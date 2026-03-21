A Kisvárda elleni bajnoki mérkőzés előtt beköszönt volt csapattársainak a magyar válogatott középpályása. Tóth Alex a januári átigazolási időszakban szerződött a Premier League-be a Fraditól.

Óriási szeretetet kapott a Fradi egykori játékosa

Tóth Alex a magyar válogatott összetartására érkezett Magyarországra, és ha már itthon járt, meglátogatta korábbi csapattársait a Fradi szombati edzésén.

„Alex nem jött és nem is távozik üres kézzel: az AFC Bournemouth mezeiért „cserébe” megkapta a limitált kiadású március 15-i ünnepi mezünket, rajta korábbi ferencvárosi mezszámával, a 64-essel” – írta a FTC hivatalos oldala.

A 20 éves középpályást óriási szeretettel fogadták korábbi társai, sőt, még Robbie Keane vezetőedző, a klub elnöke, Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke és Hajnal Tamás sportigazgató is jelen volt a találkozó alkalmával.

„Követem az összes meccset, amit tudok. Próbálok a srácokkal is minél többet beszélni. Jó szívvel gondolok vissza a csapatra” - mondta Tóth.

A Ferencvárosi TV vasárnap, 19:15-től játszik a Kisvárda vendégeként a Fizz Liga 27. fordulójában. Tóth Alex csapata, a Bournemouth pénteken játszott 2-2-es döntetlent a Manchester United ellen a Premier League-ben. A magyar középpályás ezúttal nem lépett pályára.