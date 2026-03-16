Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos oldaláról kiderül, hogy szerda este, az Európa-liga nyolcaddöntőjében a svéd Glenn Nyberg vezeti a Ferencváros Braga elleni visszavágóját. Mint ismert, a Fradi 2-0-ra húzta be az első mérkőzést portugál ellenfele ellen, így magabiztosnak mondható előnnyel utazhat a párharc második összecsapására.

Vajon a Fradi mérkőzésén is előkerül a piros lap?

Glenn Nyberg számára nem ez lesz az első ferencvárosi meccs, hiszen 2022-ben a Shamrock Rovers elleni El-selejtezőn (4-0) és két évvel később a Konferencialigában is ő fújta a sípot az Olympiakosz (0-1) ellen. Az A Bola című portugál lap kiemelte, hogy a svéd játékvezető másodjára dirigálhat a Bragának, első alkalommal a 2021-2022-es idény során egy Ludogorec elleni 4-2-es sikert élhetett át.

A svédet természetesen a botrányok sem kerülték el, korábban az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel még Bayern München-edzőként akadt ki rá, amikor a Bajnokok Ligájában nem adott meg egy egyértelmű kezezést a csapatának, amely így elesett egy tizenegyestől. A portugálok hozzátették, hogy Nyberg asszisztált ahhoz az Írország-Portugália világbajnoki selejtezőhöz is, mely során előbbi 2-0-s győzelmet aratott, Cristiano Ronaldót pedig egy könyöklés miatt piros lappal az öltözőbe küldték.

The video from this angle shows that this Referee deserves a lifetime ban for giving Cristiano Ronaldo a red card for this. The Ireland footballer held onto Ronaldo's shirt and then dived shamelessly when Ronaldo reacted. pic.twitter.com/hyI271kAhf — Dex (@DexxterUtd) November 14, 2025

A Ferencváros március 18-án, magyar idő szerint 16:30-tól vívhatja ki a negyeddöntőbe jutást a Braga otthonában.