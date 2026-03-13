A csütörtök esti Európa-liga nyolcaddöntőben a Fradi rendkívül fegyelmezetten futballozott, kontrollálta a portugál Braga elleni összecsapást és teljesen megérdemelt 2-0-s győzelmet aratott Gavriel Kanikovszki és Lenny Joseph góljainak köszönhetően.

A Fradi remek játékkal győzte le a portugál Braga csapatát

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A Fradi ezzel a sikerrel a hatodik meccsén is megőrizte hazai veretlenségét ez Európa-ligában, és kedvező helyzetből várhatja a jövő heti portugáliai visszavágót.

Miért nem ünnepeltek a Fradi játékosai?

A találkozó után a Ferencváros játékosai megköszönték a szurkolók biztatását, azonban a szenzációs siker ellenére a Groupama Arénában korántsem volt fieszta hangulat csütörtök este.

A Ludogorec elleni első idegenbeli meccs után az edzőnk mondta, hogy nézzük meg, hogyan ünnepelték a bolgárok a győzelmet a párharc felénél. Mondta, hogy ezért fogjuk megverni őket. Úgyhogy próbálunk tanulni a hibájukból. Nem most kell ünnepelni, hanem majd Portugáliában”

– mondta a mérkőzés után a vegyeszónában Gróf Dávid, a Ferencváros 36 éves kapusa, aki remek teljesítménnyel járult hozzá a győzelemhez.

A 36 éves Gróf Dávid a Ferencváros egyik legjobbja volt

Fotó: Mirkó István

„Az egész mérkőzésen egy az egyeztünk, ez volt a taktikai utasítás. Ez rengeteg energiát kivesz a játékosokból, de mindenki parádésan bírta, ami nagyon nagy dolog. Ezt kell folytatnunk majd jövő szerdán is” – folytatta Gróf, aki az idei szezonban már hat Európa-liga-mérkőzésen védte a Fradi kapuját.

Próbálok minden napot kiélvezni, csak a következő meccsre koncentrálok. Óriási dolog, hogy itt vagyok és a családom is nagyon élvezi ezeket a pillanatokat. A kislányom is itt volt még ilyen későn is, úgyhogy holnap biztosan nem viszem be oviba. Nagyon élvezem az itt létet, úgyhogy próbálom visszaadni a klubnak, hogy hitt bennem”

– mondta Gróf, aki érezhetően élvezi Robbie Keane vezetőedző bizalmát.

Gróf Dávidnak volt pár fontos megmozdulása a Braga ellen

Fotó: Polyák Attila

Az FTC kétgólos előnnyel készülhet a jövő heti visszavágóra. Van egy olyan elcsépelt mondás, hogy a futballban a 2-0 a legveszélyesebb eredmény.

„Én is hallottam már, de ha a játékot nézzük, akkor nagyon pozitívak lehetünk. Ugyanezt kell továbbvinnünk, semmi extrát nem kell csinálnunk, nem kell semmit túlgondolnunk. Ugyanígy kell kimennünk csapatként, aztán lesz, ami lesz” – vélekedett Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa.