A bragai vereség, és az Európa-liga-búcsú után a Kisvárda fogadta a Ferencvárosi TC csapatát. A Fradi jól kezdte az összecsapást az NB I. 27. fordulójában, a második félidőre azonban visszaesett, így a hazaiak meglepetést tudtak okozni.

Fontos bontokat bukott a Fradi

A várakozásnak megfelelően már az első perctől magához ragadta a kezdeményezést a Ferencváros. A Kisvárda az első negyedóra végéig jól rombolta a fővárosi csapat támadásait, de a 15. percben egy labdavesztés után gyorsan visszakerült a játék a hazai 16-os elé, Kovacevic pedig 20 méterről, középről a bal felső sarokba lőtt. Alapvetően nem változott a gól után a mérkőzés képe, a hazai együttes kevés sikerrel próbálkozott támadások szervezésével. Mindkét oldalon sok volta a hiba, így a szünetig egy-egy veszélyesebb szituáció alakult csak ki, ugyanakkor a ferencvárosi kapusnak, Dibusznak nem volt védeni valója.

A szünet után aktívabbá vált a Kisvárda, és ez helyzetekben is megmutatkozott. Az 57. percben Dibusz bravúrja akadályozta meg az egyenlítést: Radmanovac szép lövésénél látványos vetődéssel tolta ki a jobb felső sarokba tartó labdát a vendégek kapusa. Pár perccel később viszont már tehetetlen volt, ekkor Melnyik vette mellre a labdát, majd 14 méterről a léc alá bombázott. A későbbiekben is akadt gólszerzési lehetősége a Kisvárdának, miközben a Ferencváros a hajrához közeledve megpróbálta visszavenni az irányítást. Az első félideinél lényegesen eseménydúsabb volt a második, mindkét csapat győzelemre játszott, s végül megosztoztak a pontokon.

Az ETO FC Győr nyerni tudott a vasárnapi játéknapon a Kazincbarcika vendégeként. Az FTC botlása azt jelenti, hogy a két csapat a vesztett pontok tekintetében egálban van. Jelen állás szerint a Fradi egy méccsel kevesebbet játszva, három ponttal van lemaradva a Győr mögött. Amennyiben győzni tudnak az elmaradt meccsen a Puskás Akadémia ellen, akkor pontazonossággal, ugyanannyi győzelemmel állnak majd a tabellán, de a Ferencvárosnak lesz jobb a gólkülönbsége.

Eredmény, NB I., 27. forduló,

Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)

gólszerzők: Kovacsevics 15.p, ill. Melnyk 63.p