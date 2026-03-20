Már túl vagyunk a labdarúgó Fizz Liga 2025/26-os szezonjának a kétharmadán, azonban egyelőre megjósolhatatlan, milyen kimenetele lesz a bajnoki címért folytatott küzdelemnek. Az aranyéremre a listavezető Győr és a Fradi is esélyes.

A Fradi áprilisban visszavághat az év eleji vereségért

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Legutóbb, januárban Borbély Balázs csapata 3-1-re nyert a Groupama Arénában, ám azt megelőzően az FTC tíz meccsen át veretlen volt a győriekkel szemben.

Jelenleg, 26 forduló után az ETO FC 50 ponttal vezeti a tabellát. A címvédő Ferencvárosnak 49 pontja van, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mert a Puskás Akadémia elleni találkozóját elhalasztották és április 14-én 18.45-től pótolják. Így könnyen lehet, hogy az NB I harmincadik fordulójában esedékes egymás elleni bajnokijukon dől majd el, hogy ki lesz a végső győztes. A csúcsrangadónak pedig már a pontos időpontját is tudni lehet.

Megvan, mikor lesz a következő Győr-Fradi rangadó

A magyar szövetség a hivatalos honlapján közölte, hogy április 19-én, vasárnap 19.30-tól rendezik a következő Győr-Ferencváros rangadót. Érdekesség, hogy a három nappal később a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsapnak majd a felek, míg a másik ágon Honvéd-Zalaegerszeg párharcot rendeznek. Az MLSZ szerint a 28-30. fordulók programjának elkészítése során a versenybizottság figyelembe vette az elnökség azon döntését, miszerint húsvéthétfőn (április 6.) és az országgyűlési választás napján (április 12.) nem rendezhetnek mérkőzéseket.

28. forduló:

április 4., szombat:

Zalaegerszeg-Kisvárda Master Good 14.30

Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.00

Újpest FC-MTK Budapest 19.30 április 5.,

vasárnap:

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 14.30

Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 17.00

ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

29. forduló:

április 10., péntek:

Puskás Akadémia FC-ETO FC Győr 17.45

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 20.00

április 11., szombat:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Újpest FC, Miskolc 15.15

MTK Budapest-Zalaegerszeg 17.45

Nyíregyháza Spartacus FC-Paksi FC 20.00

április 13., hétfő:

Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 20.00