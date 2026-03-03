A Fradi a bolgár Ludogorec kiejtésével bejutott az Európa-liga legjobb 16 csapata közé, a nyolcaddöntős mezőnyben azonban a magyar bajnokcsapat dolgozik a legkisebb költségvetéssel, így az esélyek ellene szólnak.

A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Mirkó István

Megnyerheti az Európa-ligát a Fradi?

A sportközgazdász Szabados Gábor a Szpíker Korner legújabb adásában elmondta, hogy a Ferencváros Európa-ligában nyújtott teljesítménye már egyenesen abnormális.

A statisztika is azt mutatja, hogy egy csapat költségvetése 80-90%-ban meghatározza egy-egy mérkőzés, vagy egy versenysorozat végeredményét. Azonban a labdarúgásban a legnagyobb az esélye annak, hogy egy esélytelen felborítsa a papírformát és jó eredményt érjen el. Ezért is mondom, hogy abnormális, amit a Fradi csinál, mert mérkőzésről mérkőzésre borítja ezt a papírformát”

– vélekedett a sportközgazdász, aki költségvetési szempontból is rávilágított arra, hogy miért szerencsésebb a Fradinak, hogy a Porto helyett a Bragát kapta a legjobb 16 között.

Robbie Keane együttese nem esélytelen a Braga elleni párharcban

Fotó: Polyák Attila

A statisztikusok a nyolcaddöntős párosítások kisorsolása után levezették, hogy a Fradinak 24% esélye van a Braga elleni párharcban, a végső győzelemre pedig 0.2% a sansza a magyar bajnoknak.

Nagyon komoly csapata a Braga. Az öt európai topliga után a portugál és a holland bajnokság a legerősebb. Ebben a Braga egy élcsapat, azonban hangsúlyozni kell, hogy a Bragának is háromszor akkora a költségvetése mint a Fradinak. Ugyanez a szakadék megvan a Braga és a Porto között is, így a Porto sokkal rosszabb lett volna ellenfélként, mert az már egy BL-szintű csapat. A sportban nincs esélytelen. Bármikor bármi megtörténhet, pláne a futballban. Ez a 24% azt jelenti, hogy kicsi esélye van a Fradinak, de mégis van egy látható, releváns esélye”

– mondta Szabados Gábor, aki hangsúlyozta, hogy a pályán mutatott játékkal el lehet tüntetni két csapat közötti háromszoros költségvetési különbséget.

Szoboszlai a Real Madridba igazolhat?

A Ferencváros remeklése mellett beszélgettünk a norvég Bodø/Glimt Bajnokok Ligája-csodájáról, valamint arról, hogy Szoboszlai Dominik liverpooli fizetése hűen tükrözi-e a pályán nyújtott teljesítményét.

Szoboszlai Dominiknak volt egy óriási hátránya az alkupozíciójában, mégpedig az, hogy magyar. Most már ez megváltozott, de ezt ő maga változtatta meg. Egy angol, német vagy francia játékos mindig jobb pozícióból indul. Mostanra viszont teljesen reális, hogy a fizetése legalább a kétszeresére emelkedjen”

– mondta Szabados Gábor, amikor szóba került, hogy Szoboszlai csak a 12. helyen álló a Liverpool fizetési ranglistáján.