Nem volt boldog az 1-1-es döntetlent követően Robbie Keane. A Fradi vezetőedzője elárulta, számítottak a Kisvárda direktségére, de éles kritikával illette játékosait.

Robbie Keane szerint a válogatott szünet segíti a Fradit a bajnoki hajrában

Az FTC felemás félidőket játszott Kisvárdán: a félidőben még vezetett, de Bogdan Melnyk óriási góljával egyenlítettek a hazaiak.

„Számítottunk erre a direktségre a Kisvárdától, úgyhogy nem is velük foglalkoznék, hanem saját magunkkal. Senki sem játszott jól, ebből pedig ilyen végeredmény sül ki” – értékelte a látottakat a Fradi vezetőedzője.

Robbie Keane hangsúlyozta, hogy szerették volna minél hamarabb eljuttatni a labdát a támadóharmadba, de hiányzott az energia a játékosaiból. Nem tudja, minek köszönhető ez a tompaság, mert az Európa-liga-meccs után változtatott a csapat összeállításán és friss embereket küldött a pályára. Hozzátette, ennek az energiahiánynak köszönhetően született ilyen végeredmény.

„Sokat utaztunk Európa-szerte. Elég jól jön most a válogatott szünet. Azok a játékosok, akik nem játszanak hazájuk válogatottjában, tudnak egy kicsit frissülni ebben az időszakban. Ez nagyon fontos lehet a bajnokság hajrájában, amikor mindenkinek frissnek kell lennie” – ecsetelte az ír szakember.

A Ferencvárosi TC a válogatott szünetet követően, április 5-én a Debrecenhez látogat a Nagyerdei Stadionba az NB I. 28. fordulójában.