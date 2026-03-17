Az SC Braga egyik legmegbízhatóbb játékosa, Víctor Gómez ismét kulcsszerephez juthat a szezon egyik legfontosabb mérkőzésén: a portugál együttes a Fradi ellen lép pályára az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján, ahol a spanyol jobbhátvéd visszatérése komoly erősítést jelenthet – emeli ki cikkében az A Bola.

Víctor Gómez lehet a Braga megmentője a Fradi ellen

Víctor Gómez lehet a Braga megmentője a Fradi ellen?

Gómez az első mérkőzést kénytelen volt kihagyni eltiltás miatt, így nem tarthatott a csapattal Magyarországra. Most azonban újra bevethető, és az idényben nyújtott teljesítménye alapján jó eséllyel vissza is kerül a kezdőcsapatba Carlos Vicens döntése nyomán.

A 23 éves védő az idény egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa Bragában: eddig 47 tétmeccsből 44-en pályára lépett, ezzel vezeti a csapat házi rangsorát. Olyan kulcsfigurákat előz meg, mint Ricardo Horta, Joao Moutinho vagy Pau Víctor, akik egyaránt 43 mérkőzésnél járnak.

Gómez visszatérése ugyanakkor

átrendezheti a védelem szerkezetét is. Az első meccsen a jobb oldalon Mario Dorgeles szerepelt, aki most vagy kikerülhet a kezdőből, vagy akár a bal oldalra húzódhat át, attól függően, milyen taktikát választ a szakmai stáb.

A Braga–Ferencváros mérkőzés szerdán – magyar idő szerint – 16.30-kor kezdődik. A hazaiak célja egyértelmű: kiharcolni a továbbjutást, immár teljesebb kerettel és egyik legmegbízhatóbb játékosuk visszatérésével, míg a Fradi azon lesz, hogy megőrizze a Budapsten szerzett előnyét.

A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a negyeddöntőben.