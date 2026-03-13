Az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Braga csapatát a Groupama Arénában, így Robbie Keane együttese kétgólos előnnyel utazhat Portugáliába, a jövő hét szerdán esedékes visszavágóra. A zöld-fehérek hőse a francia Lenny Joseph volt, aki az első félidőben fantasztikus gólpasszal szolgálta ki Gavriel Kanikovszkit, a második játékrészben pedig egy hatalmas góllal állította be a 2-0-s végeredményt. Bravúros győzelmével a Fradi remek esélyt teremtett magának arra, hogy 1975 után ismét negyeddöntős legyen egy európai kupasorozatban.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Mekkora esély van a Fradi továbbjutására az Európa-ligában?

A hazai mérkőzést megelőzően a statisztikusok mindössze 24% esélyt adtak a Fradi továbbjutására, ám ez az arány a győzelmet követően jelentősen megváltozott.

A Football Meets Data számításai szerint immár 65% az esélye annak, hogy a magyar bajnok sikerrel veszi a Braga elleni párharcot, és továbblép az Európa-liga negyeddöntőjébe.

🔺 To reach🟠 UEL quarterfinals (after 1st legs):



93% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa

7% 🇫🇷 Lille



83% 🇵🇹 Porto

17% 🇩🇪 Stuttgart



73% 🇩🇰 Midtjylland

27% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest



71% 🇮🇹 Roma

29% 🇮🇹 Bologna



65% 🇭🇺 Ferencváros

35% 🇵🇹 Braga



62% 🇫🇷 Lyon

38% 🇪🇸 Celta Vigo



57% 🇪🇸 Betis

43% 🇬🇷… pic.twitter.com/fqS3fGcok0 — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 12, 2026

Amennyiben a Fradi bejut a legjobb nyolc közé, a Panathinaikosz és a Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd.

A két csapat párharcának első mérkőzése is meglepetést hozott, ugyanis az előzetesen esélytelenebbnek tartott görög együttes odahaza 1-0-ra verte spanyol riválisát. A visszavágót illetően még így is a Betis az esélyesebb, a statisztikusok szerint 57% a valószínűsége annak, hogy Manuel Pellegrini legénysége jut be a negyeddöntőbe.