Rendkívüli

Friss számok érkeztek! A Békemenet után így áll a pártok versenye

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

A Ferencváros számára a portugál Braga jelentette a végállomást a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében, miután Carlos Vicens együttese kétgólos hátrányból fordította meg a párharcot. A Fradi négyszer nyert és három alkalommal játszott döntetlent a főtáblán, és egy párharcot is megnyert, ezek a sikerek pedig jelentős bevételt jelentettek a magyar rekordbajnoknak.

Mint ismert, a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének szerdai visszavágóját a Fradi kétgólos előnyből kezdhette meg a Braga otthonában, viszont a portugál együttes hamar ledolgozta a hátrányát, majd 4-2-es összesítéssel búcsúztatta Robbie Keane együttesét.

A Fradi számára véget ért az Európa-liga-menetelés
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A Fradi jelentős bevételt szerzett az Európa-ligában

A magyar címvédő a nyolcaddöntőig jutott az El 2025-2026-os kiírásában, mely során az alapszakaszban négy győzelemmel és három döntetlennel kis híján a legjobb nyolcba is bekerült. Robbie Keane csapata ezt követően kiejtette a bolgár Ludogorecet, a Braga elleni párharcot pedig egy meggyőző, 2-0-s sikerrel indította, ám ez Portugáliában kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz.

A Metropol cikkéből pedig kiderül, hogy a Ferencváros összesen 8,55 millió eurót (3,42 milliárd forintot) keresett az Európa-liga-meneteléssel. 

A Fradi keresete az El-ben:

  • Főtábla, automatikus pénz: 4,3 millió euró (1,72 milliárd forint)
  • 4 győzelem: 1,8 millió euró (720 millió forint)
  • 3 döntetlen: 450 ezer euró (180 millió forint)
  • Továbbjutás a főtábláról: 300 ezer euró (120 millió forint)
  • Nyolcaddöntő: 1,7 millió euró (680 millió forint)
  • Összesen: 8,55 millió euró (3,42 milliárd forint)
Ferencvaros' Irish coach Robbie Keane is pictured before the UEFA Europa League last 16 second leg football match between SC Braga and Ferencvaros at Municipal stadium of Braga on March 18, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Robbie Keane a kiesés ellenére nem győzte dicsérni a Fradi játékosait
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A hazai porondra koncentrál a Fradi

A Ferencváros trénere a kiesést követően nagyon megdicsérte a csapatát, majd gyorsan leszögezte, hogy ezzel még közel sem ért véget a mostani szezon, hiszen az NB I-ben és a Magyar Kupában is helyt kell állni. A zöld-fehérek a Kisvárda otthonában folytatják a Fizz Liga küzdelmeit, majd több rangadó is vár rá, a Győr elleni Magyar Kupa-elődöntőről nem is beszélve.

A mostani európai kupaporondot tehát 18 mérkőzéssel zárta a Ferencváros, hatot játszott a Bajnokok Ligája selejtezőjében, további 12 alkalommal pedig az Európa-ligában lépett pályára.

