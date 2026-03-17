A portugál A Bola lap arról ír, hogy az SC Braga megkaphatta a megoldást az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágója előtt. A Zalaegerszeg csapatát irányító portugál edző, Nuno Campos ebben a szezonban 2-1-re és 3-1-re győzte le a Fradit a Fizz Ligában.

Ez lesz a kulcs a Fradi ellen?

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A portugál lap felkereste az edzőt, aki arról beszélt, hogy nem lepte meg a rekordbajnok teljesítménye az Európa-liga nyolcaddöntőjének odavágóján. Nuno Campos szerint az FTC a szokásos módon játszott és nem volt jobb annál, amit ő megszokott Robbie Keane csapatától.

– Fizikailag erős csapat, agresszívek a pontrúgásoknál és nagyon veszélyesek, amikor visszaszerzik a labdát és villámgyors kontrát indítanak – mondta Campos.

Nuno Campos azt érezte az odavágón, amelyet élőben tekintett meg a Groupama Arénában, hogy a Braga nem tudta ráerőltetni a játékát a Fradira. Ettől függetlenül, és a 2-0-s hátrány ellenére is úgy gondolja, a Braga megfordíthatja a párharcot, és el is árulta a siker titkát.

Ha a Braga gólt tud szerezni az első élidőben, az mindent megváltoztathat. Kulcsfontosságú lesz az érzelmi egyensúly megőrzése, nem szabad teret hagyniuk az átmenetek során és türelmesen kell felépíteniük az egész játékot. A Braga nagyon tapasztalt játékosokkal rendelkezik, akik megszokták már az ilyen típusú meccseket”

– jósolta a portugál edző.

Nuno Campos, a ZTE vezetőedzője.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Campos szerint két játékos jó teljesítménye kulcsfontosságú lehet. – A Bragának támadnia kell, és ki kell használnia a Fradi védelmének gyenge pontjait. Szerintem ez a legfontosabb kulcs, amely segíthet a párharc megfordításában. Ha ez sikerül, olyan kiváló játékosokkal, mint Zalazar és Ricardo Horta, a továbbjutás kérdése teljesen nyitottá válik – zárta gondolatait a ZTE vezetőedzője.

A Ferencvárosi TC 2-0-s előnyből várja a visszavágót, amelyet magyar idő szerint 16:30-kor rendeznek Portugáliában.