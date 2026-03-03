Live
A magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogorec kiejtésével bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, ráadásul a Fradi történelmet is írt, ugyanis 51 év után nyert ismét nemzetközi kupapárharcot tavasszal. De vajon mire megy a portugál Braga csapatával és meddig juthat az Európa-ligában a Fradi, amely a mezőny legkisebb költségvetésével rendelkező csapata? Erről beszélgetett a Szpíker Korner legújabb adásában P. Fülöp Gábor a sportközgazdász Szabados Gáborral, valamint Göbölyös Andrással, az Origo sportújságírójával. A Fradi mellett még szóba került a norvég Bodø/Glimt Bajnokok Ligája-csodája, valamint Szoboszlai Dominik szerződése és az esetleges Real Madridba igazolása.

A Fradi a bolgár Ludogorec kiejtésével bejutott az Európa-liga legjobb 16 csapata közé, a nyolcaddöntős mezőnyben azonban a magyar bajnokcsapat dolgozik a legkisebb költségvetéssel, így az esélyek ellene szólnak. 

Ferencvárosi TC - Ludogorec, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiLudogorec, UEFA Európa-liga, rájátszás, 2. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, 2026.02.26.
A Fradi történelmi győzelmet aratott az Európa-ligában
Fotó: Mirkó István

Megnyerheti az Európa-ligát a Fradi?

A sportközgazdász Szabados Gábor a Szpíker Korner legújabb adásában elmondta, hogy a Ferencváros Európa-ligában nyújtott teljesítménye már egyenesen abnormális. 

A statisztika is azt mutatja, hogy egy csapat költségvetése 80-90%-ban meghatározza egy-egy mérkőzés, vagy egy versenysorozat végeredményét. Azonban a labdarúgásban a legnagyobb az esélye annak, hogy egy esélytelen felborítsa a papírformát és jó eredményt érjen el. Ezért is mondom, hogy abnormális, amit a Fradi csinál, mert mérkőzésről mérkőzésre borítja ezt a papírformát” 

– vélekedett a sportközgazdász, aki költségvetési szempontból is rávilágított arra, hogy miért szerencsésebb a Fradinak, hogy a Porto helyett a Bragát kapta a legjobb 16 között. 

Ferencvárosi TC - Ludogorec, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiLudogorec, UEFA Európa-liga, rájátszás, 2. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, 2026.02.26.
Robbie Keane együttese nem esélytelen a Braga elleni párharcban
Fotó: Polyák Attila

A statisztikusok a nyolcaddöntős párosítások kisorsolása után levezették, hogy a Fradinak 24% esélye van a Braga elleni párharcban, a végső győzelemre pedig 0.2% a sansza a magyar bajnoknak. 

Nagyon komoly csapata a Braga. Az öt európai topliga után a portugál és a holland bajnokság a legerősebb. Ebben a Braga egy élcsapat, azonban hangsúlyozni kell, hogy a Bragának is háromszor akkora a költségvetése mint a Fradinak. Ugyanez a szakadék megvan a Braga és a Porto között is, így a Porto sokkal rosszabb lett volna ellenfélként, mert az már egy BL-szintű csapat. A sportban nincs esélytelen. Bármikor bármi megtörténhet, pláne a futballban. Ez a 24% azt jelenti, hogy kicsi esélye van a Fradinak, de mégis van egy látható, releváns esélye” 

– mondta Szabados Gábor, aki hangsúlyozta, hogy a pályán mutatott játékkal el lehet tüntetni két csapat közötti háromszoros költségvetési különbséget. 

Szoboszlai a Real Madridba igazolhat?

A Ferencváros remeklése mellett beszélgettünk a norvég Bodø/Glimt Bajnokok Ligája-csodájáról, valamint arról, hogy Szoboszlai Dominik liverpooli fizetése hűen tükrözi-e a pályán nyújtott teljesítményét. 

Szoboszlai Dominiknak volt egy óriási hátránya az alkupozíciójában, mégpedig az, hogy magyar. Most már ez megváltozott, de ezt ő maga változtatta meg. Egy angol, német vagy francia játékos mindig jobb pozícióból indul. Mostanra viszont teljesen reális, hogy a fizetése legalább a kétszeresére emelkedjen” 

– mondta Szabados Gábor, amikor szóba került, hogy Szoboszlai csak a 12. helyen álló a Liverpool fizetési ranglistáján. 

Szoboszlai szerződéshosszabbítása azért is slágertéma, mert az utóbbi hetekben egyre többször hallani arról, hogy a Real Madrid szeretné megvásárolni a magyar középpályást. Erről is szó esett a Szpíker Korner legújabb adásában.

A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg.

 

 

