A Braga elleni párharc előtt a statisztikusok mindössze 24% esélyt adtak a Fradi továbbjutására, Robbie Keane azonban nem foglalkozott a számokkal, már a meccs előtt is hangsúlyozta, hogy csakis a győzelemben gondolkodik.

Robbie Keane rendkívül elégedett volt a Fradi teljesítményével

Fotó: Mirkó István

Az ír szakember tudhatott valamit, csapata ugyanis a szezon egyik legjobb játékával kétgólos győzelmet aratott a portugál együttes felett, így a Ferencváros kedvező helyzetből várhatja a visszavágót.

Miért intette le a Fradi edzője az újságírókat?

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatóra érkezve az FTC edzőjét tapssal köszöntötték az újságírók, Robbie Keane azonban intett a kezével, így jelezve, még csak a félidőnél járunk, nem szabad előre ünnepelni. A Fradi edzője ezután elmondta, a játékosaitól külön kérte, hogy ne tartsanak nagy ünneplést a lefújás után, hiszen ez még korai lenne

Kiválóak voltunk, taktikailag is remek teljesítményt nyújtottunk. Ahogy agresszió szintjén hozzá álltunk, az is remek volt. Nem tudom, az ellenfél mire számított, de még csak félidőnél járunk. A lefújás után az öltözőben gratuláltam a fiúknak, hogy mindenki tartotta magát a tervhez, hogy mindenki kifogástalanul végezte a dolgát a pályán”

– kezdte Robbie Keane, aki leszögezte, a kétgólos előny és Kristoffer Zachariassen eltiltása ellenére a Fradi nem védekezni fog a visszavágón.

Robbie Keane csapata remek játékkal verte a Braga csapatát

Fotó: Polyák Attila

Az ír szakember ezután még egyszer leszögezte, hogy még sok van hátra a párharcból.

„Már több mint húsz éve a labdarúgásban dolgozom, nem szabad elhinnünk, hogy már továbbjutottunk. Nem vagyok hülye, tudom, hogy a következő mérkőzés nagyon nehéz és teljesen más lesz. Ma adtunk magunknak egy kapaszkodót a visszavágóra” – folytatta Robbie Keane, akinek a csapata továbbjutására most már 65% esélyt adnak a statisztikusok.

A sajtótájékoztató végén a Fradi edzőjét a három középső középpályásról – Mohammed Abu Fani, Kristoffer Zachariassen és Gabriel Kanikovszki – kérdezték, akik nem sokat játszanak együtt, de a Braga ellen tökéletesen működött ez a hármas. S hogy miért nem játszanak együtt gyakrabban?

Természetesen a magyar szabály miatt”

– zárta rövidre a Fradi edzője.