A Fradi szenzációs teljesítményt nyújtott a Braga ellen, és elképesztő siker küszöbén áll, de ahogyan Robbie Keane is mondta, még nem lehetnek elbizakodottak, hiszen Portugáliában kemény visszavágó vár a csapatra. A Groupama Arénában aratott 2-0-s győzelem mellett azonban nem lehet szó nélkül elmenni. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán ragadta meg az alkalmat, hogy gratuláljon a zöld-fehéreknek.

A Fradi remek játékkal győzte le a portugál Braga csapatát

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Mit mondott Kubatov Gábor a Fradi-Braga El-nyolcaddöntő után?

A Ferencváros elnöke nem fukarkodott a dicsérettel, amelyre alaposan rá is szolgált csütörtök este a magyar bajnok.

Ez olyan, mint a mesében. Mindig erről álmodtam, hogy ilyen Fradi játsszon,

hogy ilyen szívvel, hogy ilyen lélekkel, hogy ilyen minőségben egy ilyen portugál jó csapat ellen ilyen futballt tudjunk játszani. Félúton vagyunk a továbbjutás felé, hogy az Európa-ligában a negyeddöntőbe kerüljünk. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!” – szögezte le Kubatov Gábor.

A Ferencváros-Braga párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Portugáliában. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd a legjobb nyolc között.