Döntetlennel hangolt a Braga a portugál bajnokságban. A Fradi ellenfele 2-2-es döntetlent játszott a Sporting CP csapatával a csütörtöki Europa-liga-találkozó előtt.
Döntetlent játszott a Fradi El-ellenfele
Az első félidőben három gól is esett, de a vendég Sporting 1-2-es előnyével vonultak pihenőre a csapatok. Az eredmény igazságosnak mondható, mivel a hazaiak a második félidőben többet birtokolták a labdát és beszorították a Sportigot.
Az egyenlítő gól a mérkőzés utolsó pillanataiban, a hosszabbítás 6. percében született. Rodrigo Zalazar volt eredményes büntetőből. A büntetőt VAR-vizsgálat előzte meg, de egyértelmű volt, a Sporting védője kézzel ért a labdába.
A találkozó után a Braga támadója, Ricardo Horta arról beszélt, hogy jelenleg új elemeket próbálnak ki játékukban, de két sorozatban szerepelnek és jól állnak az Európa-ligában.
„Az utolsó pillanatos gól azt jelenti, hogy végig hiszünk magunkban. A meccs csak akkor ér véget, amikor a bíró lefújja. Megérdemelten kaptunk tizenegyest, amelyből egyenlíteni tudtunk” – mondta Horta.
Az Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzését a Fradi a Groupama Arénában játssza március 12-én, a visszavágóra pedig március 18-án, szerdán 16:30-kor kerül sor Portugáliában, a Braga otthonában.