Az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Fradi az első mérkőzésén a Groupama Arénában egészen elképesztő teljesítményt nyújtva 2-0-ra verte a papíron jóval esélyesebb, és a Transfermarkt adatai szerint nagyjából 3,5-szer értékesebb portugál Bragát. Az első meccs eredménye kapcsán Robbie Keane, a zöld-fehérek vezetőedzője azt mondta, hogy a játékosok megértették a budapesti meccs utáni üzenetét, miszerint még nem lehet ünnepelni, hiszen a 2-0 veszélyes eredmény, az ellenfél pedig komoly minőséget képvisel.
Magabiztosnak tűnik a Braga csapata
Carlos Vicens, a Braga vezetőedzője a DAZN-nak a meccs előtt azt nyilatkozta: „Az első perctől kezdve ambíciót kell mutatnunk, és világossá kell tennünk, hogy nem adjuk fel. 100 percnyi futball áll előttünk, és ki kell használnunk minden percét, és mindent ki kell tennünk a pályára.”
Pau Víctor, a Braga csatára szintén megszólalt a szolgáltatónak: „90 percünk van arra, hogy megfordítsuk az eredményt, és hiszünk benne, hogy meg tudjuk csinálni. Maximálisan hiszünk a képességeinkben.”
A Fradi az egyik kulcsjátékosa nélkül lép pályára
A zöld-fehérknél a korábbi sárga lapja miatt nem léphet majd pályára Kristoffer Zachariassen, aki ismét rendkívül fontos láncszem lett a Fradi gépezetében, így ő ezúttal csak a nézőtérről buzdíthatja a csapatát.
Robbi Keane az alábbi kezdő tizenegy mellett döntött: Gróf-Gómez-Raemaekers-Cissé-O'Dowda-Abu Fani-Júlio Romáo-Kanichowsky-Makreckis-Joseph-Yusuf