51 éve nem látott csodára készül a Ferencváros a labdarúgó Európa-ligában. A Fradi a Braga elleni nyolcaddöntős párharc első mérkőzését megnyerte hazai pályán, szerdán pedig Portugáliában vívhatja ki a legjobb nyolc közé kerülést. Robbie Keane vezetőedző pontosan tudja, mire lesz szüksége csapatának a hatalmas bravúrhoz, de az ellenfélnél is magabiztosnak tűnnek és hisznek a továbbjutásban. A Braga egy másik portugál csapat, a Sporting Lisszabon hősies BL-fordításából is erőt merítene.

A Fradi már sokszor borította a papírformát az Európa-liga 2025/2026-os idényében. A magyar bajnok az alapszakaszban többek között a Genk, a Slazburg és a Rangers csapatát is legyőzte, a playoff-körben pedig a régi ismerős Ludogorecet búcsúztatta. A magyar bajnok a nyolcaddöntőben az egyik legerősebb portugál csapattal került össze, de ezúttal is meglepetést okozott, ugyanis a Groupama Arénában 2-0-ra verte a Bragát, így a visszavágót kifejezetten kedvező helyzetből várhatja. Robbie Keane együttesének még egy egygólos vereség is beleférne idegenben, ám az ír szakember a meccs előtt külön hangsúlyozta, hogy nem csak a védekezésre szeretnének koncentrálni Bragában.

Robbie Keane szerint a Fradi megnehezíti majd a Braga dolgát
Fotó: OGUZ YETER / ANADOLU

Robbie Keane szerint a Fradi szenvedést akar okozni a Bragának

„A futballban egy gól is sok mindent megváltoztathat, de ezzel mindannyian tisztában vagyunk. Nagyon nehéz dolgunk lesz itt szerdán, egyes időszakokban bizonyosan szenvedni is fogunk, de azon vagyunk, hogy ők is szenvedjenek. Természetes, hogy az ellenfelünk hisz magában és a továbbjutásában, de én is hiszek magunkban. Mi mindenesetre felkészültünk a lehető legtöbb forgatókönyvre” – szögezte le a meccs előtti sajtótájékoztatón Keane.

A Fradi számára sokat jelenthet, hogy az első meccsen remek teljesítményt nyújtó Lenny Joseph kiváló formában várja az összecsapást, 

ráadásul csatártársával, Bamidele Yusuffal nagyszerűen megértik egymást a pályán. Ami a hiányzókat illeti, nagy érvágás lehet, hogy Stefan Gartenmann és Ötvös Bence sérülés, míg Kristoffer Zachariassen sárga lapos eltiltás miatt nem játszhat – persze vannak a keretben olyanok, akik tudják pótolni őket. 

Lenny Joseph of Ferencvaros celebrates with players of Ferencvaros after scoring in the Europa League round of 16 first leg match between Ferencvarosi TC and SV Braga in Budapest, Hungary, on March 12. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Lenny Joseph jó formájában okkal bízhat a Fradi
Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A Braga edzője elmondta, mire készül a Fradi ellen

A Braga edzője, Carlos Vicens a kétgólos hátrány ellenére bízik a továbbjutásában, és a visszavágón már számíthat egyik legfontosabb játékosára, Víctor Gómezre, aki a párharc első találkozóját eltiltás miatt hagyta ki. A 43 éves tréner a meccs előtt elismerően beszélt a Fraditól, és azt is elmondta, hogyan húzhatják ki a magyar csapat méregfogát.

„A Ferencvárosnak nagyon minőségi játékosai vannak, különösen a széleken és a támadósorban. Szerdán a labdavesztés utáni letámadásunknak azonnalinak kell lennie. 

Nem hagyhatjuk őket gondolkodni, vagy azt, hogy hosszú labdákat indítsanak a védelmünk mögé. Rövid, kompakt csapatnak kell lennünk. Szervezett Ferencvárosra számítok, 

amely vár a hibáinkra, de bármikor kész a gyors átmenetekre. Támadnunk kell, de megfontoltan. Nem rohanhatunk előre fejetlenül, mert akkor kiszolgáltatottak maradunk hátul” – mondta Vicens, hozzátéve, hogy szeretné, ha a visszavágón a rögzített helyzetek az ő fegyvereik lennének.

Carlos Vicens bízik benne, hogy a Braga kiharcolhatja a Fradi elleni visszavágót
Fotó: Peter Lous/NurPhoto via AFP

A Braga a Sporting BL-csodájából merítene erőt

A Braga-Fradi mérkőzés előestéjén Portugáliában, kiváltképpen Lisszabonban örömünnepet tartottak, ugyanis a fővárosi Sporting Lisszabon valóságos csodát vitt véghez a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A zöld-fehér mezes klub egy héttel korábban 3-0-ra kikapott a szezon meglepetéscsapatától, a norvég Bodö/Gilmt együttesétől idegenben, azonban a hazai visszavágót 5-0-ra megnyerte, így 5-3-as összesítéssel jutott be a legjobb nyolc közé. 

Az elképesztő fordítás a Bragára is hatással lehet, a portugál televízióban azt fejtegették, hogy az Európa-ligában negyeddöntőért küzdő csapat hatalmas erőt meríthet a bajnoki rivális BL-továbbjutásából. 

A Bragának ráadásul még a Zalaegerszeg edzője, Nuno Campos is segített, a portugál tréner egy helyi lapnak nyilatkozott arról, miként lehet hatékonyan futballozni a Fradi ellen.

A Fradi egyszer már legyőzte a Bragát, másodszor is bravúrra készül
Fotó: Mirkó István

51 éve nem látott bravúrra készül a Fradi

A Ferencváros mindenesetre arra készül, ami legutóbb 51 éve sikerült a klubnak. A zöld-fehérek az 1975-ös, a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK) végrehajtott menetelésük után játszhatnak negyeddöntőt európai kupasorozatban, amennyiben sikerrel búcsúztatják a Bragát. Ami a magyar klubokat illeti, legutóbb a Videotonnak sikerült negyeddöntőben szerepelnie, mégpedig az El jogelődjében, az UEFA-kupában, amelynek 1984/1985-ös kiírásában egészen a döntőig menetelt.

A Braga-FTC találkozó szerdán – magyar idő szerint – 16.30-kor kezdődik, a mérkőzésről az Origo Sport a helyszínről tudósít. 

A hazai mérkőzést megelőzően a statisztikusok mindössze 24% esélyt adtak a Fradi továbbjutására, ám ez az arány a győzelmet követően jelentősen megváltozott. 

Immár 65% az esélye annak, hogy a magyar bajnok sikerrel veszi a párharcot. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a legjobb nyolc között. 

Történelmet írhat a Fradi a Braga ellen
Fotó: Polyák Attila
