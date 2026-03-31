Rendkívüli

Trump háborús döntése sokkolta a világot – ezt mindenki megérzi

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

A magyar labdarúgás egyik legsötétebb napja 2003. május 30-a, amikor a Ferencváros a Debrecent fogadta az NB I utolsó fordulójában. A Fradi és a DVSC meccse példátlan botrányba fulladt, az eseményeket testközelből élte át Bernáth Csaba, aki felidézte a történteket.

A Fradi és a Debrecen 2003-as rangadója a bajnoki címről döntött a utolsó fordulóban. A Ferencváros számára egy győzelem aranyérmet jelentett volna, a fővárosiak erre is készültek, ám az Üllői úton egészen más forgatókönyv valósult meg. A találkozó végül 0-0-s döntetlennel ért véget, így az MTK lett az NB I bajnoka. A lefújást követően elszabadultak az indulatok, a pályára özönlő szurkolók egy része megtámadta a játékosokat és a stábtagokat, a DVSC edzőjét, Szentes Lázárt hátba rúgták, de a feldühödött drukkerek saját kedvenceiket sem kímélték.

Döbbenetes botrányba fulladt a Fradi és a Debrecen rangadója
Döbbenetes botrányba fulladt a Fradi és a Debrecen rangadója
Fotó: MW-archív

Káoszba fulladt a Fradi és a Debrecen meccse 

A hajdúságiak védője, Bernáth Csaba testközelből élhette át a borzalmakat, ugyanis a kezdőcsapatban szerepelt a bajnoki cím sorsáról döntő rangadón. A 7-szeres magyar bajnok jobbhátvéd szerint már a mérkőzés közben érződött, hogy nagy baj lehet, az eleinte magabiztos, olykor nagyképűsködő hazai futballisták egyre feszültebbé váltak. 

„Végig szidtak minket a lelátóról, de ez engem mindig csak még jobban feltüzelt: dübörög az adrenalin, a vérnyomás az egekben, és ilyenkor csak az számít, hogy valahogy megnyerd a rangadót a csapatnak és a szurkolóknak. 

A bajnoki elején még kis hajdúsági csicskák voltunk, aztán a végén már szinte térden állva könyörögtek a hazai játékosok, hogy egy gólt engedjünk már be. 

A repülő a 80. percben húzta a molinót, hogy bajnok a Fradi, miközben a szurkolóik már félig a pályán voltak, de maradt a 0-0, és a játékvezető is szinte az öltöző felé futva fújta le a mérkőzést” – emlékezett vissza a 2014-ben visszavonult játékos.

Brugge's Peruvian player Andres Mendoza (L) fights for the ball with Debrecen's Csaba Bernath during their third round first leg UEFA football match 26 February 2004, in Brugge. AFP PHOTO BELGA/PETER DE VOECHT-JOHN THYS (Photo by PETER DE VOECHT-JOHN THYS / BELGA / AFP)
Bernáth Csaba testközelből élhette át a Fradi-Debrecen utáni botrányt
Fotó: PETER DE VOECHT-JOHN THYS / BELGA

Az öltözőbe menekültek a Debrecen futballistái

A lefújás után a debreceni labdarúgók azonnal az öltözőbe menekültek, néhányan azonban debreceni kint rekedtek, és csak később tudtak biztonságba jutni. A vendégcsapat végül rendőri kísérettel hagyta el a stadiont, miután hosszú ideig az öltözőben várakozott.

Sajnos kiderült, hogy páran kint ragadtak, mert a biztonsági őrök – akik valójában Fradi-szurkolók voltak – nem engedték be a játékosainkat a székházba. Próbáltunk kimenni értük, de minket már nem engedtek ki. 

A legrosszabbul Szentes Lázár vezetőedző és az egyik fiatal játékosunk, Marton Imre járt. Másfél-két órát vártunk még az öltözőben, kaptunk pár doboz sört, hogy oldjuk a feszültséget, majd rendőri felvezetéssel indultunk haza” – idézte a haon.hu Bernáth szavait.

A korábbi védő ma már kívülről figyeli az eseményeket, de a Debrecen iránti kötődése változatlan. Vélemenye szerint a csapat jól teljesít, a nemzetközi kupaszereplést is megcélozhatja, a Fradi elleni mérkőzés pedig mindig rangadó és garantált a jó hangulat.

