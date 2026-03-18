A Fradi az Európa-liga nyolcaddöntős párharc első felvonásán hazai pályán egészen elképesztő teljesítményt nyújtva 2-0-ra verte a papíron jóval esélyesebb, és a Transfermarkt adatai szerint nagyjából 3,5-szer értékesebb Bragát. A zöld-fehérek kedden késő délután érkeztek meg Portugáliába, ahol a kötelező mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Robbie Keane, az FTC vezetőedzője elmondta, hogy a játékosok megértették a budapesti meccs utáni üzenetét, miszerint még nem lehet ünnepelni, hiszen a 2-0 veszélyes eredmény, az ellenfél pedig komoly minőséget képvisel.

A Fradi ebben a különleges stadionban lép szerdán pályára

Fotó: Adam Molnar / Ferencvárosi TC

A Fradi nélkülözi egyik alapemberét

A vendégeknél korábbi sárga lapja miatt nem léphet majd pályára Kristoffer Zachariassen, aki ismét rendkívül fontos láncszem lett a Fradi gépezetében, így ő ezúttal csak a nézőtérről buzdíthatja a csapatát. A Braga-Ferencváros találkozó szerdán – magyar idő szerint – 16:30-kor kezdődik, a mérkőzésről az Origo Sport a helyszínről tudósít. A továbbjutó a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével játszik majd a negyeddöntőben.

Robbi Keane végül az alábbi kezdő tizenegy mellett döntött: Gróf-Gómez-Raemaekers-Cissé-O'Dowda-Abu Fani-Júlio Romáo-Kanichowsky-Makreckis-Joseph-Yusuf