Mint ismert, negyvenegy év szünet után juthat újra a legjobb nyolc közé magyar labdarúgócsapat európai kupasorozatban, a Ferencváros ugyanis kétgólos előnnyel lép pályára szerda délután Bragában, az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának visszavágóján. Az edzések mellett különleges programokon is részt vettek a Fradi légiósai, akik rendhagyó magyarórán tanultak: játékos feladatokkal közelebb kerültek a magyar nyelvhez.

Hatalmas lesz a tétje a szerdai, Braga-Fradi El-meccsnek, ugyanis a székesfehérvári Videoton FC-nek sikerült negyeddöntőben szerepelnie, mégpedig az El jogelődjében, az UEFA Kupában, amelynek 1984/1985-ös kiírásában egészen a döntőig menetelt.

A Fradi légiósai magyarul tanultak
Magyarul tanultak a Fradi légiósai

Hasonló bravúrhoz az FTC-nek még további két párharcot kellene sikerrel vennie, elsőként azonban az a feladata, hogy a múlt csütörtöki, hazai kétgólos győzelem (2-0) után a portugáliai visszavágón kiharcolja a továbbjutást. Ha sikerrel jár, akkor az 1975-ös, a Kupagyőztesek Európa Kupájában (KEK) végrehajtott menetelése után, tehát 51 évet követően játszhat negyeddöntőt kontinentális versenysorozatban.

A játékosok már gőzerővel készülnek az év egyik, ha nem a legfontosabb meccsére a Fradinál, 

de egy kis játékos tanulásra is jutott idő. A bajnoki címvédő légiósai folyamatosan ismerkednek a magyar nyelvvel: ezt a folyamatot szerette volna a FradiMédia stábja felgyorsítani, így egy extra magyarórát szervezett.

A diákok - Franko Kovacevic, Mariano Gómez, Jonathan Levi, Callum O'Dowda, Cebrail Makreckis és Júlio Romao - pedig jól vizsgáztak.

