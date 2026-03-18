A Ferencváros a Groupama Arénában borította a papírformát, a párharc hazai meccsén 2-0-ra verte a Braga együttesét, így csak egyetlen lépésre került attól, hogy 51 év után újra európai kupasorozat negyeddöntőjében szerepeljen. A szerdai visszavágó előtt Robbie Keane elmondta, hogy csapata minden bizonnyal szenvedni fog a meccsen, de azt is leszögezte, hogy a Fradi nem csak a védekezésre koncentrál majd a fordításban reménykedő portugálok ellen.

Bragában újabb bravúrra készült a Fradi az Európa-ligában

A Fradi támadó felfogású kezdővel lépett pályára

Stefan Gartenmann és Ötvös Bence sérülés, míg Kristoffer Zachariassen sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott a portugáliai visszavágón, ám Keane így is erős kezdőtizenegyet küldött pályára. Ott volt a csapatban az előző meccs hőse, Lenny Joseph, aki a szintén gólerős Yusuffal alkotta a csatársort. Íme, a Fradi kezdője: Gróf – Gómez, Raemaekers, Cissé – O'Dowda, Abu Fani, Júlio Romao, Kanichowsky, Makreckis – Joseph, Yusuf.

A Bragába visszatért a párharc első találkozójáról eltiltás miatt hiányzó Víctor Gómez, Carlos Vicens vezetőedző az alábbi kezdőt vezényelte ki a pályára: Hornicek – Gómez, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi – Martínez, Grillitsch, Gorby – Horta, Pau Víctor, Zalazar.

A csapatokat napfényes, futballhoz ideális időjárás fogadta, a délelőtt szemerkélő esőnek délutánra már nyoma sem volt. A rendkívül különleges arénába, az Estádio Municipal de Bragába mintegy 700 magyar szurkoló kísérte el a Fradit, a létesítmény minden szögből – különösen a médiaszektorból – lenyűgöző látványt nyújtott.

Egészen különleges stadionban lépett pályára a Fradi

Gyors gólokkal sokkolta a Braga a Fradit

Ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, a Braga azonnal magához ragadta a kezdeményezést már a mérkőzés elején. A 6. percben Grófot támadták le a védelmüket alaposan feltoló hazaiak, majd egy lövéssel is megkínálták, de a Fradi kapusa magabiztosan védeni tudott. Nyomasztó fölényben játszottak a portugálok, több mint 70 százalékban birtokolták a labdát, és ennek meg is lett az eredménye. Egy jobb oldali akciót követően Zalazar passzolt a hosszú oldalon érező Hortához, a csapatkapitány pedig közelről nem hibázott.

A Braga gyorsan eltüntette a kétgólos hátrányt, a 16. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn:

Grillitsch a 16-os előteréből lőtt kapura, Gróf csak beleérni tudott a bal alsó sarokba tartó labdába.