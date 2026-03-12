Robbie Keane, a Ferencváros 45 éves ír edzője a meccs előtt elmondta, edzői mentalitása és felfogása nem változott: hiába rendelkezik az ellenfél értékesebb játékoskerettel, az ő célja ezen az összecsapáson is a győzelem. A Fradi edzőjének szavait a számok is alátámasztják: a Braga kerete 146 millió eurót ér, a zöld-fehéreké az 50-et sem éri el. A portugáloknál öt focista is minimum 10 millió eurót ér, miközben a Fradinál Ibrahim Cissé, Gabi Kanichowsky és Mohammed Abu Fani éri el a hárommilliós határt.

A Fradi legnehezebb meccse jöhet az Európa-ligában a Braga ellen

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi ellenfele Európa-bajnokkal érkezik

Korábban már hosszabban bemutattuk a Bragát, amely csapat a portugál bajnokságban az éllovas Portótól 20 ponttal lemaradva, a Spoting és a Benfica mögött a negyedik helyen áll. Kimondható, hogy a Braga személyében a könnyebbik feladatot kapta meg a Ferencváros, ugyanis a Porto lehetett volna a másik lehetséges ellenfele a Ferencvárosnak, de könnyű párharcról természetesen így sem beszélhetünk. A Braga a ligaszakaszban egyetlen vereségét az a Genk szállította, amelyet a Fradi 1-0-ra legyőzött. Ami viszont a zöld-fehéreknek nem sikerült, az a Bragának igen, hiszen a portugál együttes három pontot gyűjtött a Nottingham Forest ellen.

Carlos Vicens, a vendégek edzője a Manchester City utánpótlásában fejlesztette ki edzői képességeit, majd 2021 és 2025 között Pep Guardiola asszisztenseként tevékenykedett. A portugáloknál a 2025-2026-os szezon előtt Pau Víctor számított a legnagyobb érkezőnek, a Barcelona korábbi csatára 12 millió euróért tette át a székhelyét Portugáliába.

Ricardo Horta a portugálok egyik legjobbja

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

A Braga öt legértékesebb játékosa:

Rodrigo Zalazar - 20 millió euró

Ricardo Horta - 10 millió euró

Lukas Hornicek - 10 millió euró

Pau Víctor - 10 millió euró

Mario Dorgeles - 10 millió euró

A rutint a csapatban Joao Moutinho szolgáltatja, aki pályafutása során 146 alkalommal léphetett pályára a portugál válogatottban, Cristiano Ronaldo oldalán pedig Európa-bajnokságot is nyert.

Carlos Vicens, a budapesti sajtótájékoztatón sokoldalú és párharcokban erős csapatnak nevezte a Ferencvárost, és kiemelkedőnek nevezte emellett a házigazdák küzdőszellemét.