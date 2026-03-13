A csütörtök esti Európa-liga nyolcaddöntőben a Fradi rendkívül fegyelmezetten futballozott, kontrollálta a portugál Braga elleni összecsapást és teljesen megérdemelt 2-0-s győzelmet aratott Gavriel Kanikovszki és Lenny Joseph góljainak köszönhetően.
A Fradi ezzel a sikerrel a hatodik meccsén is megőrizte hazai veretlenségét ez Európa-ligában, és kedvező helyzetből várhatja a jövő heti portugáliai visszavágót.
Miért nem ünnepeltek a Fradi játékosai?
A találkozó után a Ferencváros játékosai megköszönték a szurkolók biztatását, azonban a szenzációs siker ellenére a Groupama Arénában korántsem volt fieszta hangulat csütörtök este.
A Ludogorec elleni első idegenbeli meccs után az edzőnk mondta, hogy nézzük meg, hogyan ünnepelték a bolgárok a győzelmet a párharc felénél. Mondta, hogy ezért fogjuk megverni őket. Úgyhogy próbálunk tanulni a hibájukból. Nem most kell ünnepelni, hanem majd Portugáliában”
– mondta a mérkőzés után a vegyeszónában Gróf Dávid, a Ferencváros 36 éves kapusa, aki remek teljesítménnyel járult hozzá a győzelemhez.
„Az egész mérkőzésen egy az egyeztünk, ez volt a taktikai utasítás. Ez rengeteg energiát kivesz a játékosokból, de mindenki parádésan bírta, ami nagyon nagy dolog. Ezt kell folytatnunk majd jövő szerdán is” – folytatta Gróf, aki az idei szezonban már hat Európa-liga-mérkőzésen védte a Fradi kapuját.
Próbálok minden napot kiélvezni, csak a következő meccsre koncentrálok. Óriási dolog, hogy itt vagyok és a családom is nagyon élvezi ezeket a pillanatokat. A kislányom is itt volt még ilyen későn is, úgyhogy holnap biztosan nem viszem be oviba. Nagyon élvezem az itt létet, úgyhogy próbálom visszaadni a klubnak, hogy hitt bennem”
– mondta Gróf, aki érezhetően élvezi Robbie Keane vezetőedző bizalmát.
Az FTC kétgólos előnnyel készülhet a jövő heti visszavágóra. Van egy olyan elcsépelt mondás, hogy a futballban a 2-0 a legveszélyesebb eredmény.
„Én is hallottam már, de ha a játékot nézzük, akkor nagyon pozitívak lehetünk. Ugyanezt kell továbbvinnünk, semmi extrát nem kell csinálnunk, nem kell semmit túlgondolnunk. Ugyanígy kell kimennünk csapatként, aztán lesz, ami lesz” – vélekedett Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa.
Mi volt a Fradi sikerének a kulcsa?
Toon Raemaekers, a Fradi belga védője úgy érzi, hogy a siker kulcsa a fegyelmezettség és a csapatmunka volt.
„Világos taktikával léptünk pályára. Mindenki tudta a feladatát, és végül jól sült el. Jól védekeztünk. Mario és Cissé rengeteg munkát végeztek hátul. Sikerült kapott gól nélkül lehozni a meccset, ami remek érzés” – mondta újságírói kérdésre Raemaekers, aki úgy érzi, a Fradinak semmin sem kell változtatnia a visszavágóra.
Szerintem most jók vagyunk így, ahogy vagyunk. De persze ez egy nagyon jó csapat. Ma este is látszott, ahogyan megtartották a labdákat. Kemény visszavágó elé nézünk”
– folytatta a 194 centis védő, aki kiemelte azt is, hogy a siker kulcsa a valódi csapatmunka.
„A szakmai stábtól kezdve a gyúrókon át a játékosokig mindenki együtt dolgozik. Egy közös célunk van: továbbjutni és minden meccset megnyerni. Szerintem egy igazi közösség vagyunk, és ezt a pályán is megmutatjuk” – mondta a belga játékos, aki szót ejtett a jövő heti visszavágóról is.
A 2-0 veszélyes eredmény, mert ha gólt szereznek, akkor mindenki újra hinni kezd bennük. Ezért ugyanúgy kell kezdenünk a meccset: keményen, agresszíven. Meg kell próbálnunk őket is védekezésre kényszeríteni, hogy ne legyen mindig náluk a labda. Szerintem készen állunk a harcra”
– tette hozzá Raemaekers, aki az idei szezonban a Fradi 11 Európa-liga-meccséből tízet végigjátszott.
„Hihetetlen napunk volt. Nagyon erős ellenféllel ellen játszottunk, de a mérkőzés során végig nagyon fegyelmezettek maradtunk. Ugyan náluk volt többet a labda, de mi irányítottuk a játékot, és több helyzetet alakítottunk ki. Úgy gondolom, majdnem tökéletes napunk volt, és a szurkolók hihetetlen hangulatot teremtettek. Öröm volt játszani” – mondta a találkozó után a norvég Kristoffer Zachariassen, aki begyűjtötte második sárga lapját, így a visszavágón nem léphet majd pályára.
A Fradi egyik legjobbja a francia Lenny Joseph volt, aki az első félidőben remek gólpasszal szolgálta ki Gavriel Kanikovszkit, a második játékrészben pedig egy védhetetlen góllal mattolta a Braga kapusát
Nagyon jó Yusuffal együtt játszani, mert nagyon erős, ezért én ki tudom használni a területeket, ha ő megkapja a labdát. Úgy érzem, nagyon jól kiegészítjük egymást, remélem, ez a következő meccsen is így lesz”
– mondta a Fradi Média kamerája előtt a 25 éves támadó, aki kiemelte, hogy őrületesen jó volt ilyen hangulatban játszani és megköszönte a szurkolók biztatását.
A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Bragában. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd a legjobb nyolc között. Az első meccset abban az ütközetben 1-0-ra nyerte Athénban a házigazda együttes.
