A limitált példányszámú mez március 12-én 10 órától elérhető limitált példányszámban. A Fradi a különleges Macron-mezt az 1848-89-es forradalom és szabadságharc tiszteletére készítette és az SC Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős visszavágón fogják viselni a játékosok.

Fotó: fradi.hu

Különleges mezt adott ki a Fradi

„A mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja finom átmenetes mintázatával helyez kortárs, modern köntösbe” – írja a Fradi hivatalos honlapja.

Az FTC címere a mez közepén kapott helyet, a szívnél, a bal oldalon pedig az alkalomhoz illő kokárda található, amely szimbóluma a március 15-i eseményeknek. A kokárda ugyanakkor az El-meccsen nem lehet rajta az új mezen, erről Kubatov Gábor számolt be új videójában.

„Március 15-re készült, az UEFA nem engedélyezi a nemzeti szimbólumok használatát, ezért ezt a kokárdát le kell róla vennünk” – mondta az FTC elnöke, aki nagyon büszke a több hét alatt tervezett mezre.

A mez limitált számban lesz kapható, és 49.990 forintba kerül a Fradi Shopban.