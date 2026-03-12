A Ferencváros az 1975-ös KEK-döntőig tartó menetelése óta először jutott el a kieséses szakaszig a nemzetközi kupaporondon. Bár a papírforma szerint a portugál Braga a párharc esélye, a Fradi edzője, Robbie Keane kijelentette: célja ezúttal is a győzelem.

A Fradi a Ludogorets legyőzésével 51 év után tudott újra megnyerni egy tavaszi európai kieséses párharcot

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Két csatárral rohamoz a Fradi a Braga ellen

A magyar bajnok számára hatalmas bravúrral érne fel a továbbjutás, ám ehhez kulcsfontosságú lesz a helyzetek kihasználása, különösen, hogy ezzel már a razgradi rájátszás első mérkőzésén is akadt problémája. A hazai első mérkőzésen a Ferencvárosnak a helyzeteiből minél többet gólra kell váltania ahhoz, hogy előnnyel utazhasson a visszavágóra, máskülönben pokolian nehéz dolga lehet Portugáliában.

Tudja ezt Robbie Keane is, aki bő egy órával a kezdés előtt kihirdette kezdőcsapatát, amely csak helyen változott a két héttel ezelőtti Ludogorets elleni meccshez képest. A megsérült Ötvös Bence helyett Zachariassen került be, Cadu helyén pedig Callum O'Dowda került be a bal szélre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fradi kapuját nem a sérüléséből visszatérő Dibusz Dénes fogja védeni, ugyanis a magyar válogatott kapus nem került vissza a bajnoki címvédő Európa-liga-keretébe, így ezúttal is Gróf Dávid védi a Fradi kapuját. Az ír szakember összeállításából kiderült, hogy két csatárral fogja rohamozni az FTC a Braga kapuját.

Ami a portugál csapatot illeti, a 39 éves Európa-bajnok középpályás, Joao Moutinho is bekerült a kezdőbe, így 171. alkalommal játszhat az európai kupaporondon – a futballtörténelemben mindössze hat játékos lépett ennél többször pályára a nemzetközi kupákban.

A Fradi kezdője:

Gróf - Cissé, Raemaekers, Gomez - Makreckis, Abu Fani, Kanikovszki, Zachariassen, O'Dowda - Joseph, Yusuf.

A Braga kezdője:

Hornicek - Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi, Leonardo Lelo - Joao Moutinho, Grillitsch, Dorgeles - Horta, Pau Victor, Zalazar.

A Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődik a Ferencváros-Braga Európa-liga-mérkőzés, amelyet az Origo Sport élő, szöveges formában közvetít.

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik, a továbbjutó pedig a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.