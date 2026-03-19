A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében a Ferencváros ugyan kétgólos előnyre tett szert hazai pályán a Braga ellen, ám a portugáliai visszavágón 4-0-ra kikapott, ezzel kiesett a sorozatból. A történtek ellenére Robbie Keane vezetőedző büszke a csapatára, hiszen a Fradi csodásan menetelt az El-ben, számos alkalommal borítva a papírformát. A játékosok természetesen csalódottak a kupakiesés miatt, ugyanakkor nincs okuk szégyenkezni, mert elismerésre méltó teljesítményt nyújtottak az El-ben.

A Fradi a Groupama Arénában kiharcolt 2-0-s előny birtokában várhatta az idegenbeli visszavágót a Braga ellen, hogy 51 éve nem látott történelmi sikert érjen el. A zöld-fehérek legutóbb 1975-ben szerepeltek európai kupasorozat negyeddöntőjében, és a hazai meccset követően újra közel álltak ehhez a bravúrhoz. A portugáliai mérkőzés azonban rémálomszerűen kezdődött, a Braga bő negyedóra alatt, két gyors góllal ledolgozta hátrányát, majd még a szünet előtt megfordította a párharcot. A továbbjutásra előzetesen esélyesebbnek tartott együttes a második félidőben egy hatalmas bombagóllal végleg lezárt minden kérdést, és végül 4-2-es összesítéssel lépett tovább a legjobb nyolc közé.

Nem tudta meglepni a Fradi a Bragát Portugáliában
Fotó: LUIS EIRAS / NurPhoto

A mérkőzés után Robbie Keane leszögezte, hogy játékosainak nincs okuk a szégyenkezésre, hiszen az Európa-ligában nyújtott szereplésükkel magasra tették a mércét.

Mit mondott Robbie Keane a Fradi játékosainak?

Az ír szakember nyilvánvalón csalódott a kiesés miatt, de a meccs utáni sajtótájékoztatón a pozitívumokra koncentrált, és elismerően beszélt a magyar bajnokcsapatról.

„Először is gratulálok a Bragának, remek csapat. Kaptunk három gólt három hibából, a negyedik bombagól volt. Tudtuk, hogy ez egy borzasztóan kemény feladat lesz egy kőkemény ellenféllel szemben. Természetesen azért hittünk a sikerben, abban, hogy továbbjuthatunk. 

Ez most nem sikerült, de mondtam a srácoknak, hogy ne legyenek csalódottak, nézzék az egész képet, amit véghez vittünk az Európa-ligában. Felállítottunk egy mércét, ezt kell tartanunk. 

Büszkék vagyunk arra, amit tettünk” – hangsúlyozta a Fradi edzője, visszautalva az alapszakaszban nyújtott remek teljesítményre.

Nagyon büszke vagyok erre az El-menetelésre. Nézzék meg, milyen csapatok ellen játszottunk, és álltunk helyt ellenük

(többek között a Fenerbahce, a Rangers, a Genk – a szerk). Fantasztikus utazás volt ez az egész, és egyáltalán nem vagyok bosszús. Mondtam a srácoknak, hogy fel a fejjel, megmutattuk, hogy tiszteletet érdemlünk. Nagy az elégedettség bennem. Amikor az edzőkollégák is dicsérnek és tiszteletet mutatnak, arra okkal lehetek büszke” – tette hozzá Keane, aki elismerő szavakkal illette a portugál csapatot is.

Ferencvaros' Irish coach Robbie Keane is pictured before the UEFA Europa League last 16 second leg football match between SC Braga and Ferencvaros at Municipal stadium of Braga on March 18, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Robbie Keane a kiesés ellenére nem győzte dicsérni a Fradi játékosait
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

„Minőségi játékosok alkotják az ellenfelet minden poszton, senkit nem emelnék ki, ez egy kiváló csapat. Nagyon jól tartják a labdát, nyomás alatt is remekül hozzák ki, ez a magas szintű technikai tudás egyébként is jellemző a portugál és a spanyol csapatokra. Amikor játékosként portugál együttesek, vagy a nemzeti csapatuk ellen játszottam, ezt akkor is megtapasztaltam. Csakis elismerően beszélhetek róluk” – szögezte le az ír szakvezető.

