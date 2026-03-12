Live
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Sport

A Fradi szenzációs játékkal győzte le a portugál sztárcsapatot az El-nyolcaddöntőben

A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében a Ferencváros hazai pályán győzte le a portugál Bragát. A Fradi 1-0-s vezetésnél a második félidőben megduplázta előnyét Lenny Joseph találatával, és hatalmas lépést tett a negyeddöntő felé.

Bár előzetese nagyobb esélyt jósoltak a portugál Braga továbbjutására, a Ferencváros mindent megtett, hogy borítsa a papírformát a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A Fradi az első félidőben és a másodikban is betalált a vendégek kapujába.

Lenny Joseph, a Fradi francia csatára ünnepli a gólját
Lenny Joseph, a Fradi francia csatára nagyon fontos gólt lőtt 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szenzációs támadás után növelte előnyét a Fradi

Ugyan a második félidőben fölénybe került a Braga, de a magyar bajnok azt követően, hogy a 32. percben Gavriel Kanikovszki góljával megszerezte a vezetést, a 68. percben növelni tudta előnyét. Makreckis robogott el a jobb szélen, majd betört a tizenhatoson belülre és az alapvonalról középre passzolt a teljesen üresen álló Joseph-hez, aki zavartalanul lőhetett a kapu közepébe.

A Ferencváros-Braga Európa-liga-mérkőzés, amelyet az Origo Sport élő, szöveges formában közvetít

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik, a továbbjutó pedig a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.

