Az értékelések sorát a Fradi kapusa, Gróf Dávid kezdte a Braga elleni Európa-liga mérkőzést követően az M4 Sport kamerái előtt: „Nyilván az első meccs után egy kicsit talán többet reméltünk ettől a visszavágótól. Amiben az első meccsen jobbak voltunk, most sajnos az egy kicsit távol maradt. Az első félidőben kaptam egy rúgást, amikor elért az ellenfél csatára, akkor annyira nem fájt, de a második félidő vége felé eléggé feldagadt a lábam és éreztem, de igazából nem ezen múlt. Tudtuk, hogy jó csapat a Braga, az első félidőben sokszor mögénk tudtak kerülni, ami sokszor az első találkozón nem fordult elő. Igazából sokszor szerintem nem voltunk elég koncentráltak a labdán, könnyen odaadtuk nekik és ők ezt meg is büntették, mert ahogy mondtam, tényleg egy nagyon jó csapatról van szó. Néha olyan érzés volt, mintha úton lennénk, vagy le lennék maradva, sajnos így is volt. A második gólnál nem sokat láttam, egy kipattanó labda volt, amit egyből visszalőttek, ami az egyik belső védőnk lába között, vagy lábáról ment el, nem is tudom pontosan, meg kell még nézzem, ott ment el, talán még könyökkel én is beleértem, de sajnálom, hogy nem tudtam reagálni, hogy nem tudtam hárítani. A zárás elég rosszul sikeredett, így biztos, hogy jó pár napig ez zavarni fog bennünket, de ha az egészet nézzük, akkor büszkék lehetünk, a klub is, a szurkolók és a játékosok is, mert szerintem egy nagy dolgot vittünk véghez.”

A Fradi játékosait a szurkolók folyamatosan támogatták

A Fradi összességében büszke lehet magára

Toon Raemaekers összességében büszke a csapatra: „Pontosan ugyanazt próbáltuk csinálni, mint az első meccsen, de nem voltunk erre teljesen készen és hibáztunk, ezt pedig ők kihasználták. Az első gól után azt mondtuk egymásnak, hogy jobban kell teljesíteni, mert így akár a végén 4-0, 5-0 is lehet, de még ez sem segített, és ez roppant kiábrándító, hogy így veszítettünk. Büszkék vagyunk arra, hogy meddig jutottunk el, senki nem hitte el, hogy eddig juthatunk, de most nyilvánvalóan csalódottak vagyunk, de folytatnunk kell, immár a bajnokságban.”