Gruber Zsombor szerint senki sem hitte, hogy idáig jut a Fradi

A Ferencváros magyar válogatott támadója, a hajrában becserélt Gruber Zsombor szerint meg lehetett volna a továbbjutás, ha a találkozó elején nem kapnak mindjárt gólt, gólokat.

„Nagyon nem jött jókor az első félidőben bekapott három gól, az első találatuk után a szurkolók melléjük álltak, és onnantól már tulajdonképpen mindegy volt, legalábbis én ezt éreztem. A hibázás benne van a játékban, főleg, amikor ilyen eredménykényszerben, ilyen lendülettel fut ki a pályára az ellenfél” – mondta Gruber, aki az El-menetelés szép pillanataira is kitért, majd elárulta, mit mondott nekik Keane az öltözőben.

Büszke ránk, hogy idáig eljutottunk, függetlenül attól, hogy ez a mérkőzés nem nézett ki túl jól. Senki nem gondolta, hogy az alapszakaszból idáig eljuthatunk. 

Elbizakodottak nem voltunk, a 11-eseket is gyakoroltuk, de végül kijött az a minőségbeli különbség, amely a Braga irányába billent” – zárta mondandóját a 21 éves csatár.

Viktoria Plzen's Iraqi defender #14 Merchas Doski and Viktoria Plzen's Czech midfielder #06 Lukas Cerv vie for the ball with Ferencvaros' Hungarian forward #30 Zsombor Gruber during the UEFA Europa League first round - Day 1 football match between Ferencvarosi TC and FC Viktoria Plzen in Budapest on September 25, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Gruber Zsombor szerint senki se hitte volna, hogy idáig jut a Fradi az Európa-ligában
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi légiósai csalódottak, de büszkék

A Fradi brazil középpályása, Júlio Romao szerint az első negyedórában bukták el a továbbjutást.

„Nagyon szomorúak vagyunk. Az első 15 perc kulcsfontosságú volt, labdákat veszítettünk, hibáztunk. Ők ezeket kihasználták, egyre magabiztosabbá váltak. Semmi nem lepett meg tőlük, erre számítottunk. Tudtuk, hogy a Braga nagyon erős hazai környezetben, és a kétgólos hátránya miatt nyomást fog helyezni ránk. 

Sok időnk már nincs emésztgetni ezt a vereséget, vasárnap fontos meccs vár ránk az NB I-ben. Folytatjuk tovább a kemény munkát,

harcolunk és megyünk előre, mivel bajnokok akarunk lenni” – szögezte le a zöld-fehérek brazil légiósa.

Az FTC belga középhátvédje, Toon Raemaekers úgy vélte, a hibáikat keményen megbüntette a rivális, ezért szenvedtek többgólos vereséget Bragában.

„Sokkal direktebben, gólra törőbben játszott a Braga, mi pedig több egyéni hibát is vétettünk hátul. 

Csalódást keltő így kikapni. Talán nem volt mindenki felkészülve arra, ami minket fog várni itt, ők viszont könyörtelenül megbüntették a hibáinkat. Dühös nem vagyok, inkább csalódott. 

Emellett büszke is vagyok, hogy idáig jutottunk, és több meccsen is nagyon jól futballoztunk” – mondta Raemaekers.

Sporting Braga's Spanish forward #18 Pau Victor Delgado (L) and Ferencvaros' Belgian defender #28 Toon Raemaekers fight for the ball during the UEFA Europa League last 16 second leg football match between SC Braga and Ferencvaros at Municipal stadium of Braga on March 18, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Toon Raemaekers csalódott a kiesés miatt, ugyanakkor büszke a Fradi teljesítményére
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A Fradinak végül nem sikerült a hőn áhított negyeddöntőbe jutás, de a magyar bajnok így is büszke lehet az Európa-liga 2025/2026-os kiírásában nyújtott teljesítményére. Robbie Keane csapata az alapszakaszban csupán egyetlen alkalommal szenvedett vereséget, és olyan klubok ellen ért el nagyszerű eredményeket, mint a Rangers, a Fenerbahce, a Genk és a Salzburg. A Fradi a rájátszásból is sikerrel jutott tovább, a Ludogorec elleni párharcot hátrányból fordította meg, és a Braga ellen is megvolt az esélye a szenációra. A zöld-fehérek az El-ből ugyan kiestek, de tavasszal fontos meccsek várnak rájuk: az NB I-ben a címvédésért küzdenek, a MOL Magyar Kupában pedig a döntőbe jutásért léphetnek majd pályára.

