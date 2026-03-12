A Fradi újabb sikerével hatodik meccsén is megőrizte hazai veretlenségét a labdarúgó Európa-liga idei kiírásában. A mérkőzés egészét nézve hiába birtokolta többet a labdát a portugál együttes, a magyar bajnok végig kézben tartotta a mecset és nem engedett komoly helyzetet kialakítani riválisának, miközben az első és a második félidőben is lőtt egy-egy gólt Gavriel Kanichowsky, illetve Lenny Joseph révén, így teljesen megérdemelten nyert 2-0-ra.

Robbie Keane nagyon elégedett volt a Fradi teljesítményével

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fradi edzője boldog az újabb különleges este után

Láttuk mennyire jól játszanak, mennyire labdabiztosak és technikásak. Úgy gondolom, a fiúk nagyszerűen teljesítettek, ezt meg is mondtak már nekik. Hihetetlenek voltak, fantasztikusak, de még csak a felénél tartunk az útnak”

– kezdte értékelését Robbie Keane, a Ferencáros vezetőedzője az M4 Sportnak adott interjújában.

„Nem tudom” – felelte Keane arra a kérdésre, hogy szertinte most játszott-e a legjobban irányítása alatt a Ferencváros. „Voltak már itt különleges esték, és határozottan ez is az, tekintve, hogy milyen ellenfél ellen játszottunk. Nagyon jó meccs volt, a Braga nagyon jó csapat, éppen ezért nehéz lesz ellenük idegenben, de minden lehetőséget ki kell használnunk”.

„Úgy érzem taktikailag mindent tökéletesen megvalósítottunk. Végig koncentráltaknak kellett lennünk, mert láthattuk, hogy egy az egyben is nagyon jól képzettek, ezért nem engedtünk nekik időt a labdával. Természetesen szerettünk volna újabb gólokat szerezni a második félidőben, de a fő cél az volt, hogy koncentráltan védekezzünk és lehetőség szerint kapott gól nélkül hozzuk le a meccset, nyilván ez nem könnyű, de szerencsére sikerült” – árulta el az FTC mestere, aki a visszavágót illetően optimista.

„Mindig optimista vagyok, függetlenül attól, hogy ki az ellenfél. Szerintem a játékosok is hisznek magukban. Tudjuk, hogy nehéz lesz idegenben, de annyira örülök most, mert nagyon keményen dolgoztak a játékosok. Most van majdnem egy hetünk felkészülni és pihenni, ami ugyancsak fontos, mert jövő héten nagyon sok energiára lesz szükségünk” – zárta gondolatait.