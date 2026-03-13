Live
A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Groupama Arénában a portugál Braga csapatát. A találkozó után Robbie Keane, a Fradi edzője azt mondta, csapata taktikailag remek teljesítményt nyújtott. Az ír szakember azonban korántsem elbizakodott, és tett róla, hogy a magyar újságírók se legyenek azok.

A Braga elleni párharc előtt a statisztikusok mindössze 24% esélyt adtak a Fradi továbbjutására, Robbie Keane azonban nem foglalkozott a számokkal, már a meccs előtt is hangsúlyozta, hogy csakis a győzelemben gondolkodik. 

Robbie Keane rendkívül elégedett volt a Fradi teljesítményével
Fotó: Mirkó István

Az ír szakember tudhatott valamit, csapata ugyanis a szezon egyik legjobb játékával kétgólos győzelmet aratott a portugál együttes felett, így a Ferencváros kedvező helyzetből várhatja a visszavágót. 

Miért intette le a Fradi edzője az újságírókat?

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatóra érkezve az FTC edzőjét tapssal köszöntötték az újságírók, Robbie Keane azonban intett a kezével, így jelezve, még csak a félidőnél járunk, nem szabad előre ünnepelni. A Fradi edzője ezután elmondta, a játékosaitól külön kérte, hogy ne tartsanak nagy ünneplést a lefújás után, hiszen ez még korai lenne

Kiválóak voltunk, taktikailag is remek teljesítményt nyújtottunk. Ahogy agresszió szintjén hozzá álltunk, az is remek volt. Nem tudom, az ellenfél mire számított, de még csak félidőnél járunk. A lefújás után az öltözőben gratuláltam a fiúknak, hogy mindenki tartotta magát a tervhez, hogy mindenki kifogástalanul végezte a dolgát a pályán” 

– kezdte Robbie Keane, aki leszögezte, a kétgólos előny és Kristoffer Zachariassen eltiltása ellenére a Fradi nem védekezni fog a visszavágón.

Ferencvárosi TC - SC Braga, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiBraga, FTCBraga, UEFA Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, GroupamaAréna, 2026.03.12., 2026. március 12.
Robbie Keane csapata remek játékkal verte a Braga csapatát
Fotó: Polyák Attila

Az ír szakember ezután még egyszer leszögezte, hogy még sok van hátra a párharcból.

„Már több mint húsz éve a labdarúgásban dolgozom, nem szabad elhinnünk, hogy már továbbjutottunk. Nem vagyok hülye, tudom, hogy a következő mérkőzés nagyon nehéz és teljesen más lesz. Ma adtunk magunknak egy kapaszkodót a visszavágóra” – folytatta Robbie Keane, akinek a csapata továbbjutására most már 65% esélyt adnak a statisztikusok. 

A sajtótájékoztató végén a Fradi edzőjét a három középső középpályásról – Mohammed Abu Fani, Kristoffer Zachariassen és Gabriel Kanikovszki – kérdezték, akik nem sokat játszanak együtt, de a Braga ellen tökéletesen működött ez a hármas. S hogy miért nem játszanak együtt gyakrabban? 

Természetesen a magyar szabály miatt” 

– zárta rövidre a Fradi edzője.

Carlos Vicens, a Braga spanyol edzője tudta, mire számíthat a Fraditól

Ez egy olyan meccs volt, ahol tudtuk, hogy a Fradi le fog minket támadni, agresszívak lesznek. Elkerülhettük volna az első gólt, nagyot hibáztunk előtte. A második félidőben letámadásból kaptuk a gólt, ezt is elkerülhettük volna. Megvoltak a helyzeteink, de egész egyszerűen pontosabbnak kell lennünk a kapu előtt. Tudtuk előre, hogy nem lesz 15 helyzetünk egy Európa-liga nyolcaddöntőben, azzal a párral kellett volna élnünk” 

– kezdte Vicens, aki ezután hangsúlyozta, bízik abban, hogy csapata képes lesz fordítani a visszavágón. 

Carlos Vicens bízik benne, hogy a Braga kiharcolhatja a visszavágót
Fotó: Peter Lous/NurPhoto via AFP

„Most itt az ideje annak, hogy kétgólos hátrányból visszajöjjünk a párharcba. A srácoknak mondtam, ez a mai teljesítmény fájdalmas volt, de nem szabad ezen elidőzni. Rengeteget harcoltunk, hogy idáig eljussunk, minden egyes játékosnak, stábtagnak hinnie kell abban, hogy megfordítjuk ezt a párharcot. Fizikálisan és mentálisan is készen kell állnunk a visszavágóra” – tette hozzá a spanyol szakember. 

A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Bragában. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd a legjobb nyolc között. Az első meccset abban az ütközetben 1-0-ra nyerte Athénban a házigazda együttes.

