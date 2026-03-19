A Fradi a Groupama Arénában kiharcolt 2-0-s előny birtokában várhatta az idegenbeli visszavágót a Braga ellen, hogy 51 éve nem látott történelmi sikert érjen el. A zöld-fehérek legutóbb 1975-ben szerepeltek európai kupasorozat negyeddöntőjében, és a hazai meccset követően újra közel álltak ehhez a bravúrhoz. A portugáliai mérkőzés azonban rémálomszerűen kezdődött, a Braga bő negyedóra alatt, két gyors góllal ledolgozta hátrányát, majd még a szünet előtt megfordította a párharcot. A továbbjutásra előzetesen esélyesebbnek tartott együttes a második félidőben egy hatalmas bombagóllal végleg lezárt minden kérdést, és végül 4-2-es összesítéssel lépett tovább a legjobb nyolc közé.
A mérkőzés után Robbie Keane leszögezte, hogy játékosainak nincs okuk a szégyenkezésre, hiszen az Európa-ligában nyújtott szereplésükkel magasra tették a mércét.
Mit mondott Robbie Keane a Fradi játékosainak?
Az ír szakember nyilvánvalón csalódott a kiesés miatt, de a meccs utáni sajtótájékoztatón a pozitívumokra koncentrált, és elismerően beszélt a magyar bajnokcsapatról.
„Először is gratulálok a Bragának, remek csapat. Kaptunk három gólt három hibából, a negyedik bombagól volt. Tudtuk, hogy ez egy borzasztóan kemény feladat lesz egy kőkemény ellenféllel szemben. Természetesen azért hittünk a sikerben, abban, hogy továbbjuthatunk.
Ez most nem sikerült, de mondtam a srácoknak, hogy ne legyenek csalódottak, nézzék az egész képet, amit véghez vittünk az Európa-ligában. Felállítottunk egy mércét, ezt kell tartanunk.
Büszkék vagyunk arra, amit tettünk” – hangsúlyozta a Fradi edzője, visszautalva az alapszakaszban nyújtott remek teljesítményre.
Nagyon büszke vagyok erre az El-menetelésre. Nézzék meg, milyen csapatok ellen játszottunk, és álltunk helyt ellenük
(többek között a Fenerbahce, a Rangers, a Genk – a szerk). Fantasztikus utazás volt ez az egész, és egyáltalán nem vagyok bosszús. Mondtam a srácoknak, hogy fel a fejjel, megmutattuk, hogy tiszteletet érdemlünk. Nagy az elégedettség bennem. Amikor az edzőkollégák is dicsérnek és tiszteletet mutatnak, arra okkal lehetek büszke” – tette hozzá Keane, aki elismerő szavakkal illette a portugál csapatot is.
„Minőségi játékosok alkotják az ellenfelet minden poszton, senkit nem emelnék ki, ez egy kiváló csapat. Nagyon jól tartják a labdát, nyomás alatt is remekül hozzák ki, ez a magas szintű technikai tudás egyébként is jellemző a portugál és a spanyol csapatokra. Amikor játékosként portugál együttesek, vagy a nemzeti csapatuk ellen játszottam, ezt akkor is megtapasztaltam. Csakis elismerően beszélhetek róluk” – szögezte le az ír szakvezető.
Gruber Zsombor szerint senki sem hitte, hogy idáig jut a Fradi
A Ferencváros magyar válogatott támadója, a hajrában becserélt Gruber Zsombor szerint meg lehetett volna a továbbjutás, ha a találkozó elején nem kapnak mindjárt gólt, gólokat.
„Nagyon nem jött jókor az első félidőben bekapott három gól, az első találatuk után a szurkolók melléjük álltak, és onnantól már tulajdonképpen mindegy volt, legalábbis én ezt éreztem. A hibázás benne van a játékban, főleg, amikor ilyen eredménykényszerben, ilyen lendülettel fut ki a pályára az ellenfél” – mondta Gruber, aki az El-menetelés szép pillanataira is kitért, majd elárulta, mit mondott nekik Keane az öltözőben.
Büszke ránk, hogy idáig eljutottunk, függetlenül attól, hogy ez a mérkőzés nem nézett ki túl jól. Senki nem gondolta, hogy az alapszakaszból idáig eljuthatunk.
Elbizakodottak nem voltunk, a 11-eseket is gyakoroltuk, de végül kijött az a minőségbeli különbség, amely a Braga irányába billent” – zárta mondandóját a 21 éves csatár.
A Fradi légiósai csalódottak, de büszkék
A Fradi brazil középpályása, Júlio Romao szerint az első negyedórában bukták el a továbbjutást.
„Nagyon szomorúak vagyunk. Az első 15 perc kulcsfontosságú volt, labdákat veszítettünk, hibáztunk. Ők ezeket kihasználták, egyre magabiztosabbá váltak. Semmi nem lepett meg tőlük, erre számítottunk. Tudtuk, hogy a Braga nagyon erős hazai környezetben, és a kétgólos hátránya miatt nyomást fog helyezni ránk.
Sok időnk már nincs emésztgetni ezt a vereséget, vasárnap fontos meccs vár ránk az NB I-ben. Folytatjuk tovább a kemény munkát,
harcolunk és megyünk előre, mivel bajnokok akarunk lenni” – szögezte le a zöld-fehérek brazil légiósa.
Az FTC belga középhátvédje, Toon Raemaekers úgy vélte, a hibáikat keményen megbüntette a rivális, ezért szenvedtek többgólos vereséget Bragában.
„Sokkal direktebben, gólra törőbben játszott a Braga, mi pedig több egyéni hibát is vétettünk hátul.
Csalódást keltő így kikapni. Talán nem volt mindenki felkészülve arra, ami minket fog várni itt, ők viszont könyörtelenül megbüntették a hibáinkat. Dühös nem vagyok, inkább csalódott.
Emellett büszke is vagyok, hogy idáig jutottunk, és több meccsen is nagyon jól futballoztunk” – mondta Raemaekers.
A Fradinak végül nem sikerült a hőn áhított negyeddöntőbe jutás, de a magyar bajnok így is büszke lehet az Európa-liga 2025/2026-os kiírásában nyújtott teljesítményére. Robbie Keane csapata az alapszakaszban csupán egyetlen alkalommal szenvedett vereséget, és olyan klubok ellen ért el nagyszerű eredményeket, mint a Rangers, a Fenerbahce, a Genk és a Salzburg. A Fradi a rájátszásból is sikerrel jutott tovább, a Ludogorec elleni párharcot hátrányból fordította meg, és a Braga ellen is megvolt az esélye a szenációra. A zöld-fehérek az El-ből ugyan kiestek, de tavasszal fontos meccsek várnak rájuk: az NB I-ben a címvédésért küzdenek, a MOL Magyar Kupában pedig a döntőbe jutásért léphetnek majd pályára.
- Kapcsolódó cikkek