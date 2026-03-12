Live
A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében a Braga ellen érhet el újabb bravúrt a magyar bajnok. A Fradi ellenfelénél azonban nem kételkednek a továbbjutásban, a portugálok egy korábbi statisztika miatt tűnnek magabiztosnak.

A Fradi 1975 után juthat a legjobb nyolc közé a nemzetközi porondon, bár ehhez hatalmas bravúrra lesz szüksége. Robbie Keane szerint a portugál Braga az esélyese a két csapat El-nyolcaddöntős párharcának, de a magyar bajnok a szezonban már többször is borította a papírformát. A két együttes első összecsapását csütörtök este rendezik a Groupama Arénában, a visszavágóra pedig jövő szerdán kerül sor Portugáliában.

Újabb bravúrra készül a Fradi az Európa-ligában
Fotó: Polyák Attila

Az Európa-liga nyolcaddöntőiben a Braga eddig hibátlan mérleggel rendelkezik, valahányszor eljutott a sorozat ezen szakaszába, mindig továbblépett – hívta fel rá a figyelmet a Metropol. A portugálok ezúttal is ebben bíznak, ezért is lenne hatalmas szenzáció a Ferencváros sikere.

A Fradi a Liverpool sorsára juthat?

A 2011-ben El-döntőig menetelő Braga abban a kiírásban aratta története egyik legnagyobb győzelmét, 

ugyanis a nyolcaddöntőben hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, amelynek keretében Gulácsi Péter is ott volt. 

A portugál együttes az Anfielden kiharcolt egy gól nélküli döntetlent, majd a Dinamo Kijev és a Benfica kiejtése után jutott a fináléba, ahol a Porto végül legyőzte.

A Braga ezt követően a 2015/2016-os idényben jutott a legjobb 16 közé, akkor a török Fenerbahcét, a 2021/2022-es évadban pedig a francia élvonalban szereplő AS Monacót búcsúztatta – mindkét alkalommal a negyeddöntő jelentette a végállomást a portugálok számára.

Braga players celebrate after scoring the goal to advance to the next round during the match between Go Ahead Eagles and Braga at the De Adelaarshorst for the UEFA Europa League season 2025-2026 in Deventer, Netherlands, on January 29, 2026 (Photo by Peter Lous/EYE4IMAGES/NurPhoto). (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)
A Braga eddig sikerrel vívta meg az El-nyolcaddöntőit
Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

A Bragának a Fradi elleni lesz története negyedik El-nyolcaddöntője, az eddigi hármat sikerrel vívta meg. 

A mostani párharcnak is a portugál csapat az esélyese, de az FTC már többször is bebizonyította, hogy nagy hiba lenne leírni.

