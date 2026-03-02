Elhalasztották a címvédő Ferencváros és a Puskás Akadémia mérkőzését, amelyet két hét múlva rendeztek volna a labdarúgó NB I 26. fordulójában. A halasztás oka, hogy a Fradi jövő csütörtökön 21 órától fogadja az SC Bragát az Európa Liga nyolcaddöntőjében, a visszavágót pedig március 18-án, szerdán – magyar idő szerint – 16.30-tól játsszák Portugáliában. A Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankja szerint egyelőre nincs új időpontja a bajnoki meccsnek.

A Fradi izgalmas bajnokit nyert meg legutóbb

Fotó: / Polyák Attila

A Fradi a bajnokságban is nyert

A címvédő Ferencváros legutóbb hazai pályán a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. Ezzel a zöld-fehér csapat három pontra zárkózott a listavezető Győrre, és második jelenleg a tabellán.