hiba nélkül, rendkívül magas színvonalú játékkal van esélye a Bragának a fordításra. A város saját lapja, a Correiro do Minho már a címlapján is a mérkőzéssel foglalkozik, amelyről terjedelmes, négyoldalas cikket hozott le.

Igen ám, de az újság óriási hibát vétett, mert a Fradi várható összeállításánál egy olyan játékos fotóját jelenítették meg, aki már nem a zöld-fehérek tagja.

A lapnak a brazil Matheus Saldanhát sikerült feltüntetnie a taktikai hadrend mellett, ami elképesztő baki.

A bragai lap Matheus Saldanhával reklámozta a Fradit

Saldanha már nem a Fradi játékosa

A 26 éves brazil támadó kevesebb mint egy évet töltött a Fradinál, majd 2025 nyarán az egyesült arab emírségekbeli al-Wasl csapatához igazolt, azóta pedig még egyszer klubot váltott. Saldanhát minden bizonnyal a szintén 11-es mezszámot viselő Yusuffal keverte össze a lap, de azt a bakit már nem tudja kijavítani.

A Braga-Ferencváros mérkőzés szerdán – magyar idő szerint – 16.30-kor kezdődik, a mérkőzésről az Origo Sport a helyszínről tudósít. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a negyeddöntőben. A csütörtökön sorra kerülő sevillai visszavágó előtt a görög együttes 1-0-ra vezet összesítésben.