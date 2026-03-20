Orbán Viktor kemény pofont adott Merznek: a magyar miniszterelnök nagy szívességet tett a németeknek

Az MLSZ elkészítette a NB I 28-30. fordulójának menetrendjét. Így többek között az is kiderült, mikor csap össze egymással a bajnoki címért küzdő címvédő Fradi és a listavezető Győr.

Már túl vagyunk a labdarúgó Fizz Liga 2025/26-os szezonjának a kétharmadán, azonban egyelőre megjósolhatatlan, milyen kimenetele lesz a bajnoki címért folytatott küzdelemnek. Az aranyéremre a listavezető Győr és a Fradi is esélyes.

A Fradi áprilisban visszavághat az év eleji vereségért
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Legutóbb, januárban Borbély Balázs csapata 3-1-re nyert a Groupama Arénában, ám azt megelőzően az FTC tíz meccsen át veretlen volt a győriekkel szemben.

Jelenleg, 26 forduló után az ETO FC 50 ponttal vezeti a tabellát. A címvédő Ferencvárosnak 49 pontja van, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mert a Puskás Akadémia elleni találkozóját elhalasztották és április 14-én 18.45-től pótolják. Így könnyen lehet, hogy az NB I harmincadik fordulójában esedékes egymás elleni bajnokijukon dől majd el, hogy ki lesz a végső győztes. A csúcsrangadónak pedig már a pontos időpontját is tudni lehet.

Megvan, mikor lesz a következő Győr-Fradi rangadó

A magyar szövetség a hivatalos honlapján közölte, hogy április 19-én, vasárnap 19.30-tól rendezik a következő Győr-Ferencváros rangadót. Érdekesség, hogy a három nappal később a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsapnak majd a felek, míg a másik ágon Honvéd-Zalaegerszeg párharcot rendeznek. Az MLSZ szerint a 28-30. fordulók programjának elkészítése során a versenybizottság figyelembe vette az elnökség azon döntését, miszerint húsvéthétfőn (április 6.) és az országgyűlési választás napján (április 12.) nem rendezhetnek mérkőzéseket.
28. forduló:
április 4., szombat: 
Zalaegerszeg-Kisvárda Master Good 14.30 
Paksi FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.00 
Újpest FC-MTK Budapest 19.30 április 5., 

vasárnap: 
Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 14.30 
Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 17.00 
ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

29. forduló: 
április 10., péntek: 
Puskás Akadémia FC-ETO FC Győr 17.45 
Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 20.00

április 11., szombat: 
Kolorcity Kazincbarcika SC-Újpest FC, Miskolc 15.15 
MTK Budapest-Zalaegerszeg 17.45 
Nyíregyháza Spartacus FC-Paksi FC 20.00

április 13., hétfő: 
Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 20.00

30. forduló: 
április 17., péntek: 
Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus FC 20.00

április 18., szombat: 
Zalaegerszeg-Kolorcity Kazincbarcika SC 14.15 
MTK Budapest-Kisvárda Master Good 17.00 
Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 19.30

április 19., vasárnap: 
Paksi FC-Puskás Akadémia FC 14.15 
ETO FC Győr-Ferencvárosi TC 19.30

  • Kapcsolódó cikkek:
„Tudom, mire vágynak a szurkolók” – új sportigazgató Diósgyőrben
Lesújtott az UEFA a Fradira, komoly büntetést kapott a klub
Kiderült: ennyi pénzt keresett a Fradi az európai menetelés során
A Fradi játékosai összetörten, de büszkén búcsúztak az Európa-ligától
Bognár Györgyöt felidegesítette a bíró a ZTE elleni meccsen
A Debrecen rengeteg helyzetet hagyott ki, majd hihetetlen góllal menekült meg
Elképesztő gólt ollózott az Újpest focistája – videó

 

