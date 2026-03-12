Robbie Keane, a Ferencváros 45 éves ír edzője a meccs előtt elmondta, edzői mentalitása és felfogása nem változott: hiába rendelkezik az ellenfél értékesebb játékoskerettel, az ő célja ezen az összecsapáson is a győzelem. A Fradi edzőjének szavait a számok is alátámasztják: a Braga kerete 146 millió eurót ér, a zöld-fehéreké az 50-et sem éri el. A portugáloknál öt focista is minimum 10 millió eurót ér, miközben a Fradinál Ibrahim Cissé, Gabi Kanichowsky és Mohammed Abu Fani éri el a hárommilliós határt.
A Fradi ellenfele Európa-bajnokkal érkezik
Korábban már hosszabban bemutattuk a Bragát, amely csapat a portugál bajnokságban az éllovas Portótól 20 ponttal lemaradva, a Spoting és a Benfica mögött a negyedik helyen áll. Kimondható, hogy a Braga személyében a könnyebbik feladatot kapta meg a Ferencváros, ugyanis a Porto lehetett volna a másik lehetséges ellenfele a Ferencvárosnak, de könnyű párharcról természetesen így sem beszélhetünk. A Braga a ligaszakaszban egyetlen vereségét az a Genk szállította, amelyet a Fradi 1-0-ra legyőzött. Ami viszont a zöld-fehéreknek nem sikerült, az a Bragának igen, hiszen a portugál együttes három pontot gyűjtött a Nottingham Forest ellen.
Carlos Vicens, a vendégek edzője a Manchester City utánpótlásában fejlesztette ki edzői képességeit, majd 2021 és 2025 között Pep Guardiola asszisztenseként tevékenykedett. A portugáloknál a 2025-2026-os szezon előtt Pau Víctor számított a legnagyobb érkezőnek, a Barcelona korábbi csatára 12 millió euróért tette át a székhelyét Portugáliába.
A Braga öt legértékesebb játékosa:
- Rodrigo Zalazar - 20 millió euró
- Ricardo Horta - 10 millió euró
- Lukas Hornicek - 10 millió euró
- Pau Víctor - 10 millió euró
- Mario Dorgeles - 10 millió euró
A rutint a csapatban Joao Moutinho szolgáltatja, aki pályafutása során 146 alkalommal léphetett pályára a portugál válogatottban, Cristiano Ronaldo oldalán pedig Európa-bajnokságot is nyert.
Carlos Vicens, a budapesti sajtótájékoztatón sokoldalú és párharcokban erős csapatnak nevezte a Ferencvárost, és kiemelkedőnek nevezte emellett a házigazdák küzdőszellemét.
„Tudom, hogy a játékoskeretek értéke alapján papíron mi vagyunk ennek a nyolcaddöntős párosításnak az esélyesei, de csütörtök este 0-0-ról kezdünk, a meccset pedig kétszer 11 játékos játssza majd a pályán, és tudjuk, hogy a futballban gyakorlatilag bármi megtörténhet" – mondta Vicens, aki emlékeztetett, hogy a két csapat párharcát nem szakítják meg bajnoki meccsek, így csak egymásra koncentrálhatnak a csapatok.
„Motiváltak vagyunk, tovább akarunk jutni, mert azt a célunkat, hogy plusz párharc lejátszása nélkül, az alapszakaszból azonnal a legjobb 16 közé jussunk, már sikerült elérnünk. A csapatunk eddig is képes volt alkalmazkodni az adott pillanathoz, és ugyanezt várom a játékosoktól a csütörtök esti meccsen is" – mondta Vicens.
A Braga svéd középhátvédje, Gustaf Lagerbielke arról beszélt, hogy nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzésre számítanak, mert a Ferencváros kifejezetten erős csapat, amelynek rengeteg magyar bajnoki címe van, Európában pedig az előző idényben és most is nagyon jól teljesített.
Eközben a portugál újságírók egy érdekes játékost mondtak annak kapcsn, kitől tartanak a leginkább a magyar csapatból.
A Ferencváros 1975 után lehetne ismét negyeddöntős egy európai kupasorozatban
„Nyilvánvaló, hogy egy nagyon jó csapattal találkozunk, ezzel tökéletesen tisztában vagyunk. Technikailag képzett játékosaik vannak, akik szeretik megtartani a labdát és abból építkezni. Nekünk értelemszerűen ezt kell megakadályoznunk, de ők is hasonló módon készülnek ránk, pontosan tudják, mik az erősségeink. Természetesen a csapaton belüli hangulatnak jót tett, hogy a múlt hétvégén győztünk és átvettük a vezetést a magyar bajnokságban. A játékosaim remek formában vannak és nagyon energikusak, erre szükségünk is lesz csütörtökön este" – mondta Keane, aki szerint csapatként kell dolgozniuk és végig ragaszkodni az eredeti elképzelésükhöz.
A magyar bajnok a második számú európai kupasorozat ligaszakaszában már több, nála magasabban rangsorolt csapattal találkozott és nyerni tudott a Glasgow Rangers, a Salzburg és a Genk ellen is. A bolgár Ludogorec előbb az alapszakaszban (3-1), majd a rájátszás első körében is megadta magát a Fradinak, így 1975 óta először jutott tovább tavasszal a kieséses szakaszban.
A Ferencváros a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából különleges, limitált kiadású mezzel tiszteleg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Amint a klub szerdai közleményéből kiderült, csütörtök este ebben a szerelésben játszanak majd a Braga ellen.
A Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődik a Ferencváros–Braga mérkőzés, amelyről az Origo Sport is tudósít majd,. A visszavágót jövő szerdán rendezik, a továbbjutó pedig a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.
A csütörtöki program:
Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
Panathinaikosz (görög)-Real Betis (spanyol) 18.45
VfB Stuttgart (német)-FC Porto (portugál) 18.45
Bologna (olasz)-AS Roma (olasz) 18.45
Lille (francia)-Aston Villa (angol) 18.45
FERENCVÁROSI TC-Braga (portugál) 21.00
Genk (belga)-Freiburg (német) 21.00
Celta Vigo (spanyol)-Olympique Lyon (francia) 21.00
Nottingham Forest (angol)-Midtjylland (dán) 21.00
Az FTC-Braga párharc kivételével a visszavágókat jövő csütörtökön játsszák. A Fradi meccse szerdán lesz majd.
