Franko Kovacevic a 2025-2026-os szezon téli átigazolási időszakában igazolt a Ferencvároshoz, amely a Transfermarkt adatai szerint hárommillió eurót fizetett a játékjogáért. A szlovén Celje korábbi csatára rögtön letette a névjegyét az NB I-ben, hiszen első mérkőzésén rögtön betalált, azóta pedig hat bajnokin négy gól és egy assziszt a mérleg. Kovacevic természetesen a Fradi Európa-liga keretébe is bekerült, gólt azonban még nem szerzett a sorozatban.

A Fradi új igazolása az Újpest ellen is remekelt

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi is beszélt a Fradi új igazolásáról

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Ludogorec elleni El-visszavágón volt a Fradi Zóna vendége, és az olasz szakember akkor a télen érkezett Franko Kovacevicről is beszélt. Mint ismert, a 26 éves játékos rendelkezik magyar felmenővel, hiszen nagymamája Kaproncán született, így a honosítás egy járható út lehet.

Jelezték ezt már nekem, és követem is azokat a játékosokat, akiknél megvan ez a lehetőség, aztán majd az MLSZ mérlegeli, hogy ez mennyire lehetséges. Nem bízunk semmit a véletlenre, különösen a középcsatár pozíciójában, ahol jelenleg Varga Barni az egyedüli, aki nemzetközi szinten tud teljesíteni, Görögországban

– fogalmazott akkor Rossi, viszont nagyon úgy tűnik, hogy Kovacevic számára ez nem lesz opció, mivel Zlatko Dalic válogatott meghívót küldött neki Horvátországból.

Kovacevic hamarosan debütálhat?

Dalic együttese két felkészülési mérkőzést is játszik a márciusi válogatott szünetben, az elsőt Kolumbia, míg a másodikat Brazília ellen, Orlandóban. A 26 fős listára olyan sztárok kerültek fel, mint Luka Modric, Ante Budimir, vagy éppen Ivan Perisic, a kilenc játékost számláló tartalékok között pedig Kovacevicet is meg lehet találni.

Kovacevic a horvát utánpótlás-válogatottakban öt alkalommal lépett pályára, gólt nem szerzett.

Horvátország a világbajnokság előtt még Belgiummal és Szlovéniával is játszik, hogy aztán Anglia ellen hivatalosan is megkezdje a világeseményt. Az L-jelű csoportban még Ghána, illetve Panama szerepel.