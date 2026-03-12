Robbie Keane bő egy órával a kezdés előtt kihirdette kezdőcsapatát, amely csak egy kicsit változott a két héttel ezelőtti Ludogorets elleni meccshez képest. A megsérült Ötvös Bence helyett Zachariassen került be, Cadu helyén pedig Callum O'Dowda került be a bal szélre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fradi kapuját nem a sérüléséből visszatérő Dibusz Dénes fogja védeni, ugyanis a magyar válogatott kapus nem került vissza a bajnoki címvédő Európa-liga-keretébe, így ezúttal is Gróf Dávid védi a Fradi kapuját

A Fradi kezdője:

Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Abu Fani, Kanikovszki, Zachariassen, O'Dowda - Joseph, Yusuf.