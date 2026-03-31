A Fradi és a Debrecen 2003-as rangadója a bajnoki címről döntött a utolsó fordulóban. A Ferencváros számára egy győzelem aranyérmet jelentett volna, a fővárosiak erre is készültek, ám az Üllői úton egészen más forgatókönyv valósult meg. A találkozó végül 0-0-s döntetlennel ért véget, így az MTK lett az NB I bajnoka. A lefújást követően elszabadultak az indulatok, a pályára özönlő szurkolók egy része megtámadta a játékosokat és a stábtagokat, a DVSC edzőjét, Szentes Lázárt hátba rúgták, de a feldühödött drukkerek saját kedvenceiket sem kímélték.
Káoszba fulladt a Fradi és a Debrecen meccse
A hajdúságiak védője, Bernáth Csaba testközelből élhette át a borzalmakat, ugyanis a kezdőcsapatban szerepelt a bajnoki cím sorsáról döntő rangadón. A 7-szeres magyar bajnok jobbhátvéd szerint már a mérkőzés közben érződött, hogy nagy baj lehet, az eleinte magabiztos, olykor nagyképűsködő hazai futballisták egyre feszültebbé váltak.
„Végig szidtak minket a lelátóról, de ez engem mindig csak még jobban feltüzelt: dübörög az adrenalin, a vérnyomás az egekben, és ilyenkor csak az számít, hogy valahogy megnyerd a rangadót a csapatnak és a szurkolóknak.
A bajnoki elején még kis hajdúsági csicskák voltunk, aztán a végén már szinte térden állva könyörögtek a hazai játékosok, hogy egy gólt engedjünk már be.
A repülő a 80. percben húzta a molinót, hogy bajnok a Fradi, miközben a szurkolóik már félig a pályán voltak, de maradt a 0-0, és a játékvezető is szinte az öltöző felé futva fújta le a mérkőzést” – emlékezett vissza a 2014-ben visszavonult játékos.
Az öltözőbe menekültek a Debrecen futballistái
A lefújás után a debreceni labdarúgók azonnal az öltözőbe menekültek, néhányan azonban debreceni kint rekedtek, és csak később tudtak biztonságba jutni. A vendégcsapat végül rendőri kísérettel hagyta el a stadiont, miután hosszú ideig az öltözőben várakozott.
Sajnos kiderült, hogy páran kint ragadtak, mert a biztonsági őrök – akik valójában Fradi-szurkolók voltak – nem engedték be a játékosainkat a székházba. Próbáltunk kimenni értük, de minket már nem engedtek ki.
A legrosszabbul Szentes Lázár vezetőedző és az egyik fiatal játékosunk, Marton Imre járt. Másfél-két órát vártunk még az öltözőben, kaptunk pár doboz sört, hogy oldjuk a feszültséget, majd rendőri felvezetéssel indultunk haza” – idézte a haon.hu Bernáth szavait.
A korábbi védő ma már kívülről figyeli az eseményeket, de a Debrecen iránti kötődése változatlan. Vélemenye szerint a csapat jól teljesít, a nemzetközi kupaszereplést is megcélozhatja, a Fradi elleni mérkőzés pedig mindig rangadó és garantált a jó hangulat.
- Kapcsolódó cikkek