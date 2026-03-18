Rendkívüli

A német külügyminiszter elszólta magát: már tudják, ki nyeri az áprilisi választást

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján a Ferencváros 4-0-s vereséget szenvedett a portugál Braga otthonában, ezzel kiesett a sorozatból. A Fradi számára rémálomszerűen indult a mérkőzés, a portugál csapat 16 perc alatt ledolgozta hátrányát, majd alig több mint félóra elteltével a párharcot is megfordította. Robbie Keane együttesének a második félidőben gólt kellett volna szereznie, de ezt újra a Braga tette meg, amely így 4-2-es összesítéssel jutott tovább a legjobb nyolc közé.

A Ferencváros a Groupama Arénában borította a papírformát, a párharc hazai meccsén 2-0-ra verte a Braga együttesét, így csak egyetlen lépésre került attól, hogy 51 év után újra európai kupasorozat negyeddöntőjében szerepeljen. A szerdai visszavágó előtt Robbie Keane elmondta, hogy csapata minden bizonnyal szenvedni fog a meccsen, de azt is leszögezte, hogy a Fradi nem csak a védekezésre koncentrál majd a fordításban reménykedő portugálok ellen.

Bragában újabb bravúrra készült a Fradi az Európa-ligában
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi támadó felfogású kezdővel lépett pályára

Stefan Gartenmann és Ötvös Bence sérülés, míg Kristoffer Zachariassen sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott a portugáliai visszavágón, ám Keane így is erős kezdőtizenegyet küldött pályára. Ott volt a csapatban az előző meccs hőse, Lenny Joseph, aki a szintén gólerős Yusuffal alkotta a csatársort. Íme, a Fradi kezdője: Gróf – Gómez, Raemaekers, Cissé – O'Dowda, Abu Fani, Júlio Romao, Kanichowsky, Makreckis – Joseph, Yusuf.

A Bragába visszatért a párharc első találkozójáról eltiltás miatt hiányzó Víctor Gómez, Carlos Vicens vezetőedző az alábbi kezdőt vezényelte ki a pályára: Hornicek – Gómez, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi – Martínez, Grillitsch, Gorby – Horta, Pau Víctor, Zalazar.

A csapatokat napfényes, futballhoz ideális időjárás fogadta, a délelőtt szemerkélő esőnek délutánra már nyoma sem volt. A rendkívül különleges arénába, az Estádio Municipal de Bragába mintegy 700 magyar szurkoló kísérte el a Fradit, a létesítmény minden szögből – különösen a médiaszektorból – lenyűgöző látványt nyújtott.

Egészen különleges stadionban lépett pályára a Fradi
Fotó: Klár Bence - Origo

Gyors gólokkal sokkolta a Braga a Fradit

Ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, a Braga azonnal magához ragadta a kezdeményezést már a mérkőzés elején. A 6. percben Grófot támadták le a védelmüket alaposan feltoló hazaiak, majd egy lövéssel is megkínálták, de a Fradi kapusa magabiztosan védeni tudott. Nyomasztó fölényben játszottak a portugálok, több mint 70 százalékban birtokolták a labdát, és ennek meg is lett az eredménye. Egy jobb oldali akciót követően Zalazar passzolt a hosszú oldalon érező Hortához, a csapatkapitány pedig közelről nem hibázott. 

A Braga gyorsan eltüntette a kétgólos hátrányt, a 16. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn: 

Grillitsch a 16-os előteréből lőtt kapura, Gróf csak beleérni tudott a bal alsó sarokba tartó labdába. 

Sporting Braga's Portuguese midfielder #21 Ricardo Horta (2L) scores the opening goal during the UEFA Europa League last 16 second leg football match between SC Braga and Ferencvaros at Municipal stadium of Braga on March 18, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Hamar ledolgozta kétgólos hátrányát a Braga
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Vérszemet kaptak a két gyors találat után a hazaiak, Zalazar veszélyes elfutással jelentkezett a jobb szélen, de ezt az akciót már megúszta a Fradi. Gróf bravúrján múlott, hogy a 23. percben nem jött a következő gól, az FTC kapusa egy ravasz emelést ütött oldalra a levegőben úszva. A Braga különösen a jobb szélen, Gómez és Zalazar oldalán volt aktív, leginkább itt próbálták bontogatni a magyar csapat védelmét a portugálok. 

A 34. percben megfordították a párharc állását a hazaiak, Martínez lépett ki egy kiugratással, rávezette a labdát Grófra, majd a bal alsóba gurított. 

A Fradi ezzel nagy bajba került, a hosszabbítás kiharcolásához mindenképpen gólra volt szüksége. A szünetig az állás nem változott a Braga 3-0-ra vezetett, a Ferencváros az első félidőben helyzetig sem igazán jutott.

Sporting Braga's Swedish defender #14 Gustaf Lagerbielke (R) and Ferencvaros' French midfielder #75 Lenny Joseph fight for the ball during the UEFA Europa League last 16 second leg football match between SC Braga and Ferencvaros at Municipal stadium of Braga on March 18, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Rémálomszerűen indult a Fradi számára a Braga elleni visszavágó
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Továbbjutott a Braga, véget ért a Fradi El-szereplése

A második játékrész is a portugálok számára kedvezően kezdődött, az 51. percben jutott el először szögletig a Fradi, de abból sem alakult ki veszély az ellenfél kapuja előtt. Carlos Vicens együttese tetszetősen járatta a labdát, és az egyik ilyen akció után feltette a pontot az i-re. 

Az 53. percben Horta kapta a labdát, majd állítgatás nélkül kilőtte a kapu bal oldalát, Gróf nem védhette az erős és pontos bombát. 

A 68. percben a portugálok kapusának is védenie kellett, Romao nagy erejű lövése kis híján utat talált a rövid sarokba.

Sporting Braga's Portuguese midfielder #21 Ricardo Horta (C) celebrates scoring his team's fourth goal during the UEFA Europa League last 16 second leg football match between SC Braga and Ferencvaros at Municipal stadium of Braga on March 18, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
A Braga csapatkapitánya, Ricardo Horta két gólt lőtt a Fradinak
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A folytatásban már nem erőltették túlzottan a játékot a portugálok, olykor az időt is látványosan húzták, a Fradinak pedig két gól kellett volna a hosszabbítás kiharcolásához. Az eredmény végül már nem változott, a Braga 4-2-es összesítéssel továbbjutott, a Ferencváros számára viszont véget ért az Európa-liga-szereplés.

