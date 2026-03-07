Döntetlennel hangolt a Braga a portugál bajnokságban. A Fradi ellenfele 2-2-es döntetlent játszott a Sporting CP csapatával a csütörtöki Europa-liga-találkozó előtt.

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Az első félidőben három gól is esett, de a vendég Sporting 1-2-es előnyével vonultak pihenőre a csapatok. Az eredmény igazságosnak mondható, mivel a hazaiak a második félidőben többet birtokolták a labdát és beszorították a Sportigot.

Az egyenlítő gól a mérkőzés utolsó pillanataiban, a hosszabbítás 6. percében született. Rodrigo Zalazar volt eredményes büntetőből. A büntetőt VAR-vizsgálat előzte meg, de egyértelmű volt, a Sporting védője kézzel ért a labdába.

I Liga (25ªJ): Resumo Flash Braga 2-2 Sporting pic.twitter.com/FIz0aGvx9i via @vsports_pt — SAPO (@sapo) March 7, 2026

A találkozó után a Braga támadója, Ricardo Horta arról beszélt, hogy jelenleg új elemeket próbálnak ki játékukban, de két sorozatban szerepelnek és jól állnak az Európa-ligában.

„Az utolsó pillanatos gól azt jelenti, hogy végig hiszünk magunkban. A meccs csak akkor ér véget, amikor a bíró lefújja. Megérdemelten kaptunk tizenegyest, amelyből egyenlíteni tudtunk” – mondta Horta.

Az Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzését a Fradi a Groupama Arénában játssza március 12-én, a visszavágóra pedig március 18-án, szerdán 16:30-kor kerül sor Portugáliában, a Braga otthonában.

