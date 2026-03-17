A Fradi elképesztő bravúrt hajtott végre múlt hét csütörtökön, a magyar bajnok a Groupama Arénában 2-0-ra legyőzte az előzetesen esélyesebbnek tartott Braga együttesét. Robbie Keane csapata tekintélyes előnyt harcolt ki a portugáliai visszavágóra, és karnyújtásnyira van attól, hogy 51 éve nem látott szenzációt okozzon. A Ferencváros az 1975-ös, a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK) végrehajtott menetelése után játszhat negyeddöntőt kontinentális versenysorozatban, amennyiben kedvező eredményt ér el szerdán.

A Fradi edzője már a budapesti mérkőzést követően leszögezte, a párharcot tekintve ez még csak az első félidő volt, tehát korai ünneplésre nincs ok. Keane a visszavágó előtt is hangsúlyozta, hogy 90 percen keresztül nem lehet mély blokkban játszani, – az első mérkőzés utolsó 20 percében, 2-0 után tették ezt – ezért a visszavágón öngyilkosság lenne, ha csapata végig csak a védekezésre koncentrálna.

Keane leszögezte, hogy a játékosok megértették a budapesti meccs utáni üzenetét, miszerint még nem lehet ünnepelni, hiszen a 2-0 veszélyes eredmény, az ellenfél pedig komoly minőséget képvisel.

Az ír szakember szerint nincs gond azzal, hogy 6 nap múlva játsszák a visszavágót, ugyanis amikor ő a Premier League-ben futballozott, gyakran háromnaponta kellett pályára lépnie.

Keane szerint taktikaliag a Braga mást is kipróbálhat majd az első meccshez képest, de minden bizonnyal nagy erőkkel fog támadni az ellenfél, hogy megpróbálja ledolgozni hátrányát.

A Fradi edzője szerint nincs gond azzal, hogy a Braga vendégöltözője rendkívül sötét, részéről akár egy barlang is lehet, őket ez nem fogja befolyásolni,

csakis a meccsre fókuszálnak majd.

A Braga-Ferencváros találkozó szerdán – magyar idő szerint – 16.30-kor kezdődik, a mérkőzésről az Origo Sport a helyszínről tudósít. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a negyeddöntőben.