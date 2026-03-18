A Fradi nem akármilyen stadionban lép pályára szerda délután az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján. Az Estádio Municipal de Braga a Monte Castro hegy oldalába épült, kialakítása miatt Európában, sőt világszerte is egyedülállónak számít. A Pedreira (kőfejtő) becenévre keresztelt létesítménynek csak két hosszanti lelátója van, a kapuk mögött nincs hagyományos tribün – az egyik oldalon sziklafal, a másikon nyitott tér található.

Egészen különleges stadionban lép pályára a Fradi

A világ egyik leglátványosabb stadionjában játszik a Fradi

A rendkívül impozáns, mintegy 30 ezer néző befogadására képes aréna a 2004-es portugáliai Európa-bajnokságra készült, 2003 óta játssza itt hazai mérkőzéseit a Braga csapata.

A stadion tetejét, amelynek telepítése az egész projekt legnagyobb kihívásának bizonyult, a perui inka civilizáció által épített hidak ihlették,

és 3,75 méter távolságra elhelyezkedő acélkábelek kötik össze. A stadion emiatt is nyitott kialakítású, a környezet látványa folyamatosan jelen van a mérkőzések alatt. Az arénát Eduardo Souto de Moura portugál építész tervezte, aki a projektért megkapta a Pritzker-díjat, a világ legmagasabb rangú építészeti díját.

Magáról Braga városáról tudni érdemes, hogy gyakran nevezik „Portugália Rómájának”, ugyanis az ország északi részének fontos történelmi és vallási központja, számos templom és vallási intézmény található itt. A klub stadionja a helyiek szerint egy valódi futballszentély, a város egyik legismertebb modern építészeti jelképe, amely ugyanakkor a kultúra és a hagyományok előtt is tiszteleg.

Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Ferencvárosra nem vár könnyű feladat, mert a Barga szurkolói a meccs előtt fogadkoztak, hogy kedvenceik a különleges stadionban megfordíthatják a párharcot.

A Fradi azért jelentős támogatásra számíthat, a magyar bajnokot közel 700 szurkolója kísérte el Portugáliába. A Braga-Ferencváros mérkőzés szerdán – magyar idő szerint – 16.30-kor kezdődik, a mérkőzésről az Origo Sport a helyszínről tudósít.