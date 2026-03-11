Az ír szakember a mérkőzés előtti szerdai sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Braga komoly játékerőt képvisel, és szereti irányítani a játékot. Robbie Keane szerint azonban a Fradi feladata éppen az lesz, hogy ezt megakadályozza, még akkor is, ha tisztában van vele, hogy nehéz mérkőzés vár rájuk a Groupama Arénában.

Keane elszánt a Fradi El-meccse előtt

Fotó: OGUZ YETER / ANADOLU

Robbie Keane a Bragáról elmondta, hogy egy nagyon jó csapatról van szó, amelynek technikás játékosai vannak és szeretik birtokolni a labdát.

„A mi feladatunk az, hogy ezt megakadályozzuk, de tudjuk, hogy nehéz meccs lesz. Biztos vagyok benne, hogy az ellenfelünk is így gondolkodik rólunk. Eddig is jól teljesítettünk, reméljük, holnap is így lesz” – mondta a Fradi vezetőedzője.

A portugál televízió riportere felvetette, hogy ebben a szezonban a Fradi még nem veszített meccset hazai pályán az Európa-ligában. A Braga viszont pozitív előjelekkel, tapasztaltabbként várhatja az első összecsapást a párharcban. Erre Keane úgy válaszolt, hogy ha a költségvetést nézzük, a portugál csapat erősebb, „de ez nem jelenti azt, hogy a pályán is ez fog történni”.

„Játszottunk már például a Fenerbahce ellen is, ahol egy játékos többet ér, mint a mi egész csapatunk. Edzőként soha nem gondolok erre. Mindig csak az számít, ki áll velünk szemben, és azt a csapatot szeretném legyőzni. Kívülállóként lehet, hogy én is azt mondanám, hogy a Braga az esélyes, de edzőként mindig azt gondolom, hogy nyerni fogunk” – mondta Keane.

A vezetőedzőnek felelevenítették, hogy korábban már játszott a Braga ellen játékosként, de pontosan nem emlékezett, mi történt azon a találkozón: „azt hiszem 3-2-re nyertünk”. Rengeteg meccset játszott pályafutása során, de mindig azért dolgozott, hogy ilyen mérkőzéseken szerepelhessen. Azt szokta mondani játékosainak, „hogy sokan nem számítottak rá, hogy ilyen messzire eljutunk, de itt vannak”.

„Nem csak úgy itt vagyunk, mi nyerni akarunk” – tette hozzá Keane.

Robbie Keane kitért a hétvégi bajnoki fordulóra is, amely után újra átvették az első helyet a tabellán. Arról beszélt, hogy nagyon jó a hangulat a csapatnál, „de most egyáltalán nem gondol a bajnokságra, csak a csütörtöki mérkőzésre koncentrálunk”.