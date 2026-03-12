A Fradi 1975 után juthat a legjobb nyolc közé a nemzetközi porondon, bár ehhez hatalmas bravúrra lesz szüksége. Robbie Keane szerint a portugál Braga az esélyese a két csapat El-nyolcaddöntős párharcának, de a magyar bajnok a szezonban már többször is borította a papírformát. A két együttes első összecsapását csütörtök este rendezik a Groupama Arénában, a visszavágóra pedig jövő szerdán kerül sor Portugáliában.

Újabb bravúrra készül a Fradi az Európa-ligában

Fotó: Polyák Attila

Az Európa-liga nyolcaddöntőiben a Braga eddig hibátlan mérleggel rendelkezik, valahányszor eljutott a sorozat ezen szakaszába, mindig továbblépett – hívta fel rá a figyelmet a Metropol. A portugálok ezúttal is ebben bíznak, ezért is lenne hatalmas szenzáció a Ferencváros sikere.

A Fradi a Liverpool sorsára juthat?

A 2011-ben El-döntőig menetelő Braga abban a kiírásban aratta története egyik legnagyobb győzelmét,

ugyanis a nyolcaddöntőben hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, amelynek keretében Gulácsi Péter is ott volt.

A portugál együttes az Anfielden kiharcolt egy gól nélküli döntetlent, majd a Dinamo Kijev és a Benfica kiejtése után jutott a fináléba, ahol a Porto végül legyőzte.

A Braga ezt követően a 2015/2016-os idényben jutott a legjobb 16 közé, akkor a török Fenerbahcét, a 2021/2022-es évadban pedig a francia élvonalban szereplő AS Monacót búcsúztatta – mindkét alkalommal a negyeddöntő jelentette a végállomást a portugálok számára.

A Braga eddig sikerrel vívta meg az El-nyolcaddöntőit

Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

A Bragának a Fradi elleni lesz története negyedik El-nyolcaddöntője, az eddigi hármat sikerrel vívta meg.

A mostani párharcnak is a portugál csapat az esélyese, de az FTC már többször is bebizonyította, hogy nagy hiba lenne leírni.