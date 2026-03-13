Live
A magyar bajnok Ferencváros 2-0-ra legyőzte a Groupama Arénában a Braga csapatát a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntős párharcának első mérkőzésén, így kedvező helyzetből várhatja a jövő szerdai visszavágót. A találkozó után a főszereplők elégedetten nyilatkoztak, de hangsúlyozták, hogy még csak a félidőnél járnak a párharcban. Gróf Dávid, a Fradi kapusa arról is beszélt, miért nem ünnepelték meg a győzelmet az elképesztő hangulatot teremtő szurkolókkal.

A csütörtök esti Európa-liga nyolcaddöntőben a Fradi rendkívül fegyelmezetten futballozott, kontrollálta a portugál Braga elleni összecsapást és teljesen megérdemelt 2-0-s győzelmet aratott Gavriel Kanikovszki és Lenny Joseph góljainak köszönhetően. 

A Fradi remek játékkal győzte le a portugál Braga csapatát
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A Fradi ezzel a sikerrel a hatodik meccsén is megőrizte hazai veretlenségét ez Európa-ligában, és kedvező helyzetből várhatja a jövő heti portugáliai visszavágót. 

Miért nem ünnepeltek a Fradi játékosai?

A találkozó után a Ferencváros játékosai megköszönték a szurkolók biztatását, azonban a szenzációs siker ellenére a Groupama Arénában korántsem volt fieszta hangulat csütörtök este. 

A Ludogorec elleni első idegenbeli meccs után az edzőnk mondta, hogy nézzük meg, hogyan ünnepelték a bolgárok a győzelmet a párharc felénél. Mondta, hogy ezért fogjuk megverni őket. Úgyhogy próbálunk tanulni a hibájukból. Nem most kell ünnepelni, hanem majd Portugáliában” 

– mondta a mérkőzés után a vegyeszónában Gróf Dávid, a Ferencváros 36 éves kapusa, aki remek teljesítménnyel járult hozzá a győzelemhez. 

Ferencvárosi TC - SC Braga, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiBraga, FTCBraga, UEFA Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, GroupamaAréna, 2026.03.12., 2026. március 12.
Fotó: Mirkó István

„Az egész mérkőzésen egy az egyeztünk, ez volt a taktikai utasítás. Ez rengeteg energiát kivesz a játékosokból, de mindenki parádésan bírta, ami nagyon nagy dolog. Ezt kell folytatnunk majd jövő szerdán is” – folytatta Gróf, aki az idei szezonban már hat Európa-liga-mérkőzésen védte a Fradi kapuját. 

Próbálok minden napot kiélvezni, csak a következő meccsre koncentrálok. Óriási dolog, hogy itt vagyok és a családom is nagyon élvezi ezeket a pillanatokat. A kislányom is itt volt még ilyen későn is, úgyhogy holnap biztosan nem viszem be oviba. Nagyon élvezem az itt létet, úgyhogy próbálom visszaadni a klubnak, hogy hitt bennem” 

– mondta Gróf, aki érezhetően élvezi Robbie Keane vezetőedző bizalmát.

Ferencvárosi TC - SC Braga, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiBraga, FTCBraga, UEFA Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, GroupamaAréna, 2026.03.12., 2026. március 12.
Fotó: Polyák Attila

Az FTC kétgólos előnnyel készülhet a jövő heti visszavágóra. Van egy olyan elcsépelt mondás, hogy a futballban a 2-0 a legveszélyesebb eredmény. 

„Én is hallottam már, de ha a játékot nézzük, akkor nagyon pozitívak lehetünk. Ugyanezt kell továbbvinnünk, semmi extrát nem kell csinálnunk, nem kell semmit túlgondolnunk. Ugyanígy kell kimennünk csapatként, aztán lesz, ami lesz” – vélekedett Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa. 

Mi volt a Fradi sikerének a kulcsa?

Toon Raemaekers, a Fradi belga védője úgy érzi, hogy a siker kulcsa a fegyelmezettség és a csapatmunka volt. 

„Világos taktikával léptünk pályára. Mindenki tudta a feladatát, és végül jól sült el. Jól védekeztünk. Mario és Cissé rengeteg munkát végeztek hátul. Sikerült kapott gól nélkül lehozni a meccset, ami remek érzés” – mondta újságírói kérdésre Raemaekers, aki úgy érzi, a Fradinak semmin sem kell változtatnia a visszavágóra. 

Szerintem most jók vagyunk így, ahogy vagyunk. De persze ez egy nagyon jó csapat. Ma este is látszott, ahogyan megtartották a labdákat. Kemény visszavágó elé nézünk” 

– folytatta a 194 centis védő, aki kiemelte azt is, hogy a siker kulcsa a valódi csapatmunka. 

Ferencvárosi TC - SC Braga, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiBraga, FTCBraga, UEFA Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, GroupamaAréna, 2026.03.12., 2026. március 12.
Fotó: Mirkó István

„A szakmai stábtól kezdve a gyúrókon át a játékosokig mindenki együtt dolgozik. Egy közös célunk van: továbbjutni és minden meccset megnyerni. Szerintem egy igazi közösség vagyunk, és ezt a pályán is megmutatjuk” – mondta a belga játékos, aki szót ejtett a jövő heti visszavágóról is. 

A 2-0 veszélyes eredmény, mert ha gólt szereznek, akkor mindenki újra hinni kezd bennük. Ezért ugyanúgy kell kezdenünk a meccset: keményen, agresszíven. Meg kell próbálnunk őket is védekezésre kényszeríteni, hogy ne legyen mindig náluk a labda. Szerintem készen állunk a harcra” 

– tette hozzá Raemaekers, aki az idei szezonban a Fradi 11 Európa-liga-meccséből tízet végigjátszott. 

„Hihetetlen napunk volt. Nagyon erős ellenféllel ellen játszottunk, de a mérkőzés során végig nagyon fegyelmezettek maradtunk. Ugyan náluk volt többet a labda, de mi irányítottuk a játékot, és több helyzetet alakítottunk ki. Úgy gondolom, majdnem tökéletes napunk volt, és a szurkolók hihetetlen hangulatot teremtettek. Öröm volt játszani” mondta a találkozó után a norvég Kristoffer Zachariassen, aki begyűjtötte második sárga lapját, így a visszavágón nem léphet majd pályára. 

Ferencvaros' French midfielder #75 Lenny Joseph (R) celebrates his 2-0 with Ferencvaros' Nigerian forward #11 Bamidele Yusuf during the UEFA Europa League - Last 16 - first leg football match Ferencvaros v Sporting Braga in Budapest, Hungary, on March 12, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A Fradi egyik legjobbja a francia Lenny Joseph volt, aki az első félidőben remek gólpasszal szolgálta ki Gavriel Kanikovszkit, a második játékrészben pedig egy védhetetlen góllal mattolta a Braga kapusát

Nagyon jó Yusuffal együtt játszani, mert nagyon erős, ezért én ki tudom használni a területeket, ha ő megkapja a labdát. Úgy érzem, nagyon jól kiegészítjük egymást, remélem, ez a következő meccsen is így lesz” 

– mondta a Fradi Média kamerája előtt a 25 éves támadó, aki kiemelte, hogy őrületesen jó volt ilyen hangulatban játszani és megköszönte a szurkolók biztatását. 

A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Bragában. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis nyolcaddöntőjének győztesével találkozik majd a legjobb nyolc között. Az első meccset abban az ütközetben 1-0-ra nyerte Athénban a házigazda együttes.

