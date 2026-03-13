Nem mondhatni, hogy a portugálok túl sokat foglalkoztak volna a Braga és a Ferencváros párharcával. A helyieket sokkal jobban lekötötte a Sporting csapatánál rendezett elnökválasztási vita, illetve a csapat Bodö/Glimt elleni korábbi BL-veresége, de téma volt még José Mourinho, a Benfica edzőjének eltiltása, akit a Porto elleni meccsen állítottak ki, ezért két meccsen nem ülhet majd a kispadon. És persze a Porto is játszott az Európa-ligában, és 2–1-re nyert a Stuttgart otthonában. Nem csoda, hogy a Braga Fradi elleni küszködése így háttérbe szorult az ország három legnépszerűbb csapata mögött.

A Fradi meglepetésre lefocizta a portugálokat

Fotó: Mirkó István

A portugálokat nem érdekli a Braga Fradi elleni szenvedése?

Az A Bola foglalkozott a legtöbbet a meccsel, ők arról írtak, hogy a Braga a budapesti mérkőzésen egyszer sem tudta igazán uralni vagy kontrollálni a játékot. A védekezésben rendkívül fegyelmezett, és a hibák kihasználásában pragmatikus Ferencváros fontos előnyt szerzett. A párharc természetesen még nem dőlt el, de ahhoz, hogy felülmúlják a Robbie Keane vezette, jól szervezett Ferencvárost, a csapatnak vissza kell találnia saját fegyvereihez a visszavágón. A Braga szezonja hullámzó volt, de a csapat legjobb formájában képes lehet megfordítani a párharcot és kiharcolni a továbbjutást. Ehhez azonban arra a magabiztos, domináns és látványos játékra lesz szükség, amely Budapesten ezúttal egyáltalán nem jelent meg.

Carlos Vicens, a Braga vezetőedzője a mérkőzés után sajnálta a vereséget, amely szerinte „apró részleteken” múlt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a párharc még messze nem dőlt el. „Tudtuk, hogy nem lesz 15 gólszerzési lehetőségünk, ezért ki kellett volna használni azokat, amelyeket kialakítottunk, mert ez teljesen megváltoztatta volna a párharcot. Ha mi szerezzük az első gólt, más lett volna a mérkőzés képe. A részletek a legfontosabbak, és az első kapott gólunk – amely egy labdavesztésből született – ezt bizonyítja. Ilyen hibákat nem engedhetünk meg” – mondta az edző.

„A párharc még csak félidőnél jár. Tudjuk, hogy nehéz lesz megfordítani, de le kell küzdenünk a nehézségeket. Ez a futball része. Most keményen kell dolgoznunk, teljes motivációval, ambícióval és energiával. Hónapok óta jó munkát végzünk, most biztosan nem fogjuk feladni. Otthon kell megfordítanunk.”