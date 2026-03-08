Botlott a bajnokságban az ETO FTC Győr, meglepő vereséget szenvedtek a Zalaegerszeg otthonában, így a Ferencvárosi TC nagy esélyt kapott. A Fradi abban a tudatban lépett pályára a Nyíregyháza otthonában, ha győz, újra átveszi a vezetést a Fizz Liga tabelláján.

Ismét a Fradi vezeti a bajnokságot

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Nyíregyháza a találkozót megelőzően a legjobb tavaszi mérleggel rendelkező gárda volt, Bódog Tamás együttese ugyanis a megszerezhető 18 pontból 14-et zsebelt be, ezúttal viszont nem járt sikerrel. Érdekesség, hogy ebben a párharcban a bajnoki szezon mindhárom mérkőzését az aktuális vendégcsapat nyerte.

Óriási lendülettel kezdett a Ferencváros, és a nyolcadik percben már kétgólos előnyben volt. A hazaiak ugyanakkor lelkes közönségük buzdítása mellett nem törtek össze, főként a pontrúgásokból voltak veszélyesek, és egy szöglet után a félidő feléhez közeledve szépítettek.

A vendég zöld-fehérek a játékrész második felében ismét rákapcsoltak és sorra dolgozták ki a helyzeteket, de az eredmény a szünetig nem változott.

A fordulást követően szinte azonnal növelhette volna előnyét a bajnok, de Kanichowsky lövését Kovács bravúrral hárította. A félidő derekán a túloldalon a november 30. óta első bajnokiján pályára lépő Dibusznak kellett nagyot védenie. A vendégek nyerőembere Kanichowsky lehetett volna, de az izraeli középpályás minden próbálkozása elakadt a hazaiak kapusában.

A Nyíregyháza becsülettel hajtott a hajrában a pontért, a 89. percben azonban egy szabadrúgást követően az FTC bebiztosította a sikerét.

Fizz Liga, 25. forduló:

Nyíregyháza Spartacus-Ferencvárosi TC 1-3 (1-2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, v: Berke

gólszerzők: Kvasina (22.), illetve Abu Fani (3.), Yusuf (8.), Gómez (89.)

