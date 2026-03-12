A Fradi a Groupama Arénában fogadja a portugál Braga csapatát, az esélyek ezúttal nem a hazaiaknak kedveznek, ugyanakkor az FTC már nem egyszer borította a papírformát az Európa-liga sorozatában, így itt az újabb lehetőség, de a kétmeccses párharcból egy esetleges továbbjutás minden eddigi bravúrt felülmúlna. A Ferencváros 1975 után juthatna a legjobb nyolc közé a nemzetközi porondon, de ehhez a legjobb formáját kell nyújtania a zöld-fehéreknek már az első mérkőzésen is.
Góóóól!!!!
Kanikovszki gyönyörűen lőtt a bal alsó sarokba, 1-0 a Ferencvárosnak a Braga ellen bő félóra játékot követően.
Gróf védett nagyot!
A Braga kontrázott, a végén Zalazar lőtt közelről, de Gróf szépen védett.
Zachariassen kapott sárga lapot
Ami azért baj, mert így nem léphet pályára majd a jövő szerda délutáni visszavágón.
Támad a Fradi!
Abu Fani lubickol a pályán, ezek most a Ferencváros percei, de a Braga állja a sarat.
Óriási Fradi-lehetőség!
Abu Fani beadása után Gomez emelkedett a legmagasabbra és centikkel fejelt csak a kapu mellé, maradt a 0-0.
Fantasztikus a hangulat a Groupama Arénában
Mint mindig, most is remek hangulatot varázsolnak a zöld-fehér szurkolók a Groupama Arénában.
Véget is ért az első tíz perc
Kiegyenlített küzdelem mellett 0-0 a Fradi-Braga El-meccs állása a Groupama Arénában.
Gomez tisztázott a legjobbkor
Lilában a portugál csapat, amely gyorsan felért a tizenhatoson belülre, de Gomez ügyesen blokkolta a vendégek lövését, a szögletből pedig nem lett baj.
Veszélyesen kezd a magyar bajnok
Nem ijedt meg a Fradi a portugáloktól, már az első percekben szögletet harcoltak ki a zöld-fehérek, de nem lett belőle végül komoly veszély.
Forradalmi mezben a Fradi!
Nemzeti színű mezben lép pályára a Braga ellen a Ferencvárosi TC. A különleges mezzel 1848 előtt tiszteleg az FTC. El is kezdődött a mérkőzés.
Kemény dió lesz feltörni a portugál védelmet
A Braga védelme kemény diónak bizonyult a ligaszakaszban, nyolc meccsen hatszor nem kapott gólt az együttes. A Ferencváros csütörtök esti sikere elsősorban azon múlik, hogy a Bamidele Yusuf és Lenny Joseph támadó duó képes-e áttörni Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté és Bright Arrey-Mbi trióját a védelemben.
Robbie Keane így küldi csatába a Fradit
Robbie Keane bő egy órával a kezdés előtt kihirdette kezdőcsapatát, amely csak egy kicsit változott a két héttel ezelőtti Ludogorets elleni meccshez képest. A megsérült Ötvös Bence helyett Zachariassen került be, Cadu helyén pedig Callum O'Dowda került be a bal szélre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fradi kapuját nem a sérüléséből visszatérő Dibusz Dénes fogja védeni, ugyanis a magyar válogatott kapus nem került vissza a bajnoki címvédő Európa-liga-keretébe, így ezúttal is Gróf Dávid védi a Fradi kapuját
A Fradi kezdője:
Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Abu Fani, Kanikovszki, Zachariassen, O'Dowda - Joseph, Yusuf.
Négy helyen változtatott a Braga edzője
Carlos Vicens négy változtatást eszközölt a Go Ahead Eagles elleni 0-0-s döntetlent játszó csapatához képest (ez a meccs még a ligaszakasz 8. fordulójában volt). Sikou Niakaté visszatér a védelembe, Mario Dorgeles pedig az eltiltott Víctor Gómez helyére lép. João Moutinho a 171. európai kupameccsét játssza, míg Pau Víctor kapja meg a lehetőséget Fran Navarro helyett a középcsatár poszton.
A Braga kezdője:
Hornicek - Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo - Joao Moutinho, Grillitsch, Dorgeles - Pau Victor, Horta, Zalazar