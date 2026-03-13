Az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros 2-0-ra győzött a Braga ellen a Groupama Arénában. A Fradi kimondottan kedvező helyzetből várja a szerdai visszavágót.

Így bárki megnézheti a Fradi meccsét

A portugál csapat kérésére meglehetősen szokatlan időpontban rendezik a visszavágót. A Braga jövő szerdán, magyar idő szerint 16:30-kor fogadja a Fradit.

A mérkőzést élőben közvetítő M4 Sport azonban megoldást talált, hogy minden szurkoló leülhessen a képernyők elé. A csatorna a hivatalos Facebook-oldalán közzétett egy különleges igazolást, amelyet kitöltve kedvezményt kaphatnak a munkavállalók.

Abban ugyan nem vagyunk biztosak, hogy a munkáltatók mennyire fognak örülni az igazolásnak, de egy próbát mindenesetre megérhet a dolog, ha élőben akarja buzdítani kedvenc csapatát.