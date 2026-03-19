A Fradi a Groupama Arénában kiharcolt 2-0-s előny birtokában várhatta az idegenbeli visszavágót a Braga ellen, hogy 51 éve nem látott történelmi sikert érjen el. A zöld-fehérek legutóbb 1975-ben szerepeltek európai kupasorozat negyeddöntőjében, és a hazai meccset követően újra közel álltak ehhez a bravúrhoz. A portugáliai mérkőzés azonban rémálomszerűen kezdődött, a Braga bő negyedóra alatt, két gyors góllal ledolgozta hátrányát, majd még a szünet előtt megfordította a párharcot. A továbbjutásra előzetesen esélyesebbnek tartott együttes a második félidőben egy hatalmas bombagóllal végleg lezárt minden kérdést, és végül 4-2-es összesítéssel lépett tovább a legjobb nyolc közé.

Nem tudta meglepni a Fradi a Bragát Portugáliában

A mérkőzés után Robbie Keane leszögezte, hogy játékosainak nincs okuk a szégyenkezésre, hiszen az Európa-ligában nyújtott szereplésükkel magasra tették a mércét.

Mit mondott Robbie Keane a Fradi játékosainak?

Az ír szakember nyilvánvalón csalódott a kiesés miatt, de a meccs utáni sajtótájékoztatón a pozitívumokra koncentrált, és elismerően beszélt a magyar bajnokcsapatról.

„Először is gratulálok a Bragának, remek csapat. Kaptunk három gólt három hibából, a negyedik bombagól volt. Tudtuk, hogy ez egy borzasztóan kemény feladat lesz egy kőkemény ellenféllel szemben. Természetesen azért hittünk a sikerben, abban, hogy továbbjuthatunk.

Ez most nem sikerült, de mondtam a srácoknak, hogy ne legyenek csalódottak, nézzék az egész képet, amit véghez vittünk az Európa-ligában. Felállítottunk egy mércét, ezt kell tartanunk.

Büszkék vagyunk arra, amit tettünk” – hangsúlyozta a Fradi edzője, visszautalva az alapszakaszban nyújtott remek teljesítményre.

Nagyon büszke vagyok erre az El-menetelésre. Nézzék meg, milyen csapatok ellen játszottunk, és álltunk helyt ellenük

(többek között a Fenerbahce, a Rangers, a Genk – a szerk). Fantasztikus utazás volt ez az egész, és egyáltalán nem vagyok bosszús. Mondtam a srácoknak, hogy fel a fejjel, megmutattuk, hogy tiszteletet érdemlünk. Nagy az elégedettség bennem. Amikor az edzőkollégák is dicsérnek és tiszteletet mutatnak, arra okkal lehetek büszke” – tette hozzá Keane, aki elismerő szavakkal illette a portugál csapatot is.