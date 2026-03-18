A Ferencváros a Groupama Arénában borította a papírformát, a párharc hazai meccsén 2-0-ra verte a Braga együttesét, így csak egyetlen lépésre került attól, hogy 51 év után újra európai kupasorozat negyeddöntőjében szerepeljen. A szerdai visszavágó előtt Robbie Keane elmondta, hogy csapata minden bizonnyal szenvedni fog a meccsen, de azt is leszögezte, hogy a Fradi nem csak a védekezésre koncentrál majd a fordításban reménykedő portugálok ellen.
A Fradi támadó felfogású kezdővel lépett pályára
Stefan Gartenmann és Ötvös Bence sérülés, míg Kristoffer Zachariassen sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott a portugáliai visszavágón, ám Keane így is erős kezdőtizenegyet küldött pályára. Ott volt a csapatban az előző meccs hőse, Lenny Joseph, aki a szintén gólerős Yusuffal alkotta a csatársort. Íme, a Fradi kezdője: Gróf – Gómez, Raemaekers, Cissé – O'Dowda, Abu Fani, Júlio Romao, Kanichowsky, Makreckis – Joseph, Yusuf.
A Bragába visszatért a párharc első találkozójáról eltiltás miatt hiányzó Víctor Gómez, Carlos Vicens vezetőedző az alábbi kezdőt vezényelte ki a pályára: Hornicek – Gómez, Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi – Martínez, Grillitsch, Gorby – Horta, Pau Víctor, Zalazar.
A csapatokat napfényes, futballhoz ideális időjárás fogadta, a délelőtt szemerkélő esőnek délutánra már nyoma sem volt. A rendkívül különleges arénába, az Estádio Municipal de Bragába mintegy 700 magyar szurkoló kísérte el a Fradit, a létesítmény minden szögből – különösen a médiaszektorból – lenyűgöző látványt nyújtott.
Gyors gólokkal sokkolta a Braga a Fradit
Ahogyan arra előzetesen számítani lehetett, a Braga azonnal magához ragadta a kezdeményezést már a mérkőzés elején. A 6. percben Grófot támadták le a védelmüket alaposan feltoló hazaiak, majd egy lövéssel is megkínálták, de a Fradi kapusa magabiztosan védeni tudott. Nyomasztó fölényben játszottak a portugálok, több mint 70 százalékban birtokolták a labdát, és ennek meg is lett az eredménye. Egy jobb oldali akciót követően Zalazar passzolt a hosszú oldalon érező Hortához, a csapatkapitány pedig közelről nem hibázott.
A Braga gyorsan eltüntette a kétgólos hátrányt, a 16. percben már 2-0 állt az eredményjelzőn:
Grillitsch a 16-os előteréből lőtt kapura, Gróf csak beleérni tudott a bal alsó sarokba tartó labdába.
Vérszemet kaptak a két gyors találat után a hazaiak, Zalazar veszélyes elfutással jelentkezett a jobb szélen, de ezt az akciót már megúszta a Fradi. Gróf bravúrján múlott, hogy a 23. percben nem jött a következő gól, az FTC kapusa egy ravasz emelést ütött oldalra a levegőben úszva. A Braga különösen a jobb szélen, Gómez és Zalazar oldalán volt aktív, leginkább itt próbálták bontogatni a magyar csapat védelmét a portugálok.
A 34. percben megfordították a párharc állását a hazaiak, Martínez lépett ki egy kiugratással, rávezette a labdát Grófra, majd a bal alsóba gurított.
A Fradi ezzel nagy bajba került, a hosszabbítás kiharcolásához mindenképpen gólra volt szüksége. A szünetig az állás nem változott a Braga 3-0-ra vezetett, a Ferencváros az első félidőben helyzetig sem igazán jutott.
Továbbjutott a Braga, véget ért a Fradi El-szereplése
A második játékrész is a portugálok számára kedvezően kezdődött, az 51. percben jutott el először szögletig a Fradi, de abból sem alakult ki veszély az ellenfél kapuja előtt. Carlos Vicens együttese tetszetősen járatta a labdát, és az egyik ilyen akció után feltette a pontot az i-re.
Az 53. percben Horta kapta a labdát, majd állítgatás nélkül kilőtte a kapu bal oldalát, Gróf nem védhette az erős és pontos bombát.
A 68. percben a portugálok kapusának is védenie kellett, Romao nagy erejű lövése kis híján utat talált a rövid sarokba.
A folytatásban már nem erőltették túlzottan a játékot a portugálok, olykor az időt is látványosan húzták, a Fradinak pedig két gól kellett volna a hosszabbítás kiharcolásához. Az eredmény végül már nem változott, a Braga 4-2-es összesítéssel továbbjutott, a Ferencváros számára viszont véget ért az Európa-liga-szereplés.
- Kapcsolódó cikkek