A Fradi már sokszor borította a papírformát az Európa-liga 2025/2026-os idényében. A magyar bajnok az alapszakaszban többek között a Genk, a Slazburg és a Rangers csapatát is legyőzte, a playoff-körben pedig a régi ismerős Ludogorecet búcsúztatta. A magyar bajnok a nyolcaddöntőben az egyik legerősebb portugál csapattal került össze, de ezúttal is meglepetést okozott, ugyanis a Groupama Arénában 2-0-ra verte a Bragát, így a visszavágót kifejezetten kedvező helyzetből várhatja. Robbie Keane együttesének még egy egygólos vereség is beleférne idegenben, ám az ír szakember a meccs előtt külön hangsúlyozta, hogy nem csak a védekezésre szeretnének koncentrálni Bragában.

Robbie Keane szerint a Fradi megnehezíti majd a Braga dolgát

Robbie Keane szerint a Fradi szenvedést akar okozni a Bragának

„A futballban egy gól is sok mindent megváltoztathat, de ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Nagyon nehéz dolgunk lesz itt szerdán, egyes időszakokban bizonyosan szenvedni is fogunk, de azon vagyunk, hogy ők is szenvedjenek. Természetes, hogy az ellenfelünk hisz magában és a továbbjutásában, de én is hiszek magunkban. Mi mindenesetre felkészültünk a lehető legtöbb forgatókönyvre” – szögezte le a meccs előtti sajtótájékoztatón Keane.

A Fradi számára sokat jelenthet, hogy az első meccsen remek teljesítményt nyújtó Lenny Joseph kiváló formában várja az összecsapást,

ráadásul csatártársával, Bamidele Yusuffal nagyszerűen megértik egymást a pályán. Ami a hiányzókat illeti, nagy érvágás lehet, hogy Stefan Gartenmann és Ötvös Bence sérülés, míg Kristoffer Zachariassen sárga lapos eltiltás miatt nem játszhat – persze vannak a keretben olyanok, akik tudják pótolni őket.

A Braga edzője elmondta, mire készül a Fradi ellen

A Braga edzője, Carlos Vicens a kétgólos hátrány ellenére bízik a továbbjutásában, és a visszavágón már számíthat egyik legfontosabb játékosára, Víctor Gómezre, aki a párharc első találkozóját eltiltás miatt hagyta ki. A 43 éves tréner a meccs előtt elismerően beszélt a Fraditól, és azt is elmondta, hogyan húzhatják ki a magyar csapat méregfogát.