Mint ismert, a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének szerdai visszavágóját a Fradi kétgólos előnyből kezdhette meg a Braga otthonában, viszont a portugál együttes hamar ledolgozta a hátrányát, majd 4-2-es összesítéssel búcsúztatta Robbie Keane együttesét.

A Fradi számára véget ért az Európa-liga-menetelés

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A Fradi jelentős bevételt szerzett az Európa-ligában

A magyar címvédő a nyolcaddöntőig jutott az El 2025-2026-os kiírásában, mely során az alapszakaszban négy győzelemmel és három döntetlennel kis híján a legjobb nyolcba is bekerült. Robbie Keane csapata ezt követően kiejtette a bolgár Ludogorecet, a Braga elleni párharcot pedig egy meggyőző, 2-0-s sikerrel indította, ám ez Portugáliában kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz.

A Metropol cikkéből pedig kiderül, hogy a Ferencváros összesen 8,55 millió eurót (3,42 milliárd forintot) keresett az Európa-liga-meneteléssel.

A Fradi keresete az El-ben:

Főtábla, automatikus pénz: 4,3 millió euró (1,72 milliárd forint)

4 győzelem: 1,8 millió euró (720 millió forint)

3 döntetlen: 450 ezer euró (180 millió forint)

Továbbjutás a főtábláról: 300 ezer euró (120 millió forint)

Nyolcaddöntő: 1,7 millió euró (680 millió forint)

Összesen: 8,55 millió euró (3,42 milliárd forint)

Robbie Keane a kiesés ellenére nem győzte dicsérni a Fradi játékosait

A hazai porondra koncentrál a Fradi

A Ferencváros trénere a kiesést követően nagyon megdicsérte a csapatát, majd gyorsan leszögezte, hogy ezzel még közel sem ért véget a mostani szezon, hiszen az NB I-ben és a Magyar Kupában is helyt kell állni. A zöld-fehérek a Kisvárda otthonában folytatják a Fizz Liga küzdelmeit, majd több rangadó is vár rá, a Győr elleni Magyar Kupa-elődöntőről nem is beszélve.

A mostani európai kupaporondot tehát 18 mérkőzéssel zárta a Ferencváros, hatot játszott a Bajnokok Ligája selejtezőjében, további 12 alkalommal pedig az Európa-ligában lépett pályára.