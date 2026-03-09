Mint ismert, a címvédő Ferencváros 3-1-es győzelmet aratott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó Fizz Liga 25. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén, ezzel ismét a tabella élére állt. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor röviden értékelte a sikert a közösségi oldalán.
Ami a meccset illeti, óriási lendülettel kezdett a Fradi, és a nyolcadik percben már kétgólos előnyben volt. A Nyíregyháza a félidő feléhez közeledve ugyan szépített, de a 89. percben egy szabadrúgást követően az FTC Mariano Gómez góljával bebiztosította a sikerét.
A Fradi első embere, Kubatov Gábor boldogan értékelt
A Ferencváros első embere érthető módon nagyon boldog volt a lefújást követően, a közösségi oldalán három szóban értékelte a sikert.
Újra az élen!
– írta a Facebook-oldalán Kubatov Gábor.
Érdekesség, hogy ebben a párharcban a bajnoki szezon mindhárom mérkőzését az aktuális vendégcsapat nyerte. A Ferencváros a következő mérkőzést március 12-én, a Groupama Arénában játssza a Braga ellen az Európa-liga nyolcaddöntőjében.
