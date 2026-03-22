Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Ezt látni kell!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Váratlan pontvesztés és kőkemény edzői kritika. A Fradi hiába vezetett Kisvárdán, végül be kellett érnie az egy ponttal. Robbie Keane, a zöld-fehérek ír vezetőedzője a meccs után nem köntörfalazott.

Nem volt boldog az 1-1-es döntetlent követően Robbie Keane. A Fradi vezetőedzője elárulta, számítottak a Kisvárda direktségére, de éles kritikával illette játékosait.

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Robbie Keane szerint a válogatott szünet segíti a Fradit a bajnoki hajrában

Az FTC felemás félidőket játszott Kisvárdán: a félidőben még vezetett, de Bogdan Melnyk óriási góljával egyenlítettek a hazaiak.

„Számítottunk erre a direktségre a Kisvárdától, úgyhogy nem is velük foglalkoznék, hanem saját magunkkal. Senki sem játszott jól, ebből pedig ilyen végeredmény sül ki” értékelte a látottakat a Fradi vezetőedzője.

Robbie Keane hangsúlyozta, hogy szerették volna minél hamarabb eljuttatni a labdát a támadóharmadba, de hiányzott az energia a játékosaiból. Nem tudja, minek köszönhető ez a tompaság, mert az Európa-liga-meccs után változtatott a csapat összeállításán és friss embereket küldött a pályára. Hozzátette, ennek az energiahiánynak köszönhetően született ilyen végeredmény.

„Sokat utaztunk Európa-szerte. Elég jól jön most a válogatott szünet. Azok a játékosok, akik nem játszanak hazájuk válogatottjában, tudnak egy kicsit frissülni ebben az időszakban. Ez nagyon fontos lehet a bajnokság hajrájában, amikor mindenkinek frissnek kell lennie” – ecsetelte az ír szakember.

A Ferencvárosi TC a válogatott szünetet követően, április 5-én a Debrecenhez látogat a Nagyerdei Stadionba az NB I. 28. fordulójában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!