A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében a Ferencváros hazai pályán 2-0-ra legyőzte a portugál Braga együttesét, így komoly előnyből várhatja a visszavágót. A párharc előtt csekély esélyt adtak a Fradi továbbjutására, ám ez a bravúros siker után alaposan megváltozott

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Braga csapatát a Groupama Arénában, így Robbie Keane együttese kétgólos előnnyel utazhat Portugáliába, a jövő hét szerdán esedékes visszavágóra. A zöld-fehérek hőse a francia Lenny Joseph volt, aki az első félidőben fantasztikus gólpasszal szolgálta ki Gavriel Kanikovszkit, a második játékrészben pedig egy hatalmas góllal állította be a 2-0-s végeredményt. Bravúros győzelmével a Fradi remek esélyt teremtett magának arra, hogy 1975 után ismét negyeddöntős legyen egy európai kupasorozatban.

A Fradi bravúros győzelmet aratott a Braga felett
A Fradi bravúros győzelmet aratott a Braga felett
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Mekkora esély van a Fradi továbbjutására az Európa-ligában?

A hazai mérkőzést megelőzően a statisztikusok mindössze 24% esélyt adtak a Fradi továbbjutására, ám ez az arány a győzelmet követően jelentősen megváltozott. 

A Football Meets Data számításai szerint immár 65% az esélye annak, hogy a magyar bajnok sikerrel veszi a Braga elleni párharcot, és továbblép az Európa-liga negyeddöntőjébe.

Amennyiben a Fradi bejut a legjobb nyolc közé, a Panathinaikosz és a Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd. 

A két csapat párharcának első mérkőzése is meglepetést hozott, ugyanis az előzetesen esélytelenebbnek tartott görög együttes odahaza 1-0-ra verte spanyol riválisát. A visszavágót illetően még így is a Betis az esélyesebb, a statisztikusok szerint 57% a valószínűsége annak, hogy Manuel Pellegrini legénysége jut be a negyeddöntőbe.

Az AEK Athén Varga Barnabás vezetésével írt történelmet

 

