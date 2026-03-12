Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

Góóóól!!!!
2026.03.12. 21:34
Gróf védett nagyot!
2026.03.12. 21:28
Zachariassen kapott sárga lapot
2026.03.12. 21:26
Támad a Fradi!
2026.03.12. 21:23
Óriási Fradi-lehetőség!
2026.03.12. 21:20
Fantasztikus a hangulat a Groupama Arénában
2026.03.12. 21:16
Véget is ért az első tíz perc
2026.03.12. 21:12
Gomez tisztázott a legjobbkor
2026.03.12. 21:07
Veszélyesen kezd a magyar bajnok
2026.03.12. 21:05
Forradalmi mezben a Fradi!
2026.03.12. 21:01
Kemény dió lesz feltörni a portugál védelmet
2026.03.12. 20:07
Robbie Keane így küldi csatába a Fradit
2026.03.12. 20:01
Négy helyen változtatott a Braga edzője
2026.03.12. 19:59
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Csütörtökön este 21.00-tól lép pályára a magyar bajnok a portugál Braga ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjében. A párharc első felvonása a Fradi otthonában lesz, a visszavágó majd kivételesen március 18-án, szerdán délután lesz.

A Fradi a Groupama Arénában fogadja a portugál Braga csapatát, az esélyek ezúttal nem a hazaiaknak kedveznek, ugyanakkor az FTC már nem egyszer borította a papírformát az Európa-liga sorozatában, így itt az újabb lehetőség, de a kétmeccses párharcból egy esetleges továbbjutás minden eddigi bravúrt felülmúlna. A Ferencváros 1975 után juthatna a legjobb nyolc közé a nemzetközi porondon, de ehhez a legjobb formáját kell nyújtania a zöld-fehéreknek már az első mérkőzésen is.

 

21:34
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Góóóól!!!!

Kanikovszki gyönyörűen lőtt a bal alsó sarokba, 1-0 a Ferencvárosnak a Braga ellen bő félóra játékot követően.

21:28
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gróf védett nagyot!

A Braga kontrázott, a végén Zalazar lőtt közelről, de Gróf szépen védett.

21:26
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Zachariassen kapott sárga lapot

Ami azért baj, mert így nem léphet pályára majd a jövő szerda délutáni visszavágón.

21:23
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Támad a Fradi!

Abu Fani lubickol a pályán, ezek most a Ferencváros percei, de a Braga állja a sarat.

21:20
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Óriási Fradi-lehetőség!

Abu Fani beadása után Gomez emelkedett a legmagasabbra és centikkel fejelt csak a kapu mellé, maradt a 0-0.

21:16
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Fantasztikus a hangulat a Groupama Arénában

Mint mindig, most is remek hangulatot varázsolnak a zöld-fehér szurkolók a Groupama Arénában.

21:12
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Véget is ért az első tíz perc

Kiegyenlített küzdelem mellett 0-0 a Fradi-Braga El-meccs állása a Groupama Arénában.

21:07
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gomez tisztázott a legjobbkor

Lilában a portugál csapat, amely gyorsan felért a tizenhatoson belülre, de Gomez ügyesen blokkolta a vendégek lövését, a szögletből pedig nem lett baj.

21:05
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Veszélyesen kezd a magyar bajnok

Nem ijedt meg a Fradi a portugáloktól, már az első percekben szögletet harcoltak ki a zöld-fehérek, de nem lett belőle végül komoly veszély.

21:01
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Forradalmi mezben a Fradi!

Nemzeti színű mezben lép pályára a Braga ellen a Ferencvárosi TC. A különleges mezzel 1848 előtt tiszteleg az FTC. El is kezdődött a mérkőzés.

20:07
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kemény dió lesz feltörni a portugál védelmet

A Braga védelme kemény diónak bizonyult a ligaszakaszban, nyolc meccsen hatszor nem kapott gólt az együttes. A Ferencváros csütörtök esti sikere elsősorban azon múlik, hogy a Bamidele Yusuf és Lenny Joseph támadó duó képes-e áttörni Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté és Bright Arrey-Mbi trióját a védelemben.

20:01
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Robbie Keane így küldi csatába a Fradit

Robbie Keane bő egy órával a kezdés előtt kihirdette kezdőcsapatát, amely csak egy kicsit változott a két héttel ezelőtti Ludogorets elleni meccshez képest. A megsérült Ötvös Bence helyett Zachariassen került be, Cadu helyén pedig Callum O'Dowda került be a bal szélre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fradi kapuját nem a sérüléséből visszatérő Dibusz Dénes fogja védeni, ugyanis a magyar válogatott kapus nem került vissza a bajnoki címvédő Európa-liga-keretébe, így ezúttal is Gróf Dávid védi a Fradi kapuját

A Fradi kezdője:
Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Abu Fani, Kanikovszki, Zachariassen, O'Dowda - Joseph, Yusuf.

19:59
2026. március 12.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Négy helyen változtatott a Braga edzője

Carlos Vicens négy változtatást eszközölt a Go Ahead Eagles elleni 0-0-s döntetlent játszó csapatához képest (ez a meccs még a ligaszakasz 8. fordulójában volt). Sikou Niakaté visszatér a védelembe, Mario Dorgeles pedig az eltiltott Víctor Gómez helyére lép. João Moutinho a 171. európai kupameccsét játssza, míg Pau Víctor kapja meg a lehetőséget Fran Navarro helyett a középcsatár poszton.

A Braga kezdője:

Hornicek - Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo - Joao Moutinho, Grillitsch, Dorgeles - Pau Victor, Horta, Zalazar

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!